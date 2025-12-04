2025網友推爆3C聖誕節交換禮物：村上隆手機殼盲盒、動物方城市聯名周邊、CASETiFY波紋殼脆友認證必買、小米磁吸行動電源只要半價$495｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

每年雙12購物節，「揪愛Mei」的購物雷達就會自動開啟最強模式，因為剛好緊接聖誕交換禮物季，想買到價格漂亮的3C小物，這波你絕對不能錯過！今年話題新品超給力，有社群討論度爆棚的村上隆FLOWERS聯名手機殼盲盒，還有脆友認證高顏值的CASETiFY波紋殼；另外，小米不到500元的磁吸行動電源，這麼便宜怎能不買？拿來當交換禮物超高CP值！還有Pinkoi站上文青風十足的底片風盲盒相機、BRUNO藍牙喇叭，全都是拆禮物時會瞬間尖叫的好物。本篇「揪愛Mei」幫你精選聖誕節、跨年送禮不踩雷清單，快繼續往下看吧！

(圖片來源：CASETiFY、小米商城)

廣告 廣告

社群潮人推爆：CASETiFY X 村上隆FLOWERS手機殼盲盒 1：96超級隱藏版全網夢幻逸品

村上隆再度攜手CASETiFY推出全新「FLOWERS BLOOM」限量盲盒系列，向全球知名的經典花朵IP致敬。系列作品涵蓋多款手機殼與周邊，一上市便在社群掀起熱議，成為近期最受討論的潮流盲盒。這次盲盒採隨機配色機率制度，其中粉紅、黑、藍、紅四色均為1：4，彩虹色為1：24，而神秘版金色款，為1：96。有網友抽到「彩虹花」直接尖叫，還有別人家男友笑說：「這系列完全是看到，錢包就會出事的等級。」

(圖片來源：CASETiFY)

FLOWERS 限量版手機殼盲盒 售價2,450元👉立即買

FLOWERIAN 造型人偶盲盒 售價1,600元👉立即買

FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組 售價3,230元👉立即買

顏值最高iPhone手機殼：網友認證CASETiFY波紋殼一用就回不去 不黃、不髒、回購率超高

說到手機殼，「揪愛Mei」向來是原廠派的果粉，但這次iPhone 17 Pro我騷包的買了橘色，搭原廠有一塊白色貼布殼，用了一個月還是受不了。在Threads上海巡發現脆友大推顏值最高的就是CASETiFY的「波紋系列」，其中白色或是其他淺色意外成為姐妹們最推的款式。綜合大家的評論，波紋系列造型簡約、配色耐看，白色也不容易變黃、染色，還有耐摔與易清潔的特性，雖然材質可能會吸一點棉絮，但屬於表面黏附，很好清潔。看完大家使用心得，真的很燒啊！



(圖片來源：CASETiFY)

超高CP值！小米磁吸行動電源打對折 特價495元能不買嗎？

Xiaomi磁吸行動電源6000從原本逼近千元，直接下殺到495元，「揪愛Mei」看到這價差真的是立即下單！磁吸設計能立即幫有Magsafe的手機殼充電，不用帶線、不怕打結，日常外出超省心，且6000mAh容量剛好，輕巧沒負擔，能穩穩的替iPhone補電一次，不用500元就能入手磁吸款，CP值真的高，這顆完全不用考慮直接買了。

（圖片提供：小米商城）

另外還要推薦一款Xiaomi實用商品，「揪愛Mei」看過太多人租屋、宿舍煮東西受限，不是鍋子太小、火力太弱，就是難清又占空間。這款小米Xiaomi多功能電煮鍋1.5L完全打中日常需求，煮泡麵或是一個人的鍋物都能讓日常有暖暖的幸福感。內膽採用304不鏽鋼，一體成型好清潔，不怕油污卡垢或久用變味，是「揪愛Mei」心中「懶人料理小白必買款」。

TOYSELECT迪士尼、Dinotaeng、湯姆貓與傑利鼠手機殼最熱門的都在這裡

這次TOYSELECT的聯名新品，真的會讓Dinotaeng短尾矮袋鼠、湯姆貓與傑利鼠或是迪士尼粉絲失心瘋欸！要多可愛就有多可愛，最新人氣Disney動物方城市的3C周邊不容錯過！除了可愛之外，保護力也完全到位不用擔心，「揪愛Mei」海巡了一下網友使用心得，都覺得TOYSELECT透明殼用久不泛黃、不霧化，耐摔度高，且重量輕，加購鋁合金鏡頭框可以直接升級，可愛與實用一次打包。

（圖片提供：TOYSELECT）

【加碼推薦】冬天送禮自用兩相宜！誰收到誰愛的暖心禮物

預算較高的朋友，或是想送給自己、家人、另一半當年末犒賞禮物的人，可以參考以下禮物清單，保證送到心坎裡～

（圖片提供：3ZeBra、pinkoi）

「揪愛Mei」看到這台滾滾足，第一念頭就是「久站族、久坐族一定要收」。很多人腳酸、腿脹、睡前小腿抽痛，其實都是循環差惹的禍。3ZeBra滾滾足按摩方式是用厚實滾輪＋包覆式設計，能按到足弓、小腳底穴位，力度還能依照自己的舒適感調整，冬天還能開啟加熱功能，睡前暖一暖腳全身都會很舒服。

3C時代，一定很多人都有肩頸僵硬、滑手機到手臂緊繃、久坐腰痠的困擾，但大型按摩器又笨重難收。這款3ZeBra deepinn砭石溫感按摩儀就是入門級舒緩神器，握感輕巧、隨手按隨手放，重點是砭石溫熱真的很舒服，能讓原本緊硬的肌肉先被熱敷開，再搭配震動把深層硬塊慢慢放鬆。用在肩頸、手臂、腰側、甚至小腿都很順手，小巧的按摩儀放在辦公桌前，按一按上班感覺也會更順。

潮流文青必備的底片機你有跟上嗎？復古風大回流，不少人想拍底片但又被昂貴沖洗費嚇退，SnapRoll直接把底片質感做到數位裡，保留那種顆粒感、偏色、光暈的小缺陷，卻又能無限重拍、不怕失手，是小資族入門底片風最剛好的選擇。盲盒設計更是它的靈魂，外型有多款配色與復古機身造型，每開一盒都是驚喜，不用會拍照也能拍出好看的照片。

百人購買熱銷推薦｜SnapRoll 模擬底片數位相機 小盒1入 (隨機)【盲盒】售價1,571元👉立即買

BRUNO磁力旋鈕藍牙喇叭「揪愛Mei」直接被燒到不行，磁吸設計能吸在冰箱、鐵架上，做菜、泡澡、化妝都能輕鬆配樂，設計上刻意採用旋鈕操作，轉一轉就能調整音量，超直覺也超復古，還具備IPX6防潑水，不怕水花噴到，重量輕、體積小，方便攜帶，喜歡BRUNO家電風格的人，這台可以直接列入名單中。