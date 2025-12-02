2025粉絲見面會／町田啓太、李俊昊、李彩玟、俞利、李棟旭…售票資訊懶人包
2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！《暴君的廚師》男主角李彩玟將展開巡迴粉絲見面會！Netflix影集《玻璃之心》中帥氣爆表的町田啓太也將登台！「Red Velvet」YERIM、「宇宙少女」雪娥、前「CIX」成員裴珍映、以新劇《颱風商社》活躍中的李俊昊、「少女時代」俞利…等，以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】Super Junior、TXT、NCT WISH、ATEEZ、TWS⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、頑童MJ116、江蕙⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、初音未來⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、Blue、卡倫史考特、M2M⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李俊昊、町田啓太、李彩玟、俞利、李棟旭⋯訪台資訊
町田啓太 KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI
●演出日期：2025/12/07（日）17:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票平台：KKTIX
－實名制抽選登記期間：2025/10/11（六）12:00〜10/13（一）23:59
－中選者通知：2025/10/14（二）12:00 起
－中選者付款期限：2025/10/14（二）12:00〜10/15（三）23:59
－一般售票：2025/10/18（六）12:00
●演出票價：全區座位席 NT$3,480、身障席 NT$1,740
<ACT 1 : YERIM> YERIM FAN MEETING IN TAIPEI
●演出時間：2025/12/12（五）20:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2025/10/19（日）14:00 KKTIX售票
●演出票價：NT$4980／$3980／$2980／$1980（身障席）
雪娥 SEOLA FANMEETING <SEOLA’s Moments: With U> in TAIPEI
●演出時間：2025/12/21（六）17:30
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/10/29（三）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,680／$4,680／$3,880／$2,980
裴珍映 2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT <BEGIN, YOUNG> IN TAIPEI
●演出時間：2025/12/21（日）14:00／18:00
●演出地點：Hana Space
●售票時間：2025/11/12（三）15:00 遠大售票
●演出票價：NT$3,800／$2,600
李俊昊《颱風商社》戲劇粉絲見面會 IN TAIPEI
●演出日期：
2025/12/27（六）17:00
2025/12/28（日）16:00
●演出地點：台大綜合體育館
●售票平台：遠大售票系統
【Weverse會員優先購（需於11/3（一）11:00～11/6（四）22:59登記）】
12/27（六）場次：2025/11/13（四）12:00～17:59
12/28（日）場次：2025/11/14（五）12:00～17:59
【遠傳電信、friDay影音會員優先購】
12/27（六）場次：2025/11/22（六）10:00～10:49
12/28（日）場次：2025/11/22（六）13:00～13:49
【全面啟售】
12/27（六）場次：2025/11/22（六）11:00
12/28（日）場次：2025/11/22（六）14:00
●演出票價：NT$5800 / $4800 / $3800 / $2900（愛心席）
李彩玟 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR《Chaem-into you》in TAIPEI
●演出日期：2026/01/04（日）19:00
●演出地點：台大體育館
●售票時間：2025/11/29（六）14:00 ibon網站及機台
●演出票價：$5880/$4880/$3880/$1940(身障)
俞利 2025 YURI’s 3rd Fanmeeting Tour《YURIVERSE》in Taipei
●演出日期：2026/01/10（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：KKTIX售票
－S♡NE 會員（GL）預購登記：2025/10/24（五）19:00～10/27（一）18:59
－S♡NE 會員（GL）優先購票：2025/11/21（五）12:00～23:59
－一般售票：2025/11/23（日）12:00
●演出票價：NT$6,480 / $5,480 / $4,380 / $3,380 （全場對號入座）
李棟旭 LEEDONGWOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR《MY SWEET HOME》
●演出日期：2026/01/31（六）
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
