2025精華液全攻略！從抗皺、修護、抗初老、A醇...通通有，滿足各種保養需求
2025精華液推薦
抗老精華
修護精華
保濕精華
煥膚精華
前導精華
安瓶
在日常保養步驟中精華液通常代表著肌膚最需要改善的部分，因此成為保養的重點。依照功能的分類也很多，從前導、保濕、抗皺、美白…應有盡有，一起來看看2025年值得關注的新品有哪些。
抗老精華
肌研極潤抗皺緊實高機能精華液
主打使用日本厚生省核准雙效成份-菸鹼醯胺，美白抗皺雙效合一。搭配經典3重玻尿酸(玻尿酸、水解玻尿酸、超級玻尿酸)加強保濕，讓肌膚更加澎潤Q彈。
質地輕盈水潤，延展性佳，迅速滲透至肌底，帶來清爽不黏膩的舒適觸感；全配方採用溫和設計，不添加酒精、色素與香料，敏弱肌亦能安心使用。
AHC雙波抗老多肽膠原精華
AHC以專業醫美療程為靈感推出「AHC醫美科研-雙波抗老多肽膠原系列」，在韓國上市一年就賣破6億！
當中最重要的就是暱稱「雙波精華」的雙波抗老多肽膠原精華，成分中擁有獨家的「關鍵四型胜肽」，一口氣結合了四種不同功能型的胜肽，堪稱市場最全面的胜肽保養配方，從不同面向一起協同膠原蛋白進行肌底抗老作用，打擊鬆垮、幫助肌膚更緊實。
再搭配100%仿人體膠原、法國紅藻萃取，甚至還有次世代A醇衍生HPR等等，還能溫和煥膚、加強撫平紋路，滿足全面抗老需求。
而且質地好吸收，用起來清爽不黏膩，建議使用時可以全臉到下巴、脖子一起塗抹，讓輪廓線零死角完美。
innisfree綠茶牛奶水精華
innisfree綠茶保濕系列一直很受歡迎，2025年再推出新品-綠茶神經醯胺牛奶水精華(簡稱「綠茶牛奶水精華」)。
主打最新成份「超導綠茶保濕科技™」，將美肌綠茶水與綠茶籽油結合膠囊科技，創造出比一般玻尿酸更深層、更有效的保濕效果。
另外搭配綠茶神經醯胺、9種玻尿酸一起強健並修護肌膚保濕屏障，大小分子玻尿酸全方位深層補水，使肌膚更加健康彈嫩。宛如牛奶般的清爽質地，擦起來快速吸收不黏膩。
護妍天使1%緊緻撫紋A醇微晶精華
護妍天使2025年首度推出抗老保養系列「逆時肌活系列」，當中最值得關注的就是這瓶1%緊緻撫紋A醇微晶精華。
它被譽為「用擦的隱形拉提線」，以獨家複合型5A醇接力式滲透並高效溫和地修護細紋與毛孔，幫助恢復肌膚彈力與光澤；結合「普拉斯鏈×淡紋六胜肽」雙效組合，從肌底厚實支撐飽滿度，打造自然澎潤的年輕感。
更特別添加「水解海綿微晶」開啟吸收通道，擦起來卻完全不會有刺激感，讓抗老活性成份直達肌底，發揮最大力量，讓日常保養升級為肌膚專屬的居家輕醫美，是入門抗老到進階保養的必備首選。
資生堂「A醇小熨斗」
資生堂2025全新「A醇小熨斗」激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳A+重磅登場。
主打採用經日本厚生勞動省認證的A醇，能軟化角質層、提升保水度，並協同透明質酸與多種膠原蛋白作用，全面增強肌膚支撐力與緊緻度，幫助撫紋。
此外，資生堂全球創新中心同步發表專利成份-珍稀緋紅花緊緻活萃™，能幫助A醇維持活性，兩大核心成份可幫助肌底緊實，帶來自然澎潤與年輕光采。
