2025紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華 千人共跑

2025第三屆紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華，不畏寒風千人共跑。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正／台南報導

第三屆台江迺庄歡喜鬥陣走、第三屆紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華22日歡慶開跑，吸引超過千人報名，以健康為名、賞玩台江！今年除了5公里、10公里、21公里賽事組外，還有觀光工廠知識導覽、各國美食豐富市集、悠閒的草地音樂會、頌缽體驗、馬戲團表演，還有闖關遊戲！最後是大朋友小朋友最愛的YOYO家族香蕉哥哥與蔓越莓姐姐來到現場帶動唱一起慶祝紅崴觀光工廠成立12週年快樂！

22日活動特別邀請到台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲、安南區長魏文貴、經濟部產業園區管理局台南分局長曹家文、台南產業園區廠商協進會理事長葉寶鴻、台南市推廣觀光工廠促進協會理事長梁金生、鹿耳門天后宮主委林瑞男、南區國稅局分局長顏秀玲與主任林美燕、長榮EMBA孫惠民校長、顯宮國小校長何志中等貴賓來到現場，代表鳴槍，為跑者燃起士氣。

領跑者由路跑代言人蘇志濱、紅崴科技總經理謝宗憲總恭請鹿耳門天后宮媽祖聖駕以及副總謝銘家一同領跑。蘇志濱除了是本屆路跑代言人外，更是深耕台南的跑團－蘇志濱間歇跑團的代表，他在全台賽事嶄露頭角，擔任代言人除了推廣路跑運動外，也是教導民眾如何正確跑步，享受運動與健康！

巿長黃偉哲（右二）等貴賓共同鳴笛起跑。（記者蔣謙正攝）

今年紅崴觀光工廠除了主舞台上有狂夢藝術帶來的馬戲團表演外，還有巴奇先生互動打擊秀、微糖樂團薩克斯風等精彩表演，以及最讓人期待的YOYO家族香蕉哥哥與蔓越莓姐姐一同帶動唱，讓歡笑聲充滿整個會場。本次也特別安排頌缽體驗、經絡按摩等服務。還有特別設有足部AI拓印檢測以及華崴物理治療所配合的3D體測科技-Moti Physio 優視體檢測，讓跑者更了解自身骨架及體態，精準調養，讓賽事運動表現更上一層樓！豐富的場內活動讓人眼花繚亂，可以闖關得好禮，更認識足部健康的重要性！

紅崴科技的創辦人謝進興博士表示，今年是紅崴科技12週年慶，本次的活動除了讓更多對健康有興趣的跑者共襄盛舉外，也能夠更認識紅崴、認識足部健康的重要性。今天摸彩的最大獎是紅崴公司價值35,800元的「紅崴信息能石墨烯2.0族群客製化足弓矯正器鞋組」，專為每個人足弓量身訂製，添加紅崴獨家信息能科技，能更精準養生，調理健康！健康是自己的大事，紅崴負責替您把關！

最後邀請紅崴事業的夥伴們齊聚一堂，切下特製的豪華蛋糕，慶祝12週年生日快樂，以及本次活動順利落幕。未來也歡迎更多民眾蒞臨紅崴腳的眼鏡觀光工廠－足部科學體驗中心，認識我們，暢談全方位的養生保健之道！

紅崴腳的眼鏡-足部科學體驗中心相關資訊

地址：台南市安南區工業一路23號預約電話：06-2380713，分機316營業時間：週一至週五09:30~17:00，12：00~13：30為中午休息時間。官方網址：腳的眼鏡觀光工廠官方網站 https://bit.ly/