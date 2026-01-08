2025台灣網路報告：逾5成台灣人不熟悉外國勢力恐藉網紅影響輿論

2025台灣網路報告指出，51.91%台灣民眾表示不熟悉或非常不熟悉外國勢力可能透過影音創作者（如YouTuber、網紅）影響台灣輿論，而台灣近年已有多部紀錄片與媒體揭露中國對台資訊戰的手法，然而仍有超過半數的台灣民眾表示對此事件不熟悉，顯示資訊戰相關風險尚未被廣泛認知。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2025台灣網路報告，調查對象為年滿18歲以上民眾，期間為2025年7月28日至9月1日。調查定義，網紅是指在網路上有名氣，會定期在網路上發布內容，並擁有一些追蹤者或粉絲的人。

調查顯示，54.71%的民眾過去一個月曾看或聽過網紅在網路上發布的內容，沒看過的比例為30.58%，可看出網紅發布的內容已成為許多民眾接收資訊的重要管道之一。

調查也關注台灣民眾對認知資訊戰的風險感知，其中，針對「有媒體報導外國勢力可能透過影音創作者（如YouTuber、網紅）影響台灣輿論」的熟悉程度，11.15%的民眾表示非常熟悉，32.16%認為熟悉，28.12%表示不熟悉，23.79%認為非常不熟悉。

報告指出，台灣近年已有多部紀錄片與媒體揭露中國對台資訊戰的手法，包含透過金錢收買、贊助或合作方式影響網紅與影音創作者，使其在內容中嵌入特定立場或政治訊息，然而仍有超過半數的台灣民眾表示對此事件不熟悉，顯示資訊戰相關風險尚未被廣泛認知，值得關注。

在認知作戰的網路因應資源上，調查顯示，59%的受訪者認為不足夠或非常不足夠，23.96%的受訪者認為足夠或非常足夠。不同群體對線上因應資源充足度的感知存在差異，年齡方面，年輕族群對資源充足度較為肯定；教育程度方面，大學與研究所以上，皆超過6成認為偏向不足夠。

報告說明，近年政府與民間均有投入事實查核、媒體識讀與反假訊息平台，如台灣事實查核中心、MyGoPen等專門查核謠言的民間平台，以及教育單位推動媒體素養課程、政府單位推出防詐騙專區，但民眾仍感到資源不足，可能原因包含資源可及性和易用性不足、宣傳推廣不夠廣泛、資源本身未能有效回應民眾的實際需求。

報告指出，台灣民眾普遍覺得網路上教育資源不充足，在外國認知作戰持續演變下，民眾的不安全感與資源不足落差，對台灣社會的資訊韌性帶來挑戰。