資生堂進一步研發出全新「4MSK袪黑淡斑配方」，結合4MSK、m-傳明酸與甘草酸鉀，與前面的成份一起作用，能帶來更均勻的膚色與更緊緻的膚質，實現「抗老＋亮白」雙效。
OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX
日系抗老保養專家 OZIO 深耕台灣 10 年，這次以品牌明星成分「蜂王乳」為基底，推出全新抗老力作 《蜂王乳A醇緊緻精華EX》能夠溫和的改善細紋、緊緻毛孔還有提亮膚質。
這款精華是特別針對想嘗試 A 醇、但會擔心肌膚敏感的消費者所設計，配方中結合了純 A 醇以及補骨脂酚，形成雙重抗老黃金組合；再加上新世代 A 醇 HPR，兼具高穩定性、低刺激性，降低肌膚不適風險。
ELIXIR怡麗絲爾「超能A醇小金管」再進化上市
ELIXIR怡麗絲爾40多年致力於鑽研膠原蛋白成分與科技。日本科學家團隊最新發現，隱藏於真皮層的「氣墊膠原」是支撐肌膚彈性與緊緻的核心關鍵。然而隨著年齡增長與外在環境影響，導致「氣墊膠原」逐漸脆化與流失，進而加速皺紋與鬆弛等歲月痕跡浮現。
2025年推出的「超能A醇小金管」膠原A醇超能撫紋精華特別注入日本資生堂集團獨家研發、從140,000種珍稀成分組合中嚴選出的高效膠原成份-超能膠原因子™，有效加速高純度A醇滲透肌底發揮撫紋力並幫助肌底強建。
此外，ELIXIR怡麗絲爾還有另一個獨家成份-極酵緊膚複合精華，能抑制分解有害「氣墊膠原」的不健康酵素活性，幫助肌膚維持緊緻、彈潤狀態。
理膚寶水「B5小藍瓶」極效B5彈潤超修復精華
理膚寶水「B5小藍瓶」極效B5彈潤超修復精華2025年升級登場，當中最重要的就是無針水光科技「修復型玻尿酸」，結合「玻尿酸&維生素原B5」修復抗老複合因子，採用類醫美水光針概念的促滲技術，可深導滲透，修護深層老化損傷，幫助支撐肌底鬆垮結構，讓肌膚重現彈潤緊緻。
另外還有三重分子玻尿酸(大分子、小分子、微分子)，能在肌膚表面及皮表不同深處同步強化支撐力。
搭配高濃度5%維生素原B5與高純度95%積雪草苷，加速舒緩效果，為肌膚提高耐受力與滋潤撫紋，加乘抗老功效。
SK-II肌源賦能煥顏精華
SK-II肌源賦能煥顏系列2025年升級登場。
當中的抗老精華「肌源賦能煥顏精華」主打密集修護肌膚、抗老「充電」、細緻毛孔。
當中包含全新保濕成份的配方由內而外柔嫩肌膚，更可當作前導精華，有助於後續產品有效成分的吸收。
LANCOME蘭蔻絕對完美黑鑽奢燦超導活萃
蘭蔻「絕對完美黑鑽奢燦系列」是品牌最頂級的保養系列，這次歷時八年研發、歷經逾50次配方革新，推出全新「黑鑽奢燦超導活萃」。
黑鑽奢燦超導活萃」透過多項專利封裝整株永生玫瑰的卓越再生力量，屬於精華與油兩種質地共存的雙相精華液，使用時擠出後才融合，將活性保養效能保留至每一滴抵達肌底。
仔細看黑鑽奢燦超導活萃可以發現瓶中有一顆顆的「黑鑽金緻超導微囊」，當中就是「永生玫瑰再生凝粹油」，能滋潤修護並強化肌膚屏障，當中富含永生修護極萃分子™更能激活青春開關NAD+青春因子，喚醒肌膚對抗鬆弛、暗沉與老化徵兆。
水狀黑鑽金緻精華則集結能精準抗老的高濃度10%黑鑽逆齡再生極酵分子(Black-biosis)、撫紋超胜肽、腺苷，實現深層活化、密集修護、立體回彈等作用，是真正為熟齡設計的頂級抗老精華。
