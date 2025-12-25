2025綜藝大事／大S離世震驚全台！藝人集體爆閃兵形象全毀
2025年即將劃下句點，回顧今年綜藝圈發生的大事件，除了不少喜訊之外，也爆出許多令人不捨的消息，像是女星大S（徐熙媛）病逝日本、沈玉琳罹患血癌等，《EBC東森娛樂》為您整理年度綜藝圈大事，帶您一同回顧今年重大娛樂事件，迎接嶄新的2026年。
年度綜藝大事回顧
鬼鬼未婚生女
今年1月10日鬼鬼（吳映潔）突在社群分享挺著孕肚的照片，宣布懷孕生下女兒，引來外界好奇是否結婚以及孩子的爸爸身份，對此，鬼鬼親自出面澄清：「我沒有結婚，不要再問了！」證實未婚生女，至今未公開孩子生父的身份。
鬼鬼今年年初未婚生女，迎來大批網友好奇生父身份。（圖／翻攝自鬼鬼臉書）
大S病逝日本
女星大S（徐熙媛）今年2月與家人們赴日旅遊時，不幸罹患流感併發肺炎，歷經多次搶救後仍無力回天，最終2月2日病逝日本，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園。死訊一出震驚外界，其丈夫具俊曄更是天天到金寶山陪伴亡妻，身形明顯消瘦不少，而親妹妹小S也向節目《小姐不熙娣》告假，至今尚未回歸。
小S（徐熙娣）歷經喪姊後心情悲痛萬分，時隔數月才終於在好友蔡康永陪同下出席第60屆金鐘獎頒獎典禮，並成功與派翠克奪下「綜藝節目主持人」獎，當時她淚崩感謝大S鼓勵她重回主持圈，並決定將獎項獻給S媽，希望能藉此撫慰她內心的傷口，而小S近日也兌現承諾，曬出S媽開箱金鐘獎座的影片，更不忘附上一張三姊妹與S媽的合影，令人相當感動。
大S的離世至今仍是S家無法言喻的痛。（圖／翻攝自小S臉書）
Andy老師、家寧分手鬧上法庭
Andy老師與前女友家寧2024年10月宣布分手，豈料，今年3月Andy突發布影片控訴家寧一家人奪走10年心血的頻道，事後他與家寧一家為頻道經營權、財務問題等鬧上法庭，家寧媽涉嫌業務侵占、背信及逃漏稅等罪嫌遭起訴，家寧爸與家寧妹涉嫌協助逃漏稅罪，家寧則涉嫌妨害電腦使用罪，目前雙方嘗試進入調解階段，但疑似進展不順利，後續事件走向仍有待進一步關注。
值得關注的是，Andy在風波後事業風生水起，不僅個人頻道突破200萬訂閱，日前更奪下第七屆走鐘獎「年度個人創作者獎」，反觀家寧，在頻繁遭到網友撻伐後，頻道僅剩7萬多訂閱，影片流量更是慘跌到只剩4位數，不過，成人直播平台SWAG也雪中送炭，趁勢向她拋出橄欖枝，但家寧並未回應。
Andy老師與家寧繼去年宣布分手後，今年正式對簿公堂。（圖／翻攝自眾量級IG）
藝人集體爆閃兵
男星王大陸今年2月先行被爆出偽造病例閃兵，新北地檢今年5月展開第二波搜索，帶走李銓、陳大天、黃博石、阿虎、陳信維、大根、陳向熙、威廉、陳零九9位藝人，豈料，今年10月風波再起，檢方展開第三波搜索行動，包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、小杰（廖允杰）、坤達皆涉案其中，遭檢方求刑2年8個月，其中多數偽造血壓異常證明逃避兵役，引發社會關注。
根據 《妨害兵役治罪條例》之規定，無故逃兵最重可處5年刑期，而隨著藝人閃兵案不斷延燒， 內政部近期也與國防部討論修法， 針對超過役齡的閃兵者可能加重 其刑2/3，而最高檢察署也建議提高法定刑度為7年以下有期徒刑，另一方面，有立委提案修正兵役法，針對達除役年齡36歲的閃兵者仍須補服兵役，目前內政部及國防部研議中。
演藝圈男星集體爆出閃兵。（圖／翻攝自臉書）
賀瓏爆三角戀
