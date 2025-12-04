2025網友推爆3C聖誕節交換禮物：村上隆手機殼盲盒、動物方城市聯名周邊、CASETiFY波紋殼脆友認證必買、小米磁吸行動電源只要半價$495｜揪愛Mei推好物
每年雙12購物節，「揪愛Mei」的購物雷達就會自動開啟最強模式，因為剛好緊接聖誕交換禮物季，想買到價格漂亮的3C小物，這波你絕對不能錯過！今年話題新品超給力，有社群討論度爆棚的村上隆FLOWERS聯名手機殼盲盒，還有脆友認證高顏值的CASETiFY波紋殼；另外，小米不到500元的磁吸行動電源，這麼便宜怎能不買？拿來當交換禮物超高CP值！還有Pinkoi站上文青風十足的底片風盲盒相機、BRUNO藍牙喇叭，全都是拆禮物時會瞬間尖叫的好物。本篇「揪愛Mei」幫你精選聖誕節、跨年送禮不踩雷清單，快繼續往下看吧！
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
社群潮人推爆：CASETiFY X 村上隆FLOWERS手機殼盲盒 1：96超級隱藏版全網夢幻逸品
村上隆再度攜手CASETiFY推出全新「FLOWERS BLOOM」限量盲盒系列，向全球知名的經典花朵IP致敬。系列作品涵蓋多款手機殼與周邊，一上市便在社群掀起熱議，成為近期最受討論的潮流盲盒。這次盲盒採隨機配色機率制度，其中粉紅、黑、藍、紅四色均為1：4，彩虹色為1：24，而神秘版金色款，為1：96。有網友抽到「彩虹花」直接尖叫，還有別人家男友笑說：「這系列完全是看到，錢包就會出事的等級。」
FLOWERS 限量版手機殼盲盒 售價2,450元👉立即買
FLOWERIAN 造型人偶盲盒 售價1,600元👉立即買
FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組 售價3,230元👉立即買
顏值最高iPhone手機殼：網友認證CASETiFY波紋殼一用就回不去 不黃、不髒、回購率超高
說到手機殼，「揪愛Mei」向來是原廠派的果粉，但這次iPhone 17 Pro我騷包的買了橘色，搭原廠有一塊白色貼布殼，用了一個月還是受不了。在Threads上海巡發現脆友大推顏值最高的就是CASETiFY的「波紋系列」，其中白色或是其他淺色意外成為姐妹們最推的款式。綜合大家的評論，波紋系列造型簡約、配色耐看，白色也不容易變黃、染色，還有耐摔與易清潔的特性，雖然材質可能會吸一點棉絮，但屬於表面黏附，很好清潔。看完大家使用心得，真的很燒啊！
最燒優惠：手機殼配件組合-明星套組 原價3,100元，特價2,770元👉立即買
熱銷波紋手機殼 售價1,960元起👉立即買
超高CP值！小米磁吸行動電源打對折 特價495元能不買嗎？
Xiaomi磁吸行動電源6000從原本逼近千元，直接下殺到495元，「揪愛Mei」看到這價差真的是立即下單！磁吸設計能立即幫有Magsafe的手機殼充電，不用帶線、不怕打結，日常外出超省心，且6000mAh容量剛好，輕巧沒負擔，能穩穩的替iPhone補電一次，不用500元就能入手磁吸款，CP值真的高，這顆完全不用考慮直接買了。
小米Xiaomi磁吸行動電源6000 原價995元，特價495元👉立即買
另外還要推薦一款Xiaomi實用商品，「揪愛Mei」看過太多人租屋、宿舍煮東西受限，不是鍋子太小、火力太弱，就是難清又占空間。這款小米Xiaomi多功能電煮鍋1.5L完全打中日常需求，煮泡麵或是一個人的鍋物都能讓日常有暖暖的幸福感。內膽採用304不鏽鋼，一體成型好清潔，不怕油污卡垢或久用變味，是「揪愛Mei」心中「懶人料理小白必買款」。
小米Xiaomi多功能電煮鍋 1.5L 售價1,049元，新用戶領券再折100👉立即買
TOYSELECT迪士尼、Dinotaeng、湯姆貓與傑利鼠手機殼最熱門的都在這裡
這次TOYSELECT的聯名新品，真的會讓Dinotaeng短尾矮袋鼠、湯姆貓與傑利鼠或是迪士尼粉絲失心瘋欸！要多可愛就有多可愛，最新人氣Disney動物方城市的3C周邊不容錯過！除了可愛之外，保護力也完全到位不用擔心，「揪愛Mei」海巡了一下網友使用心得，都覺得TOYSELECT透明殼用久不泛黃、不霧化，耐摔度高，且重量輕，加購鋁合金鏡頭框可以直接升級，可愛與實用一次打包。
【正版授權】Disney動物方城市-冬季雪花尼克款抗黃防摔MagSafe iPhone手機殼
售價890元起，享免運👉立即買
【正版授權】Disney動物方城市-茱蒂與尼克的大頭款強悍防摔AirPods保護套
售價790元，12月下單AirPods保護套系列，任一件折50元👉立即買
交換禮物首選：超值盲袋 手機殼、充電器、行動電源任選 特價149元起👉立即買
年末跑趴神器｜A+B 指定商品專區享88折 快來挑選👉立即買
【加碼推薦】冬天送禮自用兩相宜！誰收到誰愛的暖心禮物