為將黑鑽精華效能提升至極致，蘭蔻還特別設計「黑鑽冷熱雕塑超導按摩板」，採用精工鋅合金打造，攜手以緊緻臉部線條聞名的日式祖傳按摩「古美道」(Kobido)專家共同研發。V形雕塑設計可完美貼合臉部輪廓，按起來冰冰涼涼十分舒服，搭配精華一起使用可加強成份吸收。
Melvita極萃全能青春精華
精華凝乳質地，在黃金比例配方中調和植物性類A醇「海茴香精萃」幫助減少老化痕跡，無傳統A醇刺激感、無耐痛期，適合所有膚質。
結合花中之王的「發酵茉莉花萃取」，透過天然微生物群自發酵，無需額外添加物，讓茉莉花活性分子發揮極致功效，提升花卉胜肽與多酚濃度可強化保護屏障，提升水潤飽滿度，並幫助肌膚對抗外在壓力因子。還以茉莉花融合玫瑰、佛手柑、檀香等天然精油，紓解壓力壞情緒、提升幸福自信感。
配方中更加入了琉璃苣油與維他命C協同作用，由內而外全方位修護歲月痕跡，讓肌膚越養越青春。
m̄enom̄eno Re逆時緊緻精華
獨特水乳質地，專為提升肌膚緊緻度與彈潤透亮而研發。
內含萃取自大豆的大豆肽煥活精萃™，富含醣蛋白，能協同膠原蛋白增強肌底彈性。抗老成份-普拉斯鍊(玻色因)，能夠強化肌底支撐力，讓肌膚看起來更飽滿。以及咖啡因讓肌膚展現透亮質感。
此外還有神經醯胺、植物性角鯊烷，深層修護肌膚屏障，增強保水力，長效滋潤並預防乾燥粗糙。搭配維生素B3菸鹼醯胺與原B5保濕修護，為肌膚注入彈潤活力，展現透亮健康光澤。
ARTISTRY雅芝青春水潤淨化精華、賦活緊緻抗老精華
ARTISTRY雅芝提出全方位分齡抗老對策，以抗氧化、抗糖化與抗環境侵害的「三抗保養」概念，研發出抗初老入門的青春水潤淨化精華、極致逆齡首選的賦活緊緻抗老精華。
兩款新品皆添加紐崔萊自有有機農場種植、雅芝植萃能量系列的核心成份—專利仁伯白奇亞籽。透過獨特微脂囊技術包覆的白奇亞籽微脂囊，可將Omega-3、維生素與礦物質等成分深入肌底，為肌膚注入高營養精華，達到潤澤修護並有效抵禦環境傷害。同時加入全新型態的白奇亞籽胜肽，還能全面提升肌膚健康活力。
對抗初老現象的青春水潤淨化精華，特別以日本梅為首，掌握年輕肌所需的抗糖關鍵。當肌膚發生糖化反應前便進行阻斷，抑制糖化終產物破壞肌膚，避免出現初老紋路，使肌膚維持柔嫩水潤感。
還協同橄欖萃取、氨基酸、糖蛋白複合物、白柳樹皮萃取等高達16種抗初老植萃抗環境侵害，同時均勻膚色，提升整體膚質與彈性，預防暗沉和蠟黃，預防並撫平細紋，感受如初生肌膚般的彈潤無瑕。
進入輕/熟齡的肌膚面對的老化問題更多元，賦活緊緻抗老精華以康普茶發酵物作為抗糖的關鍵成份，不僅抑制阻斷糖化反應，更能幫助分解AGEs糖化終產物，避免膠原蛋白流失，進而減少深淺層皺紋增生，擊退鬆垮危肌。
另搭配發酵寡肽、蔓越莓胜肽、純素膠原蛋白、微藻複合物與16種抗衰老植萃組合，掌握黃金修護期，協同作用撫紋，使臉部線條更加緊實年輕，重新拾回膨潤彈亮。
Odile歐蒂蔻激光瞬效緊緻精華
Odile歐蒂蔻推出首支全方位天然抗老精華「激光瞬效緊緻精華」，運用科技與植物能量，讓肌膚能從深處修護、重拾光彩。
精華的核心成份「NEUROPHROLINE™」來自印度喜馬拉雅山區的藍合歡，強化肌膚自我修護能力，帶來健康亮澤。同時添加根瘤菌膠複合物與金合歡膠，為肌膚構築緊密網狀結構。
