2025網購熱銷榜出爐！這支iPhone爆賣40倍、金條奪冠 雙12再廝殺
記者李鴻典／台北報導
2025年邁入尾聲，Yahoo購物中心公布「2025網友最愛Top10熱銷榜」，揭今年度三大消費趨勢：AI科技加速生活化、抗通膨焦慮需求與健康剛需持續提升。
其中，3C商品與全球趨勢同步強勢成長，iPhone 16 Pro買氣年增40倍，成為今年最具代表性的熱銷爆發力。在保值意識帶動下黃金持續熱賣，「童樂繪」金條買氣年增達6倍，穩踞年度銷售冠軍。
Yahoo購物祭出雙12壓軸優惠，12/14前Yahoo購物中心最高回饋15%購物金、每天11–12 AM、23–0 PM滿2萬再加碼回饋5%；12/12當日回饋最高衝39%，VVIP購衷心會員筆筆再享5% OPENPOINT、刷中國信託uniopen聯名卡滿2萬送2500點OPENPOINT，明年1/1前APP進站天天抽1,212點OPENPOINT，參加「挑食怪癖大對決」抽9999點OPENPOINT、999王品美食金、「好運大轉盤」再送派對美食、週週999折價券。Yahoo拍賣即日起至12/13全站滿99元即可享7-ELEVEN取貨免運，12/15起再加碼登記抽Nintendo Switch 2。
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」5大優惠指南，包含全站99元起無限次免運、刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高28%蝦幣回饋，領限量卡友優惠券再享全站滿1,000元折300元、熱銷品牌6折起等優惠。除原定12/13將推出的全站大免運活動外，蝦皮購物12月每周周六都將加碼推出全站不限店無限次免運優惠。
「金多蝦年度大賞」將於12/13登場，只要參加票選活動，就有機會將最新iPhone 17以及價值2萬元的福容大飯店住宿券等大獎帶回家；蝦皮也將於12/12當天推出「蝦皮10週年回顧」互動活動，讓熱愛蝦皮購物的消費者一起回憶與蝦皮的共同成長歷程。只要點擊進入活動頁面上傳照片後，AI將生成專屬個人化的蝦皮購物紀錄，包含累積訂單數、第一筆訂單等精彩數據，讓每位消費者都能看見自己與蝦皮共同寫下的購物故事，而短影音、直播主、分潤主也能看到自己的導購戰績。
美商Coupang酷澎雙12感恩慶，12月12日前個人清潔、家庭清潔用品百大品牌指定商品，限時3天滿500元領券現折100元，優惠券數量有限、每人活動期間限領1次！12月份首度結合玉山銀行全卡友提供WOW會員獨享限時9折。Coupang酷澎自今年起推出WOW會員，每月僅需59元訂閱費，即可享受火箭速配、火箭跨境不限購物金額皆可出貨的「無門檻免運」，解決顧客湊免運的痛點，還有WOW會員每日Goldbox商品等專屬優惠。同時，針對信用卡客群，玉山銀行獨家回饋WOW會員，每周六下單火箭速配、火箭跨境不限結帳金額，即可享9折，每週折扣金額最高100元；玉山信用卡WOW會員9折權益12月份每週六可使用一次，數量有限用完為止。
歲末年終倒數計時，正式進入企業尾牙季與年末囤貨的最後衝刺期！PChome 24h購物搶搭年末購物熱潮，祭出雙12最後一波強檔「1212年終回饋盛典」。活動期間天天最高送出1,212，更加碼全站指定滿3,500元即享登記送8% P幣的超值回饋（最高580 P幣，APP限定於隔日00:00搶先登記）。即日起至12/15，天天都有「專屬品牌、品類日」輪番上陣。
隨著尾牙旺季來臨，看準企業採購商機，PChome 24h購物「家電尾牙季」登場！全場祭出「限時瘋搶24折起」的超殺折扣，活動期間更享有「最高回饋20%」（含滿額回饋最高12% + Pi 拍錢包筆筆回饋最高8%）的豐厚好康。此外，針對年底忙碌的生活步調，透過強大的「PChome 超速配」服務優化配送體驗，全方位滿足消費者的即時需求，凡位於北北桃地區的消費者，皆可享受「晚上下單，一早取貨」的極速快感。
