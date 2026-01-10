2025經濟成績單出爐！謝金河驚曝「台灣1數據」 打趴其他亞洲國家

財經中心／黃韻璇報導

近年來台灣經濟表現優異，進入2026年，台灣股市更在5日正式站上3萬大關，7日台股上市及櫃買兩市單日交易額破兆台幣，是歷史里程碑，9日財政部公布海關出口統計，台灣又出現新的紀元。財信傳媒董事長謝金河就分享台灣一張2025年完整成績單，不但台灣全年出口年增率34.9%，遙遙領先其他亞洲國家，且台灣貿易「脫中入美」，去年台灣對中國順差只有773.54億美元，剩下不到美國的一半。

謝金河10日在臉書分享「這是一張2025年完整成績單」，首先提到，台灣全年出口6407.5億美元，年增率34.9%，這個成長幅度遙遙領先其他亞洲國家，香港是16.8%、新加坡11.8%、中國5.4%、日本4.2%、南韓3.8%，其中南韓如果不是HBM追上來，去年可能是負成長。

謝金河指出，南韓去年出口7097億美元，仍然領先台灣，但差距縮小，2024年南韓是6857億美元，台灣只有4753億美元；2025年南韓成為台灣第一大逆差國，因為台灣進口HBM金額很大，全年對南韓逆差高達370.18億美元，超過日本的248.19億美元，謝金河認為，南韓對台灣的極度不友善，台灣在這個上頭有著墨的空間。

2025年南韓成為台灣第一大逆差國，主因是台灣進口HBM金額很大，謝金河認為，南韓對台灣的極度不友善，台灣在這個上頭有著墨的空間。（圖／翻攝自總統府提供、unsplash）

接著他點出，台灣貿易的「脫中入美」趨勢更加明朗，去年台灣出口到美國金額1982.71億美元，占比30.9%，出口中港1705億美元，占比26.6%，對美國順差1571.4億美元，比24年全年的739億美元多一倍多，謝金河坦言，「這麼龐大的順差，川普不可能不在意！去年台灣對中國順差只有773.54億美元，剩下不到美國的一半」。

不過謝金河說，值得一提的是，台灣以半導體為主的電子零組件出口到中國達1134.68億美元，占台灣出口中國66.6%，這顯示台灣的傳統產業受到中國內捲影響，在中國失去競爭力，出口靠半導體、電子零組件撐大局。

第三點謝金河強調，台灣的出口已經和AI高度聯繫，只要Ai在賽道上繼續奔馳，台灣的出口都可以持續成長，2024年台灣出口排名世界第16，去年確定追過新加坡，至少可以向前挪一個位置。他表示，「去年出口台灣領到一張漂亮成績單，值得大家拍手，而慘很多年的傳統產業內捲多年，慢慢有抵抗力，12月機械業出口成長11%，這是亮光！」