另外還有菸鹼醯胺均勻膚色、紅海藻中的多糖物質提亮膚色、刺雲實膠及菊苣根複合物予肌膚緊緻年輕感。另一亮點成份-CO2llageneer，來自向日葵籽油與羽扇豆種子，幫助維持膠原蛋白的正常功能，支持肌膚的彈性與緊實度。搭配品牌最著名的天然保濕因子和蠶絲蛋白凝膠，深入滋養受損肌膚，提升柔滑度與光澤感。最後，還有薑黃有助調節皮脂代謝，改善膚色不均，同時提供保濕效果。
激光瞬效緊緻精華以天然草本之力融合超導澎潤光透科技，為肌膚注入滿滿活力，打造絕美鑽光肌。
迪奧逆時活氧膠原精華
迪奧相當受歡迎的逆時系列在2025年全新升級。
這次使用了聖母百合萃取、雙肽兩大核心成份，搭配創新「活氧膠原調控科技」 (OX-C Oxygeno-Collagen)技術，主打提升「肌膚通透度」，讓肌膚彷彿會呼吸一般，從肌底促進肌膚健康。
迪奧逆時活氧膠原精華當中還應用微脂囊載體與緊塑彈力複合物，8小時將肌活成份直達肌底，使肌膚緊緻澎潤。全新科技與高效成份攜手，為肌膚打造透亮澎彈青春光采。
修護精華
DR.CINK 「小粉彈」米粹姬光神經醯胺水潤安瓶
以獨創的米潤肌研賦活科技，將米萃取神經醯胺的修護能量全面升級，推出「米粹姬光神經醯胺水潤安瓶」。
2%米粹神經醯胺為核心，搭配日本糖蜜酒粕、女貞活膚素、山金車花精粹，以及類維他命D與菸鹼醯胺，層層修護。米粹神經醯胺鞏固油水平衡、日本酒粕補水後緊緊鎖住、貞與山金車則負責提肌膚的自然紅潤，最後以維他命D與 B3提亮膚色，讓整張臉呈現出宛如柔焦濾鏡般的光感。讓膚質逐日被調整成更滑、更澎、更透亮的狀態。
質地輕盈、推開即化，滲透速度快，用起來相當親膚
FORTE Ceramide全效舒緩精華液
FORTE推出兼具修護與防禦的第三代Ceramide 全效舒緩精華液，導入以科技發酵技術研發的專利「醣基神經醯胺」，結構更親膚、吸收力更佳，精準補強角質層的保水與防禦力，幫助敏弱肌從根本回復穩定健康。
還搭配維他命B5與有機復活草萃取改善乾燥困擾，並添加專利積雪草苷與小花蔓澤蘭萃取穩定膚況，以及甘草次酸ｘ蛇床子萃取，降低外界刺激。打造肌膚保水基礎，維持健康平衡，讓後續保養與上妝更服貼。
質地輕盈水潤，能迅速吸收不黏膩，為日常保養打下完美基礎。
資生堂國際櫃紅妍山茶花修護精華
資生堂「小紅瓶」2025年升級！
日本資生堂實驗室與哈佛大學CBRC中心共同發現，來自日本五島列島的「珍稀山茶花活酵萃取」是讓肌膚長生不老的關鍵，透過「自我升級」辨識、鎖定肌膚中的老化徵兆將其標靶式移除，讓肌膚重回新生一般的年輕透亮。
更透過獨家發酵工藝，萃取出富含膳食纖維、蛋白質、脂肪酸與抗氧化因子的「珍稀山茶花活酵萃取精華」，能將山茶花的再生力量提升，有效促進肌膚修復並對抗老化現象，由內而外煥發肌膚潛在美麗。
LA MER海洋拉娜超濃萃特效修復精華
繼推出濃萃雙重修復精華後，LA MER海洋拉娜2025年深度洞察市場需求，針對「醫美後修復」與「敏感肌 調理」雙重課題推出修護新品-超濃萃特效修復精華，不僅能快速舒緩敏弱膚況，更能強韌肌底，維持醫美效果，讓肌膚綻放健康光采。
