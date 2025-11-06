2025粉絲見面會／秋泳愚（秋英宇）、町田啓太、山下智久、李彩玟、潤娥、李鍾碩…售票資訊懶人包

2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！「少女時代」潤娥新劇《暴君的廚師》收視率節節高升，她也將來台與粉絲分享拍攝幕後故事；同劇的男主角李彩玟也將展開巡迴粉絲見面會！韓劇男神李鍾碩新作《瑞草洞》播畢展開巡迴粉絲見面會，11/16登台！Netflix影集《玻璃之心》中帥氣爆表的町田啓太、日劇男神山下智久、八木勇征也將登台；《牽牛與仙女》秋泳愚（秋英宇）也將於11月登台！「Red Velvet」YERIM、「宇宙少女」雪娥、前「CIX」成員裴珍映、以新劇《颱風商社》活躍中的李俊昊、「少女時代」俞利…等，以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！

全台演唱會攻略

●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！

●【韓男團】Super Junior、TXT、N.Flying、ZB1、Rain⋯行程全攻略

●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新

●【華語】郭富城、伍佰、王心凌、頑童MJ116、李聖傑⋯演唱會懶人包

●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、山下智久、初音未來⋯追星必看

●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、Blue、卡倫史考特、M2M⋯行程不停歇

●【粉絲見面會】町田啓太、潤娥、秋英宇、李鍾碩、李俊昊⋯訪台資訊

廣告 廣告

秋泳愚（秋英宇）來台見粉絲。（圖／D.SHOW Taiwan）

秋泳愚（秋英宇）2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING <Who (is) Choo?> IN TAIPEI

● 演出時間：2025/11/08（六）18:00

● 演出地點：台大體育館 一樓

● 售票時間：2025/09/20（六）13:00 ibon售票

● 演出票價：A區$5,200/B區$3,800/身心席$2,600(全區座席)

山下智久將於11月15日來台辦專場。（圖／HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供）

山下智久 TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive

●演出日期：2025/11/15（六）11:30／14:30／18:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/18（六）11:00 KKTIX

●演出票價：A區4880元／B區4180元／C區3580元／身障席2190元

李鍾碩11/16在TICC舉辦見面會。（圖／網銀國際影視提供）

李鍾碩2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei

●演出日期：2025/11/16（日）18:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：2025/09/20（六）11:00 KKTIX

●演出票價：NT$5980／$4880／$3680／$2680（全區座席）

八木勇征見面會。（圖／KKTIX）

八木勇征 YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI

●演出日期：2025/11/16（日）17:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票平台：KKTIX

－實名制抽選登記期間：2025/10/12（日）12:00〜10/14（二）23:59

－中選者通知：2025/10/15（三）12:00 起

－中選者付款期限：2025/10/15（三）12:00〜10/16（四）23:59

－一般售票：2025/10/19（日）12:00

●演出票價：全區座位席 NT$3,480、身障席 NT$1,740

潤娥《暴君的廚師》見面會11/23在TICC與粉絲見面。（圖／SHOW Office）

潤娥《暴君的廚師》戲劇粉絲見面會

●演出日期：2025/11/23（日）17:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：

2025/09/21（日）13:00～18:00 會員優先購

2025/09/27（六）13:00 遠大售票全面啟售

●演出票價：NT$5800／$4800／$3800／$2900（愛心席）

町田啓太見面會。（圖／KKTIX）

町田啓太 KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI

●演出日期：2025/12/07（日）17:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票平台：KKTIX

－實名制抽選登記期間：2025/10/11（六）12:00〜10/13（一）23:59

－中選者通知：2025/10/14（二）12:00 起

－中選者付款期限：2025/10/14（二）12:00〜10/15（三）23:59

－一般售票：2025/10/18（六）12:00

●演出票價：全區座位席 NT$3,480、身障席 NT$1,740

<ACT 1 : YERIM> YERIM FAN MEETING IN TAIPEI

●演出時間：2025/12/12（五）20:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/19（日）14:00 KKTIX售票

●演出票價：NT$4980／$3980／$2980／$1980（身障席）

雪娥 SEOLA FANMEETING <SEOLA’s Moments: With U> in TAIPEI

●演出時間：2025/12/21（六）17:30

●演出地點：WESTAR

●售票時間：2025/10/29（三）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$5,680／$4,680／$3,880／$2,980

裴珍映 2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT <BEGIN, YOUNG> IN TAIPEI

●演出時間：2025/12/21（日）14:00／18:00

●演出地點：Hana Space

●售票時間：2025/10/04（六）14:00 DEEPI售票

●演出票價：NT$3,800／$2,600

李俊昊《颱風商社》戲劇粉絲見面會 IN TAIPEI

●演出日期：

2025/12/27（六）17:00

2025/12/28（日）16:00

●演出地點：台大綜合體育館

●售票平台：遠大售票系統

【Weverse會員優先購（需於11/3（一）11:00～11/6（四）22:59登記）】

12/27（六）場次：2025/11/13（四）12:00～17:59

12/28（日）場次：2025/11/14（五）12:00～17:59

【遠傳電信、friDay影音會員優先購】

12/27（六）場次：2025/11/22（六）10:00～10:49

12/28（日）場次：2025/11/22（六）13:00～13:49

【全面啟售】

12/27（六）場次：2025/11/22（六）11:00

12/28（日）場次：2025/11/22（六）14:00

●演出票價：NT$5800 / $4800 / $3800 / $2900（愛心席）

李彩玟 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR《Chaem-into you》in TAIPEI

●演出日期：2026/01/04（日）

●演出地點：台大體育館

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

俞利 2025 YURI’s 3rd Fanmeeting Tour《YURIVERSE》in Taipei

●演出日期：2026/01/10（六）18:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：KKTIX售票

－S♡NE 會員（GL）預購登記：2025/10/24（五）19:00～10/27（一）18:59

－S♡NE 會員（GL）優先購票：2025/11/21（五）12:00～23:59

－一般售票：2025/11/23（日）12:00

●演出票價：NT$6,480 / $5,480 / $4,380 / $3,380 （全場對號入座）