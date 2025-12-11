2025網購熱銷榜出爐！這支iPhone爆賣40倍、金條奪冠 雙12再廝殺

記者李鴻典／台北報導

2025年邁入尾聲，Yahoo購物中心公布「2025網友最愛Top10熱銷榜」，揭今年度三大消費趨勢：AI科技加速生活化、抗通膨焦慮需求與健康剛需持續提升。

Yahoo購物表示，今年黃金買氣持續攀升、年增超過6倍，奪下「2025網友最愛Top10熱銷榜」年度銷售冠軍。（圖／品牌業者提供）

其中，3C商品與全球趨勢同步強勢成長，iPhone 16 Pro買氣年增40倍，成為今年最具代表性的熱銷爆發力。在保值意識帶動下黃金持續熱賣，「童樂繪」金條買氣年增達6倍，穩踞年度銷售冠軍。

Yahoo購物2025網友最愛Top10熱銷榜。（圖／品牌業者提供）

Yahoo購物祭出雙12壓軸優惠，12/14前Yahoo購物中心最高回饋15%購物金、每天11–12 AM、23–0 PM滿2萬再加碼回饋5%；12/12當日回饋最高衝39%，VVIP購衷心會員筆筆再享5% OPENPOINT、刷中國信託uniopen聯名卡滿2萬送2500點OPENPOINT，明年1/1前APP進站天天抽1,212點OPENPOINT，參加「挑食怪癖大對決」抽9999點OPENPOINT、999王品美食金、「好運大轉盤」再送派對美食、週週999折價券。Yahoo拍賣即日起至12/13全站滿99元即可享7-ELEVEN取貨免運，12/15起再加碼登記抽Nintendo Switch 2。

Yahoo購物雙12壓軸優惠起跑，12月12日當日回饋最高衝39%。（圖／品牌業者提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」5大優惠指南，包含全站99元起無限次免運、刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高28%蝦幣回饋，領限量卡友優惠券再享全站滿1,000元折300元、熱銷品牌6折起等優惠。除原定12/13將推出的全站大免運活動外，蝦皮購物12月每周周六都將加碼推出全站不限店無限次免運優惠。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」5大優惠點燃年末消費熱潮。（圖／品牌業者提供）

「金多蝦年度大賞」將於12/13登場，只要參加票選活動，就有機會將最新iPhone 17以及價值2萬元的福容大飯店住宿券等大獎帶回家；蝦皮也將於12/12當天推出「蝦皮10週年回顧」互動活動，讓熱愛蝦皮購物的消費者一起回憶與蝦皮的共同成長歷程。只要點擊進入活動頁面上傳照片後，AI將生成專屬個人化的蝦皮購物紀錄，包含累積訂單數、第一筆訂單等精彩數據，讓每位消費者都能看見自己與蝦皮共同寫下的購物故事，而短影音、直播主、分潤主也能看到自己的導購戰績。

美商Coupang酷澎雙12感恩慶，12月12日前個人清潔、家庭清潔用品百大品牌指定商品，限時3天滿500元領券現折100元，優惠券數量有限、每人活動期間限領1次！12月份首度結合玉山銀行全卡友提供WOW會員獨享限時9折。Coupang酷澎自今年起推出WOW會員，每月僅需59元訂閱費，即可享受火箭速配、火箭跨境不限購物金額皆可出貨的「無門檻免運」，解決顧客湊免運的痛點，還有WOW會員每日Goldbox商品等專屬優惠。同時，針對信用卡客群，玉山銀行獨家回饋WOW會員，每周六下單火箭速配、火箭跨境不限結帳金額，即可享9折，每週折扣金額最高100元；玉山信用卡WOW會員9折權益12月份每週六可使用一次，數量有限用完為止。

Coupang酷澎年末感恩慶，個人及家庭清潔用品滿500元領券折100元，限時3天優惠發完即止。（圖／品牌業者提供）

歲末年終倒數計時，正式進入企業尾牙季與年末囤貨的最後衝刺期！PChome 24h購物搶搭年末購物熱潮，祭出雙12最後一波強檔「1212年終回饋盛典」。活動期間天天最高送出1,212，更加碼全站指定滿3,500元即享登記送8% P幣的超值回饋（最高580 P幣，APP限定於隔日00:00搶先登記）。即日起至12/15，天天都有「專屬品牌、品類日」輪番上陣。