全新超濃萃特效修復精華在品牌核心成份「高倍濃度奇蹟活凝金萃™」、高倍濃度萊姆茶萃取之外，還結合全新強韌超酵精華與首創獨家「凝膜繃帶科技」，在醫美前後迅速強韌肌膚屏障，一次完成養護+修復。
強韌超酵精華取自深海2500米地熱湧泉益菌，有對抗極限環境的特性。經發酵提煉後，具有快速鎮定肌膚的效果，並加強肌膚屏障修護。凝膜繃帶科技獨創「凝膜繃帶科技」受修護繃帶啟發，打造前所未見綿密凝膜質地，一抹上臉立即形成一層零死角保護緩衝膜，將肌膚包覆加速修復與持續舒緩，猶如讓肌膚沉浸於最佳修復模式當中。
DR. BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華
DR. BARBARA STURM同樣關注於醫美後的保養需求，發現術後肌或熟齡肌不止於保濕舒緩，關鍵在於積極修護，因此日常保養與術後修護才是決定肌齡狀態的關鍵，全新雙管「極緻抗老修護雙精華」為此而生，可在黃金修復期時以一瓶修護全效到位。
特別採用雙管設計，水相精華富含三重玻尿酸、馬齒莧與穀胱甘肽，瞬間補水並穩定膚況，同時幫助活性成份更深入肌底，加強舒緩；而乳狀精華則蘊含神經醯胺三重組合與胜肽，可以修護屏障並鎖住水分。
使用時擠出，確保水乳黃金比例同步釋放，避免自行調配導致吸收不均或比例失衡，讓活性成份即時發揮最佳修護效果(若將所有成分長時間混合，小分子會與中大分子融合，滲透力下降，原本能深入基底膜的活性成分停留在表層，影響修護效果。)
IPSA日夜全能修護藍精華
IPSA日本科研團隊研究發現，日常生活動態過程(如伸展、走路、運動)，會促進身體釋放「動態修護因子」，這種天然活性蛋白質透過血液循環傳遞全身，不斷提高製造膠原蛋白效率，促進修復，使肌膚恢復彈力、緊緻年輕。然而，隨著年齡增加，身體新陳代謝變慢、血液循環不佳，造成「動態修護因子」的傳輸與利用率下降，導致肌膚自我修護力減弱，造成膠原流失，出現乾燥粗糙、失彈暗沉等老化現象。
因此在2025年推出全新「藍寶瓶」日夜全能修護藍精華，主打「24H無間斷循環修護科技」，搭配三重超級修護植萃(苦楝葉、人蔘根、當歸葉)，幫助肌膚能更高效能利用「動態修護因子」，打造日夜不間斷循環修護能量，啟動肌底循環。再搭配維他命C複合精華、元氣二胜肽(肌肽)，持續修護、賦活、彈亮，維持年輕膚況。
這次還使用了突破性「緩釋微囊科技」，膠囊隨著塗抹會爆開釋放保濕能量，修護精華直達肌底，形成鎖水保護膜牢牢鎖住水分，光澤透亮一整天。
保濕精華
肌研H.A. Supreme極致保濕精華
肌研H.A. Supreme高機能專研修護精華系列，以4重玻尿酸為核心，搭配各種科研修護成份，打造出「極致保濕、激亮淡斑、緊緻撫紋」三款醫研級精華。
其中H.A. Supreme極致保濕精華以超級玻尿酸、水解玻尿酸、玻尿酸、吸附型玻尿酸為核心，先修護受損肌底、打造穩定膚質，並深入肌底補水鎖水，強化肌膚基礎含水量。
再以維生素B5舒緩乾燥與改善外界刺激造成的敏弱不適，同時以神經醯胺強化與鞏固肌膚屏障，使保水力能長時間維持不流失。使肌膚回復穩定、實現水嫩彈潤。
SUQQU水妍亮采柔緻活膚精華
