2025綠色餐飲年會 常不輕餐廳最佳全食運用獎

2025綠色餐飲年會今天（12/3）舉行頒獎典禮，蔬食餐廳常不輕拿到了最佳全食運用獎，以及入圍了均衡飲食推廣獎，在最佳全食運用方面，常不輕從源頭減少浪費，並積極採取再利用、重新分配與回收，而均衡飲食推廣，則是致力於健康與美味並存，透過蔬食為地球永續，盡一分心力。

備料來到常不輕餐廳的後台廚房，食材從頭用到尾，不浪費，就連邊角料，也可再利用Ns蒸籠呈現五顏六色的蒸籠，百分百的原型蔬食飲食，健康和美味兼具，常不輕蔬食餐廳，今年首度參加綠色餐飲年會評選。

「得獎的是常不輕。」

就拿到了最佳全食運用獎。

常不輕主廚 連千翔：「給我們非常地有信心，能夠在這條路上，堅持下去，並且持續地在努力。」

常不輕行銷企劃 吳佩珊：「沒想到來到常不輕一趟，竟然可以吃到30種的食材，來滋養他們的身體，那更重要的是，讓土地讓地球更永續。」

綠色餐飲指南創辦人 黃俊誠：「我想要問的一個問題是，因為看不到明天，所以就放棄嗎。」

發人深省，充滿感觸的這段話，因為從2018年推動至今，今年全台超過17萬家的餐廳中，只有540多家的綠色餐廳，佔了約百分之0.03。

綠色餐飲評審長 番紅花：「這麼多綠餐的夥伴，跟我們一起努力，從每一家綠色餐廳，都像我們這塊土地上，一顆小小的種子珍珠。」

立委 蘇巧慧：「這樣適地適種，就是適合土地跟氣候，農人會了 要和環境配合，做餐飲也知道了，要食當季用當地。」

農糧署副署長 陳啟榮：「有機農地面積，已經達到28606公頃，大概成長了2倍，全年大概可以減少5.64萬公噸，二氧化碳的量。」

綠色餐飲，朝著用在地，減廢，以及永續飲食邁進，不只是倡議，也從餐桌付諸行動，期待更多業者，一起共襄盛舉。

