2025縣府聖誕樹點燈傳遞愛與希望 來臺東慶聖誕及跨年

【記者 朱達志／台東 報導】為迎接2025年聖誕佳節，臺東縣政府於縣府廣場設置了象徵愛與溫暖的粉紅色聖誕樹，增添節慶氛圍，並於3日舉行點燈儀式，吸引三百多位縣民與縣府同仁參加，許多家長也帶著孩子共襄盛舉。縣長饒慶鈴表示，今年以能安定人心的「貝克·米勒粉紅」為主色調，傳達愛與希望的力量，聖誕樹上特別設計鏟子裝飾，向前往花蓮光復協助救災與復原的「鏟子超人」致敬，並祝願新的一年平安順遂，也誠摯邀請各地民眾來臺東泡溫泉、歡度聖誕與跨年。

點燈活動由臺東縣聯禱會吹起號角、唱詩歌敬拜讚美揭開序幕，現場洋溢濃厚節慶氛圍。副縣長王志輝致詞時，首先向大家送上真摯的聖誕祝福。他笑說，今年縣府前廣場的粉紅聖誕樹「未演先轟動」，尚未點燈便在社群媒體掀起討論，有人聯想到「派大星」，也有人覺得像「福壽螺的卵」，其實這是被認為能安定人心，減少惡意及暴力攻擊的「貝克·米勒粉紅」，兼具邱比特浪漫與巴洛克式華麗感，打造療癒、充滿能量的視覺體驗，也傳達和平與幸福的理念。

王副縣長也分享，經濟日報日前公布「2025縣市幸福指數大調查」，臺東縣勇奪冠軍，是全臺最幸福的縣市，在「地方政府施政滿意度」民調中，臺東滿意度高達80.7%、全國第2，這是屬於臺東人的榮耀，感謝縣府團隊、鄉親一起努力，讓臺東越來越好！

今年從台灣的颱風、豪大雨災害到香港大火、東南亞國家遭熱帶氣旋重創，天災頻仍，更顯得愛與溫暖的力量格外珍貴。縣府藉由點燈儀式共同為世界祈福，也為新的一年點亮希望與光明。

活動由副縣長王志輝與縣府團隊、貴賓共同啟動點燈，粉紅聖誕樹隨即閃耀夜空，現場一片溫馨。王副縣長及民政處林宏義處長帶領同仁、聯禱會牧師，發送聖誕小禮物給現場來賓，與大家共享節日的喜悅，並在彼此互道佳節愉快及歡樂的氣氛中結束點燈儀式。

縣府行政處表示，縣府前廣場聖誕樹即日起至明年1月7日每晚5時至10時點燈，現場也有以貓掌、雙手及天使翅膀抱枕裝飾的「正能量充電站」，歡迎民眾來紓壓及感受溫馨的聖誕氣氛。（照片記者朱達志翻攝）