為讓肌膚散發與生俱來的柔滑與光澤，聚焦「澄透光澤」的AQUFONS水妍亮采系列，2025年推出水妍亮采柔緻活膚精華，為肌膚注入清新水潤，並主打改善紊亂肌理等阻撓光澤的肌膚凹凸問題。
當中添加保濕的「AQUFONS複合配方」與黃蘖樹皮複合物，改善乾燥引起的粗糙問題，潤澤填滿角質層，使肌膚重現平滑。還有甘草酸鉀、菸鹼胺，讓容易躁動不安的肌膚也能變得穩定。
塗抹瞬間凝膠隨即化開，瞬間延伸至每吋肌膚，觸感清爽，卻有滿滿水潤滋養，使肌膚長時間保持柔滑細緻。
煥膚精華
倩碧水磁場嫩亮保濕煥膚精華
Clinique倩碧以經典保濕科技為基礎，2025年推出全新力作-水磁場嫩亮保濕煥膚精華，將明星級補水能量結合亮采煥膚科技，一次滿足肌膚補水、嫩膚與透亮三重需求。
與其他保濕精華最大的不同是添加了5%乳酸，溫和去除肌表老廢角質，並幫助科研級玻尿酸、蘆薈水進一步加強深層保濕效果。另外還有高穩定複合維他命C同時提亮整體膚色，讓肌膚在炎夏也能保持透亮、勻淨與健康水光感。
精華質地為輕盈乳白狀，觸感柔滑，能迅速滲透肌底。使用後即刻感受肌膚平滑、柔嫩、澎潤，一抹瞬吸、潤而不悶。
專科淨荳煥膚修護精華
專科淨荳煥膚修護精華添主打減少臉上顆粒感，並能強化肌膚屏障，穩定回復健康肌膚，重現光滑柔嫩膚感。
使用超導水科技增強保濕活性成份深入滲透至肌膚角質層，修護乾燥並補充肌膚水分。
特別添加三重修護配方-水楊酸、傳明酸、雙重玻尿酸，能代謝肌膚角質，溫和煥膚。加上積雪草萃取溫和舒緩不安膚況，強化肌膚健康能力。同時全系列無酒精、無香料、無色素，給予肌膚最溫和的修護。
Neogence霓淨思5酸拋光澎亮精華
Neogence霓淨思ACID多酸拋光系列使用三酸拋光科技，透過乳糖酸提升含水、平滑膚觸。並以內酯型葡萄糖酸溫和更新角質，細緻膚觸，改善紋理及毛孔。琥珀酸則可促進代謝，均勻膚色，層層養護角質，實現滑嫩無瑕美肌。
5酸拋光澎亮精華當中除了三酸拋光科技外，更添加0.5%高親脂性水楊酸，加強代謝老廢角質，並搭配1.4%最小分子甘醇酸回復彈力，幫助肌膚飽滿澎彈。
前導精華
POLA全面抗皺前導精萃
POLA WRINKLE SHOT抗皺系列耗時23年專注於臉部皺紋的研究，除了常見的「局部定型皺紋」，這次更全新針對「全臉零散皺紋」深入研究其形成原因，開創全新的保養方法。
獨創抗皺尖端科研成份「NEI-L1®」層層深入真皮，從前導開始抗皺，喚醒肌膚平滑水嫩，重現青春光彩。
特別的是，因為NEI-L1溶於水後就會開始分解，為了使配方維持穩定並使效果最大化，POLA歷時8年研發出A、B雙劑的全新劑型。使用前以手搖方式使精華液均勻混合，讓NEI-L1在穩定的狀態下使用，將最好的效果傳達至肌膚。塗抹後，後續使用的保養品還能更均勻地滲透並提升效率，並形成緊緻彈力薄膜，使肌膚光滑柔嫩。
安瓶類
「安瓶」通常含有相對一般精華液更高濃度的有效成份，能更有效快速地解決肌膚問題，實現高效保養。
FANCL逆齡全效活顏肌底精萃
FANCL在2025年推出全新升級的「逆齡全效活顏肌底精萃」，以更進階的緊緻亮白修護力，喚醒肌底年輕潛能。專為受光老化、膠原蛋白流失導致的鬆弛、紋路與暗沉膚況研發。
核心成份-APPS(滲透型維生素C)比起前一代濃度提升了1.2倍，修護力更勝以往。還搭配維生素C&E複合體與氨基維生素，三重成份協同作用，深入改善肌膚暗沉，提升淨白呵護效能。