PChome 24h購物尾牙豪禮鉅獻企業採購詢問度年增23％。（圖／品牌業者提供）

隨著尾牙旺季來臨，看準企業採購商機，PChome 24h購物「家電尾牙季」登場！全場祭出「限時瘋搶24折起」的超殺折扣，活動期間更享有「最高回饋20%」（含滿額回饋最高12% + Pi 拍錢包筆筆回饋最高8%）的豐厚好康。此外，針對年底忙碌的生活步調，透過強大的「PChome 超速配」服務優化配送體驗，全方位滿足消費者的即時需求，凡位於北北桃地區的消費者，皆可享受「晚上下單，一早取貨」的極速快感。

樂天市場觀察，2025年消費者挑選聖誕禮物時，不僅偏好能帶來「療癒感」與「儀式感」的紓壓小物，更重視禮物的「話題性」與「驚喜感」。具話題性、能成為社群亮點的「拍照系」禮物特別受到青睞，而IP 周邊商品熱度持續攀升，其中，充滿拆箱樂趣的「盲盒」最受歡迎，強調儀式氛圍的倒數月曆同樣帶來驚喜，開盒瞬間的期待感讓送禮與收禮都增添更多趣味。

樂天市場雙12禮物季開跑聖誕送禮最高享29%回饋。（圖／品牌業者提供）

樂天市場精選四大主題：「拍照爆款」、「人氣IP」、「驚喜倒數」及「療癒保暖」，並推出「雙12禮物季」活動，即日起至12月19日，天天發放千萬優惠券，結帳時領取會員專屬購物禮，最高再省1,000元。透過樂天市場APP下單，天天賺4%點數回饋，精選熱門品牌再享10%點數回饋無上限，12月日本祭送禮更祭出高達29%的購物回饋！搭配指定信用卡再享最高10%回饋。此外，12/12前，7-11門市取貨前2,000名還能免費兌換「大杯熱梔子花青茶」。

露天市集推出「雙12 寵自己」活動，即日起至12月14日前註冊新會員消費滿599元現折60元；單筆消費滿額最高再送全站折價券120元；於「一抽露魂」累積消費滿額，即可抽取限定賞品，消費滿3,000元以上，享Airpods Max抽選資格；在9~12日這段期間限時加碼推出iPhone 17系列、Dyson全家組等潮流質感3C家電平價百元的一番賞，只要100元就有機會抽中今年甫推出的iPhone 17 Pro MAX 256GB及Dyson BP04 強效極靜甲醛偵測清淨機 (超值組)等大賞。

露天市集即日起至12月14日前註冊新會員消費滿599元現折60元；單筆消費滿額最高再送全站折價券120元。（圖／品牌業者提供）

露天也在雙12當天祭出多款年度旗艦手機優惠：連兩個月稱霸全台銷售冠軍的蘋果旗艦頂規手機，iPhone 17 Pro 256GB直降快3千「Apple iPhone 17 Pro 256G 6.3吋」原價39,900元，特價36,990元；三星年度高階摺疊機「SAMSUNG Z Flip7 F766 12G/512G」原價39,900元，特價25,600元，也下殺近1萬5元。

聖誕節進入倒數階段，電商平台486團購觀察指出，超過六成的消費者在選購聖誕禮物時最看重能否「融入日常」並提升生活便利性。整體預算多落在千元以內，且偏好實用性與設計感兼具的產品；功能性強、CP值高的小家電穩坐今年聖誕熱銷榜。天氣轉冷加上年末聚會活動增加，能提供溫暖或舒緩的商品買氣明顯攀升。深受女性消費者喜愛的石墨烯暖腹按摩帶(優惠價990元)，同時具備熱敷與按摩功能，不僅能減少暖暖包垃圾，冬天使用也更環保便利。而能維持飲品溫度的恆溫暖杯墊(優惠價699元)與造型可愛的暖手器(優惠價549元起)，在上班族間討論度持續攀升。方便攜帶的頸椎熱敷伸展枕(優惠價899元)因同時兼具熱敷與伸展功能，成為充滿體貼意味的體感系交換禮物選擇。

實用性高的千元小物受到青睞，暖手器、恆溫暖杯墊成交換禮物的人氣商品。（圖／品牌業者提供）

台隆手創館新一季引進多款秋冬生活新品。加長版熱敷墊，會員購物時分享：「升級款真的很好用，睡前暖敷十分鐘，隔天肩頸背不會硬梆梆！自己用覺得好用，隔天馬上購買給長輩冬天保暖使用。」HANDS分享會員們喜愛的居家新品暢銷榜，〈秋冬質感好物專區〉感恩回饋價低至七折。

