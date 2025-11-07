2025純植行動論壇在新竹啟航 跨界講者共談「以食改變世界」

▲純植行動論壇《純植生活 × 時尚永續：年輕世代的改變力量》7日於新竹陽明交大舉辦。（圖／蕭任峰攝）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】純植行動聯盟於11月7日在國立陽明交通大學光復校區合勤講堂舉辦《純植生活 × 時尚永續：年輕世代的改變力量》論壇，吸引近300位現場聽眾及百位線上參與者。這場活動延續8月於台大舉辦的《純植行動論壇：從疾病預防到氣候行動的實踐對話》，為2025年度系列講座的第二站，也象徵著純植理念在年輕世代間的持續擴散。

經歷疫情與極端氣候衝擊的世代，正以新的思維與行動回應全球挑戰。本次論壇以「年輕世代的改變力量」為主題，邀集四位跨界講者──從環境醫學、健身運動、有機農業到時尚藝文──共同探討純植生活如何成為推動社會轉型與地球永續的重要契機。

活動由純植行動聯盟志工、資深律師趙梅君主持開場。她指出，隨著氣候危機與公共健康議題升溫，植物性飲食已被聯合國與多國政府納入氣候政策與產業轉型重點。「純植行動聯盟以『以食為政、以民為本』為核心，推動純植飲食作為氣候治理的策略。活動現場也邀請新竹市議員楊玲宜、前議員劉聲正、中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪、台東一貫道協會理事長趙建凱等人蒞臨，為論壇揭開序幕。

首位講者、英國牛津大學神經學博士、愛家自然診所院長陳惟華醫師，以科學數據揭示「畜牧業」與全球暖化間的直接關聯。他指出，動物性食品的溫室氣體排放量平均比植物性食品高出5至50倍，若全球改採植物性飲食，將可減少約70%的食物相關排放，對氣候穩定具決定性意義。「地球永續的關鍵，就是植物性飲食。」陳醫師強調。

第二位講者、2025 World Gym Summer Body 一般男子組與人氣獎雙料冠軍──純素健美選手林承履，攜手母校交大的健身教練Kenny，以對談形式分享他從12歲吃純素一路走到健美冠軍的心路歷程。「力量應該充滿慈悲。」林承履說道。他以嚴謹的營養紀錄與訓練方法，證明「不吃肉蛋奶，也能練出肌肉、登上舞台」，用身體力行推廣純植理念。

接著登場的題陞自然農場董事長張鈺和，以《從起重工程跨足有機農業的斜槓人生》為題，分享從傳統工程業轉向自然農法的契機。因健康警訊而接觸有機農業的他，深刻體會土地與生命的共生關係，並以實際行動推動蔬食與環境友善事業。他感性表示：「健康與永續不是對立的選擇，而是共榮共生的未來。」

壓軸講者──金鐘獎入圍男藝人、蔬食餐廳「享慈素」創辦人楊子儀，以《純植時尚讓生活更有愛》為題，分享他從極端肉食者轉變為茹素者的歷程。從主持美食節目、倡導飲食文化到創立蔬食品牌，他以「和平從餐桌開始」的理念實踐生活哲學，鼓勵大眾從餐桌行動改變世界，也讓蔬食文化成為時尚潮流的一部分。

▲知名藝人楊子儀受邀講述，他以藝人身分茹素並創辦蔬食餐廳的生命態度。（圖／純植行動聯盟提供）

論壇現場反應熱烈，與會者表示收穫豐富，不僅理解植物性飲食的重要，更被講者的故事與實踐精神所感動。活動最後由聯盟提供的純素茶飲與餐盒，讓參與者以實際行動支持永續生活。

純植行動聯盟指出，根據最新資料，巴西亞馬遜森林破壞有91%與畜牧場開發相關，顯示氣候危機已無國界。他們呼籲政府制定純素相關政策，並鼓勵全民積極採行植物性飲食，「唯有從餐桌改變，我們才能真正改變地球的未來。」