2025經濟學人經濟體排名出爐：葡萄牙奪冠、美輸義大利？5大指標全解析
國際中心／綜合報導
2025年4月，美國總統川普發動全球關稅戰，許多投資人和經濟學家擔心全球經濟可能會陷入嚴重衰退，時序進入十二月，回頭檢視整年的全球經濟表現，專家預估全球GDP在2025年可能成長約3%，和2024年持平，大部分國家的失業率都維持在低點，股市也連續兩年取得可觀漲幅。但仍有不少經濟專家擔心通貨膨脹的問題，經合組織（OECD）成員國的通膨率仍然高於各國央行設定的2%目標。經濟學人的調查以OECD成員國為對象，因此台灣的經濟表現並未被列入評比。
《經濟學人》 (The Economist) 7日公布2025全球經濟體年度排行，本文將深度解析。
2025 全球經濟表現最好的國家是誰？
葡萄牙憑藉強勁的 GDP 成長、低通膨率以及股市的優異表現，榮登 2025 年榜首。這份榜單也能看出出一個顯著趨勢：南歐國家強勢復甦。除了冠軍葡萄牙，去年的冠軍西班牙今年排名第四，希臘排名第六。相較之下，傳統經濟強權如德國、英國表現平庸，而北歐國家（愛沙尼亞、芬蘭）則敬陪末座。
經濟學人如何進行排名？
該排名綜合了五項關鍵經濟指標來評估各國表現，包括：
核心通膨率 (Core Inflation)
通膨廣度 (Inflation Breadth)
GDP 成長率 (GDP Growth)
就業狀況 (Employment)
股票市場表現 (Stock Market Performance)
全球經濟體排行榜數據一覽表
葡萄牙以各項指標均衡且優異的表現（全綠色系）奪下榜首，顯示南歐國家經濟體質顯著改善。以色列雖通膨稍高，但憑藉全球第一的股市漲幅位居第三。相較之下，美國（第17名）與德國（第20名）等大型經濟體因通膨壓力或成長停滯，在圖中呈現黃橘色的中等表現；而排名靠後的東歐與波羅的海國家，則普遍面臨嚴峻的通膨與股市挑戰（多處深紅色）
為什麼美國只排在中間？
雖然美國就業市場強勁，股市屢創新高，但在《經濟學人》的排名中甚至低於義大利。主要原因在於通膨黏著度。在通膨廣度的這項指標中，美國出現過高的狀況，意味著美國消費者購物清單中，漲幅超過 2% 的商品比例大幅上升。經濟學人認為，這可能是美國政府激進財政政策帶來的副作用。而今年雖然美股強勢上漲，但因為基期本來就高，相較於以色列等國家，其「成長幅度」僅被評為尚可。
通膨與通縮的兩極化風險
土耳其因總統艾爾段（Erdogan）的非傳統經濟政策，通膨率遠高於他國。但相較於土耳其的高通膨，經濟學人也提出通縮的風險。報導中點出瑞典、芬蘭、瑞士等國家，核心通膨幾乎不存在，但在經濟學上未必是好現象。經濟學家警告，適度的通膨優於通縮，因為通縮可能抑制消費並提高實際債務負擔。而日本的通膨率高於 2010 年代的數據，但未出現過熱的狀況，算是處於相對健康狀態。
投資展望：2025 趨勢預測
經濟學人在報導最後提到，根據過去幾年評比的歷史經驗，被選為年度最佳經濟體的國家，隔年股市平均有 20% 的成長空間，但這是否意味著葡萄牙的股市在2025年可能仍具備投資潛力？則需要投資人自行做功課研究，可別盲目跟隨數據，畢竟投資都還是有風險的。