賀瓏前女友「天殘」今年4月墜樓身亡，並在IG排程發出「好的前任應該像死了一樣」的貼文，事後天殘生前好友林妍霏控訴他逼迫天殘墮胎、嫌棄「太胖X不下去」，更有網友直擊賀瓏與主持搭檔Albee在6月時親密同遊日本大阪，互動宛如熱戀情侶，消息曝光後，賀瓏遭質疑無縫接軌，疑感情重疊形成三角戀，對此，Albee否認「感情重疊」或介入他人感情，賀窿則因負面新聞纏身遭到經紀公司「薩泰爾娛樂」解約。
賀瓏疑似在已故年女友天殘分手後無縫接軌Albee。（圖／翻攝自臉書）
沈玉琳罹患血癌
57歲資深藝人沈玉琳今年8月底發文證實罹患白血病（血癌），演藝工作全面停工，從三軍總醫院轉診至台大醫院接受治療，目前恢複進度良好，近日沈玉琳透露治療效果顯著，有機會在元宵節後復工，並已有新節目洽談中。
沈玉琳罹患血癌的消息震撼演藝圈。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）
陳漢典、Lulu宣布結婚
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）合作主持多年，今年9月11日兩人無預警在社群拋出結婚喜訊，更曝光多張甜蜜合照，消息一度讓外界無法置信，小倆口也於10月20日完成結婚登記，老闆、好友及家人都到場見證，並預計於明年1月舉行婚禮，想必到時也將會是一場世紀婚禮，相當令人期待。
陳漢典與Lulu今年震撼宣布結婚，迎來不少祝福。（圖／翻攝自陳漢典臉書）
粿粿出軌王子、與范姜彥豐3年婚變
粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，豈料今年10月29日范姜彥豐在IG發文控訴女方婚內出軌，對象還是多年好友的王子（邱勝翊），事後粿粿發布影片控訴對方開出高達1600萬的離婚條件，王子也發聲認了「超越朋友界線」但未介入婚姻，如今全面停工中，三方目前疑似已談好條件，范姜彥豐也順勢復工。
粿粿與范姜彥豐3年婚變，婚外情對象竟是王子。（圖／翻攝自粿粿IG）
黃明志捲網紅謝侑芯命案
大馬歌手黃明志今年10月底捲入有「護理女神」稱號的台灣網紅謝侑芯命案，當時謝侑芯被發現全身赤裸猝逝在馬來西亞某飯店浴缸，黃明志也出現在案發現場，且是最後與謝侑芯有所接觸的人，警方在他身上搜到9顆藍色藥丸，初步尿檢對4樣毒品呈現陽性反應，遭檢方依持毒與吸毒兩項罪名起訴。整起案件則因疑點重重轉「謀殺案」偵辦，不過，由於當地警方尚未掌握實質涉案證據，黃明志目前口頭保釋期延長至明年1月11日，而最新尿檢報告也呈陰性反應，整案後續走向仍有待關注。
黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）
「棒棒堂」小煜離婚
男團「棒棒堂」今年可說是風波不斷，先是成員爆出閃兵事件後，王子（邱勝翊）又捲入粿粿婚外情，沒想到，小煜12月9日突拋出離婚震撼彈，宣布斷開結婚5年的護理師老婆言言，他在貼文中提到，離婚是雙方經過多次深度對話後一同做下的決定，兩人已在9月完成相關手續，未來將以家人形式繼續支持對方，消息曝光後，週刊爆料兩人離婚原因除了照顧家人的壓力外，小煜愛玩越界、愛喝酒也是導火線之一，對此，小煜經紀人則回應「不實報導，不予回應。」
小煜宣布與護理師老婆言言離婚。（圖／翻攝自小煜IG）
孫生爆與未成年性行為
孫生今年先是捲入性騷風波，遭到法院判處有期徒刑 5 個月，可易科罰金15萬元，豈料12月初，孫生與交往2年女友多芬宣布分手，女方發生坦言雙方給不了彼此想要的安全感，心累決定放手，事後孫生出席拳願賽前記者會，坦言與多芬仍保持聯繫，但卻在現場遭到一名女子現身指控「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」而孫生也坦認與未成年性行為，雙方已經以新台幣65萬元和解案件，強調絕對不會強迫對方發生性行為，更控訴主辦單位設局。
孫生年底爆出與未成年性行為。（圖／記者黃雅琪攝）
東森娛樂關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
