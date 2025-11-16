2025經部電資國際夥伴績優廠商頒獎 攜手共創AI新價值

「二○二五經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony）日前於臺北舉行，由經濟部長龔明鑫親頒技術加值夥伴獎等七大獎項予AMD等二十家國際大廠，表彰國際夥伴協助臺灣產業發展尖端技術、擴大投資臺灣，提升臺灣全球供應鏈戰略地位的傑出貢獻。獲獎廠商將可享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來臺條件放寬等多項獎勵措施。（見圖，經濟部提供）

龔明鑫致詞時指出，臺灣資通訊產品與電子零組件出口額自二○一七年的一千四百多億美元，在今年底有望突破四千八百億美元，成長逾三倍；若以資通訊產品來看，更從約三百四十億美元成長至近二千五百億美元，八年間成長近七倍。儘管全球歷經美中貿易戰與新冠疫情衝擊，臺灣供應鏈仍展現強韌，與全球夥伴共同維持科技產品穩定供應，為世界貢獻關鍵力量。

廣告 廣告

AI時代快速來臨，帶動臺灣相關產業採購與供應鏈合作金額大幅提升，行政院亦推動「AI新十大建設」，積極布局矽光子、量子運算及AI機器人等高科技，同時致力推動AI在百工百業與日常生活中的應用，讓技術從基礎建設延伸到企業端，未來更進一步融入民眾生活。龔明鑫鼓勵國內外夥伴加入經濟部「領航企業研發深耕計畫」（A+計畫），攜手推升臺灣在全球AI產業鏈中的重要地位。

資策會產業情報研究所（MIC）統計，電子資訊國際大廠對臺採購金額將連續六年超過二千億美元，二○二五年預估達二千三百五十九億美元，較前一年成長六％，足見國際大廠對臺灣電子資訊產業供應鏈的信任，也意味臺灣在全球AI趨勢下的關鍵地位。此次參與典禮的國內外大廠市值統計將近二十三兆美元，AI時代領航的「Magnificent 7」企業中有Apple、Amazon、Google、Meta、Microsoft、NVIDIA代表出席，象徵我國在全球電子資訊產業鏈的關鍵地位與影響力。

經濟部指出，辦理該獎項目的在於肯定國際大廠夥伴以在臺研發／製造／採購與生態共創，強化臺灣於全球關鍵技術與供應鏈的戰略地位，並透過與國際接軌，加速推動我國產業在高附加價值、永續科技、創新應用三軌並進的轉型方向。例如Ca-dence與Micron持續擴大在臺布局，強化半導體研發與製造能量；Google在臺啟用美國總部以外最大硬體研發基地，並簽署亞太區首宗企業地熱購電協議，加速我國潔淨能源的發展。該獎項每年均有近三十家歐美日大廠主動參與評選，該部期盼藉由表彰國際夥伴的肯定與投入，加速國際大廠與臺灣產業合作的深度和廣度，提升雙方競爭力，推動臺灣資通訊技術與時俱進，持續在全球資通訊產業扮演關鍵角色。

此次獲獎名單，技術加值夥伴獎：Cadence、Micron；策略亮點夥伴獎：AWS、Google、Panasonic；關鍵供應夥伴獎：AMD、ASML、Shin-Etsu；綠色系統夥伴獎：HPI、Dell、Supermi-cro；創新應用夥伴獎：Syn-opsys、Microsoft、IBM；軟性價值夥伴獎：NVIDIA、FC-CL、HITACHI；市場擴大夥伴獎：Apple、NVIDIA、Qualcomm、HPI、Dell、Meta（年增）。