樂天市場觀察，2025年消費者挑選聖誕禮物時，不僅偏好能帶來「療癒感」與「儀式感」的紓壓小物，更重視禮物的「話題性」與「驚喜感」。具話題性、能成為社群亮點的「拍照系」禮物特別受到青睞，而IP 周邊商品熱度持續攀升，其中，充滿拆箱樂趣的「盲盒」最受歡迎，強調儀式氛圍的倒數月曆同樣帶來驚喜，開盒瞬間的期待感讓送禮與收禮都增添更多趣味。
樂天市場精選四大主題：「拍照爆款」、「人氣IP」、「驚喜倒數」及「療癒保暖」，並推出「雙12禮物季」活動，即日起至12月19日，天天發放千萬優惠券，結帳時領取會員專屬購物禮，最高再省1,000元。透過樂天市場APP下單，天天賺4%點數回饋，精選熱門品牌再享10%點數回饋無上限，12月日本祭送禮更祭出高達29%的購物回饋！搭配指定信用卡再享最高10%回饋。此外，12/12前，7-11門市取貨前2,000名還能免費兌換「大杯熱梔子花青茶」。
露天市集推出「雙12 寵自己」活動，即日起至12月14日前註冊新會員消費滿599元現折60元；單筆消費滿額最高再送全站折價券120元；於「一抽露魂」累積消費滿額，即可抽取限定賞品，消費滿3,000元以上，享Airpods Max抽選資格；在9~12日這段期間限時加碼推出iPhone 17系列、Dyson全家組等潮流質感3C家電平價百元的一番賞，只要100元就有機會抽中今年甫推出的iPhone 17 Pro MAX 256GB及Dyson BP04 強效極靜甲醛偵測清淨機 (超值組)等大賞。
露天也在雙12當天祭出多款年度旗艦手機優惠：連兩個月稱霸全台銷售冠軍的蘋果旗艦頂規手機，iPhone 17 Pro 256GB直降快3千「Apple iPhone 17 Pro 256G 6.3吋」原價39,900元，特價36,990元；三星年度高階摺疊機「SAMSUNG Z Flip7 F766 12G/512G」原價39,900元，特價25,600元，也下殺近1萬5元。
聖誕節進入倒數階段，電商平台486團購觀察指出，超過六成的消費者在選購聖誕禮物時最看重能否「融入日常」並提升生活便利性。整體預算多落在千元以內，且偏好實用性與設計感兼具的產品；功能性強、CP值高的小家電穩坐今年聖誕熱銷榜。天氣轉冷加上年末聚會活動增加，能提供溫暖或舒緩的商品買氣明顯攀升。深受女性消費者喜愛的石墨烯暖腹按摩帶(優惠價990元)，同時具備熱敷與按摩功能，不僅能減少暖暖包垃圾，冬天使用也更環保便利。而能維持飲品溫度的恆溫暖杯墊(優惠價699元)與造型可愛的暖手器(優惠價549元起)，在上班族間討論度持續攀升。方便攜帶的頸椎熱敷伸展枕(優惠價899元)因同時兼具熱敷與伸展功能，成為充滿體貼意味的體感系交換禮物選擇。
台隆手創館新一季引進多款秋冬生活新品。加長版熱敷墊，會員購物時分享：「升級款真的很好用，睡前暖敷十分鐘，隔天肩頸背不會硬梆梆！自己用覺得好用，隔天馬上購買給長輩冬天保暖使用。」HANDS分享會員們喜愛的居家新品暢銷榜，〈秋冬質感好物專區〉感恩回饋價低至七折。
冬季保暖要選對實用商品，台隆手創館從銷售數據，推薦秋冬新品熱銷必買清單。腳部暖和了，感覺全身也跟著溫暖，〈好漢草足沐湯浴包〉台隆手創館獨家任選三包(每包七入裝)，現省400元，選用40年中藥房師傅獨特配方，溫暖舒緩！沒有裝置暖氣設備的冬日浴室，洗澡只能速速解決，〈KINYO居浴兩用陶瓷電暖器〉完美現身，可落地平放、擺放於桌面，亦可掛於牆面，放置於居家空間中隨時保暖使用，期間限定八折優惠。新一代加長設計的〈Sunlus三樂事頸肩雙用柔毛熱敷墊-升級款〉，輕柔短刷毛鵝絨親膚布面，可機洗重複使用，全球電壓設計，居家、外出保暖一次搞定。
「2025台北國際建築建材暨產品展」11日起於台北南港展覽館一館登場。CAESAR凱撒衛浴展出「彩鋼整體浴室（UB）」與「電漿滅菌龍頭」兩大亮點新品，以創新科技結合設計美學，打造安全、美觀又實用的廚衛空間。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，整體浴室系統已成為建築配備主流，凱撒將以更成熟的製程與模組化系統，擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能靈活適用於老屋翻新工程，讓民眾擁有全新衛浴體驗。
