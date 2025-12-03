「2025縣市幸福指數調查」桃園六都第一 張善政市長：持續打造宜居桃園

「二0二五縣市幸福指數調查」桃園施政滿意度六都第一，張善政市長：持續打造宜居桃園。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政三日主持市政會議表示，二日《經濟日報》公布二0二五「幸福臺灣縣市幸福指數大調查」成績，桃園在本次調查中，「地方政府施政滿意度」獲得六都第一的肯定，更是唯一在首任期間即獲得前五名成績的縣市，這是非常不容易的成果，感謝市府各局處同仁的共同努力。

張善政指出，在幸福指數的細項指標中，桃園有六項指標榮登六都第一，分別為「地方政府作為」、「環境品質」、「居住條件」、「健康狀況」、「生活滿意度」及「家庭經濟」等項目，這些項目涵蓋多個局處業務，代表市府團隊的努力獲得市民肯定。

張善政說，自己不可能掌握所有局處業務的細節，因此這項成績並非是市長個人功勞，而是所有局處共同推動市政的成果，也期盼團隊不因榮譽而自滿，仍須持續努力推動各項市政建設，守護市民的生活品質與福祉，共同邁向更幸福、更宜居的桃園。