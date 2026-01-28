2025繼承量創史上新高7萬8千多間房 台北市、新北市成「不用買房」等繼承最多

全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，亦是2016年以來次高。（攝影／鄭國強）

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，亦是2016年以來次高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，人口結構上高齡化趨勢不可逆，讓繼承逐漸成為民眾取得房產的管道之一，同時因為近年不動產稅制複雜度高，許多長輩資產配置上，繼承與贈與成為兩大主力，。

廣告 廣告

據內政部數據，2025年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，相對2024年成長約3.1%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高主因有二，一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一；二是自2025年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

雙北購屋難，「等房」漸成主流

值得注意的是，根據統計，六都中以雙北市繼承量體為大宗，尤其是台北市2025年繼承移轉棟數達1.3萬餘棟，年增幅達6.6%，漲勢為六都最高。賴志昶補充，雙北市能成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高昂，屋主手持物件多要價不菲，對於資產配置亦需更加精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，因此繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

繼承更節稅，贈與移轉微幅修正

另看贈與移轉， 2025年全台總量較前一年微幅下滑2.5%，但仍保有約5.2萬棟的量體。賴志昶認為，移轉量體微幅下滑，主因在於房地合一稅2.0上路後，若受贈不動產是在2016年以前取得，受贈方未來出售的稅基，是以遠低於市價的公告現值計算，若成功售出恐面臨高額稅賦，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。

徐佳馨提醒，面對大繼承潮與大贈與潮的到來，不論為繼承或贈與移轉，都需考量資產配置之後的後續成本，以及家族間的情感維繫，如何兼顧節稅與財富傳承是一大考驗；至於贈與移轉，雖可利用每年免稅額度分批移轉，但需考量未來出售時的房地合一稅成本；因此，民眾在進行資產傳承時，應諮詢專業意見，依據自身資產狀況選擇最合適方式，才能創造最佳效益。

(原始連結)





更多信傳媒報導

最新》伊朗要出大事？美國軍隊將在中東地區舉行軍事演習

台美經濟對話2協議7共識 推動低軌衛星與無人機合作

加密貨幣洗錢5年暴增8倍 華語平台成最大幫兇