凱撒衛浴全新彩鋼整體浴室：可拆換、磁吸、訂製，是安全耐用、好清潔的新型衛廁。凱撒整體浴室推出三件式浴室（馬桶、臉盆、淋浴區）、衛生間（馬桶、臉盆）及淋浴間（獨立沐浴空間）三大系列搭配多種尺寸選擇，可彈性滿足不同空間大小、配置及使用需求，更提供特殊尺寸與動線訂製服務。整體浴室還有10年品質保證。
近期適逢秋季流感、腸病毒及呼吸道疾病高峰期，天然潔淨品牌「橘子工坊」創造全新「洗手舞」，實際參與家樂福市集活動與校園兒童教育，透過趣味體驗引導孩子從「被動洗手」變成「主動愛洗手」；即日起至12/25，家樂福會員獨享變色泡泡洗手慕斯99元超殺加購價。
迎接聖誕節，Lalamove自12/15 至12/19 推出限時五日簽到活動，不論新舊用戶，每日均可於 Lalamove APP 簽到領取限量優惠券，不僅有機車快遞 9 折、大型空間配送 85 折，輕便運送也可享有 15 元運費折扣。同時推出「完單回饋」活動，12/15 至 12/31 期間內完成任一車型訂單，即可獲得總價值 125 元優惠券回饋；再完成 2 筆任意訂單，可再獲得總價值 250 元優惠券獎勵；首次加入平台的新用戶更有加碼好康，輸入優惠碼「LANEW256」可先領取150 元優惠券，完成首筆訂單還可再額外領取200元優惠券回饋。
Lalamove 獎勵計劃會員也可把握年末活動賺飽 Lala 點！ APP 登錄參加「聖誕倒數翻倍賺」活動，並 12/15 至 12/21 期間完成任一車型訂單，可享 Lala 點兩倍送 (原訂單$1=1 Lala 點)，還有機會抽中 12,250 Lala 點大放送！12/22 至12/31 期間「聖誕週衝刺」活動接力開跑，活動期間內完成登錄就抽 500 Lala 點，累積完成訂單達指定筆數可賺取額外 Lala 點。最高可額外賺取 12,500 點，還有機會抽中任選精選通路 2,000 元好禮即享券。
更多三立新聞網報導
雄獅升級山林旅遊！「森林巴士五感深度遊」三亮點曝
全台唯一！台北漢來推《魔獸世界》主題房 抽收藏級藝術主機
用亞尼克威士忌巧克力生乳捲乾杯？Popeyes × Jack Daniel’s跨界套餐
2025歲末送禮「我LINE給你」 LINE禮物推Jo Malone London快閃體驗
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 11
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 102
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 30
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下
美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 56
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 177
被爆欠牙醫14萬！小薰經紀公司3點發聲 反控對方外洩個資
女星小薰（黃瀞怡）從節目《我愛黑澀會》出道，近期卻被爆出在牙醫診所進行醫美治療時，尚有14萬元的欠款未結清。對此，經紀公司於11日發表三點聲明，強調事件的根本原因在於「個資外洩」，並指責診所未盡保護病患個人資料的責任。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 170
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 41