Sunlus三樂事頸肩雙用柔毛熱敷墊-升級款。（圖／品牌業者提供）

冬季保暖要選對實用商品，台隆手創館從銷售數據，推薦秋冬新品熱銷必買清單。腳部暖和了，感覺全身也跟著溫暖，〈好漢草足沐湯浴包〉台隆手創館獨家任選三包(每包七入裝)，現省400元，選用40年中藥房師傅獨特配方，溫暖舒緩！沒有裝置暖氣設備的冬日浴室，洗澡只能速速解決，〈KINYO居浴兩用陶瓷電暖器〉完美現身，可落地平放、擺放於桌面，亦可掛於牆面，放置於居家空間中隨時保暖使用，期間限定八折優惠。新一代加長設計的〈Sunlus三樂事頸肩雙用柔毛熱敷墊-升級款〉，輕柔短刷毛鵝絨親膚布面，可機洗重複使用，全球電壓設計，居家、外出保暖一次搞定。

「2025台北國際建築建材暨產品展」11日起於台北南港展覽館一館登場。CAESAR凱撒衛浴展出「彩鋼整體浴室（UB）」與「電漿滅菌龍頭」兩大亮點新品，以創新科技結合設計美學，打造安全、美觀又實用的廚衛空間。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，整體浴室系統已成為建築配備主流，凱撒將以更成熟的製程與模組化系統，擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能靈活適用於老屋翻新工程，讓民眾擁有全新衛浴體驗。

凱撒衛浴彩鋼整體浴室系統，提供模組化衛浴空間新選擇。（圖／品牌業者提供）

凱撒衛浴全新彩鋼整體浴室：可拆換、磁吸、訂製，是安全耐用、好清潔的新型衛廁。凱撒整體浴室推出三件式浴室（馬桶、臉盆、淋浴區）、衛生間（馬桶、臉盆）及淋浴間（獨立沐浴空間）三大系列搭配多種尺寸選擇，可彈性滿足不同空間大小、配置及使用需求，更提供特殊尺寸與動線訂製服務。整體浴室還有10年品質保證。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，整體浴室系統已成主流。（圖／品牌業者提供）

近期適逢秋季流感、腸病毒及呼吸道疾病高峰期，天然潔淨品牌「橘子工坊」創造全新「洗手舞」，實際參與家樂福市集活動與校園兒童教育，透過趣味體驗引導孩子從「被動洗手」變成「主動愛洗手」；即日起至12/25，家樂福會員獨享變色泡泡洗手慕斯99元超殺加購價。

橘子工坊參與家樂福世界風味節活動，現場供消費者體驗橘子工坊「變色泡泡洗手慕斯」。（圖／品牌業者提供）

迎接聖誕節，Lalamove自12/15 至12/19 推出限時五日簽到活動，不論新舊用戶，每日均可於 Lalamove APP 簽到領取限量優惠券，不僅有機車快遞 9 折、大型空間配送 85 折，輕便運送也可享有 15 元運費折扣。同時推出「完單回饋」活動，12/15 至 12/31 期間內完成任一車型訂單，即可獲得總價值 125 元優惠券回饋；再完成 2 筆任意訂單，可再獲得總價值 250 元優惠券獎勵；首次加入平台的新用戶更有加碼好康，輸入優惠碼「LANEW256」可先領取150 元優惠券，完成首筆訂單還可再額外領取200元優惠券回饋。

年末即時配送需求增6百分點，Lalamove推司機夥伴獎勵活動與用戶專屬優惠應對聖誕物流高峰。（圖／品牌業者提供）

Lalamove 獎勵計劃會員也可把握年末活動賺飽 Lala 點！ APP 登錄參加「聖誕倒數翻倍賺」活動，並 12/15 至 12/21 期間完成任一車型訂單，可享 Lala 點兩倍送 (原訂單$1=1 Lala 點)，還有機會抽中 12,250 Lala 點大放送！12/22 至12/31 期間「聖誕週衝刺」活動接力開跑，活動期間內完成登錄就抽 500 Lala 點，累積完成訂單達指定筆數可賺取額外 Lala 點。最高可額外賺取 12,500 點，還有機會抽中任選精選通路 2,000 元好禮即享券。