為了確保成份活性，這次透過專利-40℃冰封科技封存高效活性，使用前才以精華液融合，精準啟動修護力。
逆齡全效活顏肌底精萃每盒共有3支APPS與精華液，建議10日使用1組，每盒可使用30日。建議潔顏後使用，發揮最佳吸收力。
TTM提提研雙活性外泌體超級安瓶
近年外泌體成為保養市場話題黑馬，為時下公認最具潛力的抗老修護成分之一，TTM提提研經過嚴謹研究與反覆測試，正式推出「雙活性外泌體超級安瓶」。
主打使用植物來源雙活性外泌體，除了可提供植物外泌體活性成份，亦能協助達到強化肌膚屏障、促進肌底膨潤的效果。
INNISFREE 1%A醇PDRN水光安瓶
INNISFREE1%A醇PDRN水光安瓶是台灣首款同時添加A醇與PDRN兩大關鍵成份的高效安瓶。
採用「1%A醇三效複合科技」(濃度高達1%的雙效A醇與高純度A醇)，能幫助改善毛孔粗大、肌膚凹凸不平的困擾。
此外，更首關注的是這次INNISFREE還加入獨家研發，由綠茶中萃取出的新興成份「綠茶PDRN™」，和經常被運用在麗珠蘭水光針中的成份「鮭魚PDRN」具有相似功效，且綠茶PDRN分子大小僅為鮭魚PDRN的十分之一，可高效滲透至肌膚底層，幫助緊緻毛孔、恢復彈力，並使肌膚由內至外重現光澤。
A醇與PDRN雙重高效成分不只是針對肌膚表面改善，更同時修護肌底，不論先前已用過A醇淨膚超修護安瓶，想追求進階的高濃度A醇保養的人，還是嚮往肌膚光滑彈嫩的完美狀態都可無痛養成透亮水光肌。
屈臣氏肌膚專研安瓶精華系列
全系列中共有7款安瓶，分別擁有不同的保養功效。
全系列均添加獨家專利配方S7ABELIX™七重修護植萃，在舒緩敏弱肌膚的同時精準改善肌膚問題，堪稱能解決肌膚問題的「滴肌精」。
1.Target Pro by Watsons肌膚專研保濕安瓶精華：添加玻尿酸及維他命B5等成分，可幫助維持肌膚健康狀態，使肌膚飽水透亮。
2.Target Pro by Watsons肌膚專研15%維他命C安瓶精華：內含15%高濃度維他命C可有效從根源打造白皙肌膚，並搭配防曬產品，避免紫外線造成膚色不均。
3.Target Pro by Watsons肌膚專研1%超維A安瓶精華：其中添加1%超維A(Granactive Retinoid)，可溫和有效加速代謝老廢角質，幫助改善色素沉澱並撫平臉部紋路，實現勻亮緊緻肌膚。
4.Target Pro by Watsons 肌膚專研抗老安瓶精華：其中蘊含維他命A酯，幫助肌膚撫平表淺細紋和改善肌膚觸感。
5.Target Pro by Watsons肌膚專研美白安瓶精華：添加三重維他命C、維他命B3及專利成分T-PROWHITE，多元亮白成份可有效改善膚色暗沉，幫助實現水光透亮肌。
6.Target Pro by Watsons肌膚專研毛孔護理安瓶精華：內含1%乳酸及皮脂調理成份T-PROMAT，可幫助溫和代謝角質，調節多餘皮脂及油光，使毛孔更收斂細緻。
7.Target Pro by Watsons 肌膚專研全面修護安瓶精華：添加5%甜菜鹼和日本藍藻多醣等修復成份，可幫助肌膚抵禦外界刺激，舒緩敏感膚況。
