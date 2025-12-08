2025經濟學人經濟體排名出爐：葡萄牙奪冠、美輸義大利？5大指標全解析

國際中心／綜合報導

2025年4月，美國總統川普發動全球關稅戰，許多投資人和經濟學家擔心全球經濟可能會陷入嚴重衰退，時序進入十二月，回頭檢視整年的全球經濟表現，專家預估全球GDP在2025年可能成長約3%，和2024年持平，大部分國家的失業率都維持在低點，股市也連續兩年取得可觀漲幅。但仍有不少經濟專家擔心通貨膨脹的問題，經合組織（OECD）成員國的通膨率仍然高於各國央行設定的2%目標。經濟學人的調查以OECD成員國為對象，因此台灣的經濟表現並未被列入評比。

《經濟學人》 (The Economist) 7日公布2025全球經濟體年度排行，本文將深度解析。

2025 全球經濟表現最好的國家是誰？

葡萄牙憑藉強勁的 GDP 成長、低通膨率以及股市的優異表現，榮登 2025 年榜首。這份榜單也能看出出一個顯著趨勢：南歐國家強勢復甦。除了冠軍葡萄牙，去年的冠軍西班牙今年排名第四，希臘排名第六。相較之下，傳統經濟強權如德國、英國表現平庸，而北歐國家（愛沙尼亞、芬蘭）則敬陪末座。

2025年全球經濟排行榜出爐，最大亮點在於南歐國家的強勁復甦！ 葡萄牙憑藉在通膨控制、經濟成長與就業等各項指標的均衡優異表現，加上股市上漲20.9%，成功奪下全球冠軍寶座。資料來源：經濟學人（圖／AI製圖）

經濟學人如何進行排名？

該排名綜合了五項關鍵經濟指標來評估各國表現，包括：

核心通膨率 (Core Inflation)

通膨廣度 (Inflation Breadth)

GDP 成長率 (GDP Growth)

就業狀況 (Employment)

股票市場表現 (Stock Market Performance)

全球經濟體排行榜數據一覽表

2025年經濟學人全球經濟體體質檢視：南歐強勁復甦，全球通膨壓力仍存。本圖表採用熱力圖（Heatmap）形式呈現，顏色越偏向深綠色代表該項指標表現越優異；反之，越偏向深紅色則代表表現越落後。通膨指標以「趨近於零」或「數值越低」為佳。資料來源：經濟學人（圖／AI整理製圖）

葡萄牙以各項指標均衡且優異的表現（全綠色系）奪下榜首，顯示南歐國家經濟體質顯著改善。以色列雖通膨稍高，但憑藉全球第一的股市漲幅位居第三。相較之下，美國（第17名）與德國（第20名）等大型經濟體因通膨壓力或成長停滯，在圖中呈現黃橘色的中等表現；而排名靠後的東歐與波羅的海國家，則普遍面臨嚴峻的通膨與股市挑戰（多處深紅色）

為什麼美國只排在中間？

雖然美國就業市場強勁，股市屢創新高，但在《經濟學人》的排名中甚至低於義大利。主要原因在於通膨黏著度。在通膨廣度的這項指標中，美國出現過高的狀況，意味著美國消費者購物清單中，漲幅超過 2% 的商品比例大幅上升。經濟學人認為，這可能是美國政府激進財政政策帶來的副作用。而今年雖然美股強勢上漲，但因為基期本來就高，相較於以色列等國家，其「成長幅度」僅被評為尚可。

經濟學人的全球經濟體排名，傳統經濟強權美國（第17名）竟落後於義大利（第16名）。 分析認為「通膨」是美國的致命傷。儘管美國在整體GDP和就業數據上表現強勁，但在核心通膨控制以及通膨廣度上皆不如義大利理想。物價壓力也連帶影響了資本市場，美國股市漲幅僅有義大利的一半不到。資料來源：經濟學人（圖／AI製圖）

通膨與通縮的兩極化風險

土耳其因總統艾爾段（Erdogan）的非傳統經濟政策，通膨率遠高於他國。但相較於土耳其的高通膨，經濟學人也提出通縮的風險。報導中點出瑞典、芬蘭、瑞士等國家，核心通膨幾乎不存在，但在經濟學上未必是好現象。經濟學家警告，適度的通膨優於通縮，因為通縮可能抑制消費並提高實際債務負擔。而日本的通膨率高於 2010 年代的數據，但未出現過熱的狀況，算是處於相對健康狀態。

亞洲主要經濟體在2025年展現了強勁的韌性與實力。 日本（第12名）表現中上，成功擺脫長年的通縮陰霾，實現了GDP +1.1%的穩健成長。南韓（第13名）的亮點則在於驚人的資本市場表現，股市大漲44.6%。資料來源：經濟學人（圖／AI製圖）

投資展望：2025 趨勢預測

經濟學人在報導最後提到，根據過去幾年評比的歷史經驗，被選為年度最佳經濟體的國家，隔年股市平均有 20% 的成長空間，但這是否意味著葡萄牙的股市在2025年可能仍具備投資潛力？則需要投資人自行做功課研究，可別盲目跟隨數據，畢竟投資都還是有風險的。

