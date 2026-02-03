2025網紅榜大洗牌！他「再封王」自嘲：老兵不死

娛樂中心／李筱舲報導



自社群媒體盛行以來，台灣自媒體創作者競爭越發激烈。據行銷網站AsiaKOL透過AI數據分析的最新「2025年 Top20 KOL排行榜」結果顯示，經營影音創作近20年的始祖及YTR「蔡阿嘎」再度蟬聯冠軍，穩坐台灣KOL影響力第一人，第二名和第三名則是由「PanSci 泛科學」和「黃阿瑪的後宮生活」拿下。這份榜單不僅顯示出YouTube為社群圈目前的主戰場，也顯示出創作者維持長期黏著度的重要性。





2025KOL排行榜出爐！前20大洗牌 蔡阿嘎「再封王」自嘲：老兵不死

蔡阿嘎再度蟬聯冠軍，本人幽默自嘲：「老兵不死」。（圖／翻攝自臉書粉專《蔡阿嘎》）

蟬聯冠軍幽默自嘲「老兵不死」 蔡阿嘎橫跨18年仍穩坐網紅龍頭

蔡阿嘎自2007年投入創作至今，親民幽默的風格深受觀眾喜愛，讓他的觀眾群更橫跨多個世代，目前主頻道已累積254萬訂閱、突破7億次的驚人總觀看數。此外，蔡阿嘎也在Facebook、Instagram等多平台同步運營，提高社群觸及率，蔡阿嘎商業實力也相當可觀，外界推估他的年收入至少千萬起跳。對於他在示蟬聯冠軍的消息，他本人也在社群發文回應：「老兵不死」，展現一向幽默的作風與氣度。

AsiaKOL公布最新「2025年 Top20 KOL排行榜」。（圖／翻攝AsiaKOL官網）

影響力指標大洗牌：不只看粉絲數！「互動率」與「分眾化」成奪冠關鍵

排行榜中的第二名「PanSci 泛科學」為今年新入榜創作者，便一舉擠進Top 20排行，「黃阿瑪的後宮生活」、「小象愛出門」及「大蛇丸」則分別為第三、四、五名，這也顯示出YouTube仍為KOL影響力的主戰場。分析指出，2025年的影響力指標已不再單看粉絲數，而是綜合「互動率」與「分眾影響力」，蔡阿嘎能長年維持高峰，關鍵在於能「隨時代轉型」並「掌握跨世代流量」。而榜單的大幅度洗牌，也顯示出迭代極快的數位時代，即便曾為「頭部網紅」，也可能在一夕之間被市場淘汰。

