2025結束倒數計時！ 台北101煙火秀模擬畫面曝光

2025年即將進入尾聲，備受矚目的跨年系列活動，其中之一就是台北101的煙火秀，今天101董事長賈永婕，也透露了今年煙火秀的亮點，雖然表演時間長度比照以往，都是6分鐘，不過今年製作團隊在旋律、節奏，以及圖樣的設計上，都下了不少功夫；至於另一頭，在新北的跨河煙火秀，這回也將是首次，以完整合龍的淡江大橋為主角，同樣備受期待。

璀璨光束劃破夜空，每到跨年夜的重要時刻，當然不能不提到，台北101的煙火秀，隨著2025即將邁入尾聲，迎接新氣象年度重頭戲，一樣不能馬虎。模擬煙火秀動畫首度釋出，同樣是360秒的長度，這回以台灣年輕人創作音樂為背景，圖樣旋律節奏都要玩出新花樣，首次採用義大利低菸煙火，董事長賈永婕更溫馨提醒，一定要站在最佳觀賞位置。

台北101董事長賈永婕說：「因為風向的關係，所以我們在設計主視覺的時候，會強調，可以在北面東面來觀賞，真的很希望老天爺，可以給我一個好天氣。」有別於過去從12月31日才跨年，今年拉長時間提早到26日開始，可見對活動的格外重視，賈永婕還特別找來好姊妹小S，為活動主題影片獻聲，兩人對於這一年都很有感觸。

小S 說：「 賈董我再跟你說一次喔 ， 我是要看澎湃的煙火 ， 如果只有煙的話 ， 我會要求在立法院質詢你OK 。」台北101董事長賈永婕說：「我們兩個在錄音室哭爆了，她崩潰到，她是握著她的拳頭，然後很用力很用力地，把每一個字講出來。」

2025結束倒數一個月，不讓台北101專美於前，新北的跨河煙火秀，今年首次以完整合龍的，淡江大橋為主角，想必也是一場視覺饗宴，義大煙火2024，至於南台灣不只煙火秀，許多重量級卡司也早早公布。

像是在高雄夢時代，包括三金主持人LULU，人氣樂團告五人八三夭，台中場則有金曲歌王蕭敬騰，台東場更是星光熠熠，天后張惠妹A-LIN戴愛玲齊聚一堂，在倒數一個月之際，要讓全台歌迷觀眾，滿懷期待迎接新年到來。