預算較高的朋友，或是想送給自己、家人、另一半當年末犒賞禮物的人，可以參考以下禮物清單，保證送到心坎裡～
「揪愛Mei」看到這台滾滾足，第一念頭就是「久站族、久坐族一定要收」。很多人腳酸、腿脹、睡前小腿抽痛，其實都是循環差惹的禍。3ZeBra滾滾足按摩方式是用厚實滾輪＋包覆式設計，能按到足弓、小腳底穴位，力度還能依照自己的舒適感調整，冬天還能開啟加熱功能，睡前暖一暖腳全身都會很舒服。
3C時代，一定很多人都有肩頸僵硬、滑手機到手臂緊繃、久坐腰痠的困擾，但大型按摩器又笨重難收。這款3ZeBra deepinn砭石溫感按摩儀就是入門級舒緩神器，握感輕巧、隨手按隨手放，重點是砭石溫熱真的很舒服，能讓原本緊硬的肌肉先被熱敷開，再搭配震動把深層硬塊慢慢放鬆。用在肩頸、手臂、腰側、甚至小腿都很順手，小巧的按摩儀放在辦公桌前，按一按上班感覺也會更順。
【3ZeBra】deepinn 砭石溫感按摩儀 原價2,980元，特價1,480元👉立即買
潮流文青必備的底片機你有跟上嗎？復古風大回流，不少人想拍底片但又被昂貴沖洗費嚇退，SnapRoll直接把底片質感做到數位裡，保留那種顆粒感、偏色、光暈的小缺陷，卻又能無限重拍、不怕失手，是小資族入門底片風最剛好的選擇。盲盒設計更是它的靈魂，外型有多款配色與復古機身造型，每開一盒都是驚喜，不用會拍照也能拍出好看的照片。
百人購買熱銷推薦｜SnapRoll 模擬底片數位相機 小盒1入 (隨機)【盲盒】售價1,571元👉立即買
BRUNO磁力旋鈕藍牙喇叭「揪愛Mei」直接被燒到不行，磁吸設計能吸在冰箱、鐵架上，做菜、泡澡、化妝都能輕鬆配樂，設計上刻意採用旋鈕操作，轉一轉就能調整音量，超直覺也超復古，還具備IPX6防潑水，不怕水花噴到，重量輕、體積小，方便攜帶，喜歡BRUNO家電風格的人，這台可以直接列入名單中。
【預購優惠】日本BRUNO 磁力旋鈕藍芽喇叭（防潑水 | 共三色）原價2,080元，特價1,580元👉立即買
其他人也在看
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
威力彩頭獎保證2億！3生肖迎財富黃金期 有望翻身變富翁
威力彩明（4）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、豬的人將迎來財富黃金期，正財、偏財雙豐收，甚至有望獲得巨大財富。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
2025聖誕倒數月曆推薦：LUSH、Jo Malone、DIOR、Nespresso…最有儀式感的交換禮物 這幾款堪稱「神仙打架」！
一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中。無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
2025聖誕交換禮物40+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
2025聖誕交換禮物推薦1千以內1千~5千5千~1萬萬元以上千元以下交換禮物推薦The Body Shop三小福果香沐浴原裝禮盒草莓嫩白沐浴膠蘊含草莓、蘆薈等90%以上天然成份萃取，泡沫細緻綿密，能溫和潔淨同時嫩白全身肌膚，洗後肌膚柔嫩不乾marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
命中帶財！「3星座」越老越旺 晚年無憂無慮
命中帶財！《搜狐網》運勢專欄分析，金牛座、獅子座、天蠍座這三個星座天生命格帶財星，充滿富貴能量，且隨著年齡增長，福氣與財運愈發旺盛。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 14
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 670
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 56
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 348
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 409
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 12 小時前 ・ 35
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 30
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 172
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 18 小時前 ・ 62
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 146