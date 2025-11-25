2025粉絲見面會／町田啓太、李俊昊、李彩玟、俞利…售票資訊懶人包

中部中心 / 中部綜合報導彰化市果菜市場促銷在地蔬果，發放3千份的免費蔬果，一早就吸引大批民眾來排隊，沒想到過程中，一名女子疑似出現低血糖的狀況當場昏倒，前彰化市長邱建富人就在現場，看到緊急狀況，立刻幫忙救護車，協助女子送醫。現場可以領取 香蕉 椪柑 紅龍果 百香果 都是優質的水果。（圖／民視新聞）果菜市場大放送，要送出3千份的免費蔬果，吸引民眾大排長龍來排隊，人潮繞了一圈又一圈，長達近1公里，但排著排著，狀況出現了，一名排隊女子疑似低血糖，當場昏倒，臉色蒼白整個人無力的癱坐地上推廣在地農產品 舉辦水果發放大會 吸引民眾大排長龍。（圖／民視新聞）在一旁的是前彰化市長邱建富協助叫救護車，幫忙送醫，女子緊急送醫觀察，還好人平安無事。事情發生在彰化果菜市場，市場為了促銷推廣彰化在地優質水果，舉辦了蔬果大方送的活動，預計發放3千份，水果有香蕉、紅龍果、百香果等香甜水果，有民眾不到八點就來排隊，排隊領取的這一袋水果，價值約70-80元，民眾起大早來排隊領取，天氣涼冷，排隊民眾也得注意自身身體情況，小心安全。原文出處：彰化免費蔬果大放送！排隊人龍綿延近一公 １女子疑低血糖昏倒 更多民視新聞報導南韓男星拍攝一半「昏倒無意識」！緊急CPR送加護病房治療日男團演唱會「狂粉竟脫光應援」 離譜畫面流出！扯! 男在路中央睡1小時 手握"喪屍煙彈盒"

