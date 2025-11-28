2025繽紛耶誕玩台北「光之覓境」賞耶誕燈飾

（記卓羽榛臺北報導）備受矚目的臺北市年度最漂亮耶誕燈飾來了，快和親朋好友、家人情人來到臺北度過最浪漫的聖誕節！臺北市商業處今年於11月28日至115年1月4日辦理「2025繽紛耶誕玩台北」，以「光之覓境」為主題，結合本市16大百貨體系業者資源，串聯西門町商圈推出的 「西門PLAY樂購町」，共同營造臺北逾80處耶誕燈飾，超過40場次百貨聚客展演活動，打造冬季限定沉浸式城市光之覓境氛圍。



今年更首度推出Line OA「光之覓境雙重抽」集章活動，於活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」Line官方帳號，前往本市各大百貨分館，掃描集章點位QR code，就可參加「尋光立即抽」及「尋光大獎抽」，總獎值超過百萬元的百貨好禮等你拿，最高還能獨得最大獎10萬元百貨禮券！邀請國內外朋友來臺北漫步於璀璨燈飾間，一起賞耶誕燈飾、集章趣！



邀你一同歡慶耶誕，開啟冬夜尋光賞燈浪漫之旅

臺北市蔣市長表示，為推廣本市節慶產業特色，本府致力於耶誕期間推動節慶產業商機發展，今年「2025繽紛耶誕玩台北」串聯本市16大百貨體系業者，攜手打造繽紛耶誕燈飾造景超過80處，超過40場次百貨聚客展演活動，讓年末到明年初的臺北非常絢麗與熱鬧，帶給國內外旅客更具記憶點的節慶體驗！



如信義百貨-新光三越百貨信義新天地打造高達20米的「傳遞幸福之樹」，結合超過15萬顆燈泡閃爍點綴，還有「星願特快車」環繞主樹，搭配每15分、45分小秀及每30分、整點大秀，累計共1,300場「飄雪聲光秀」，瀰漫浪漫絢麗氛圍，並於信義區百貨空橋點亮閃耀燈飾。



還有東區商圈，為推廣其特色，於114年12月10日至115年3月8日辦理「東區夜未眠」活動，於瑠公公園、瑠公綠廊、捷運忠孝敦化站3號出口、華新大樓及瑠公圳公園設置燈飾妝點，讓夜晚的東區化身為最閃耀的童話夢境！



臺北其他百貨也圍繞著光鮮亮麗的浪漫燈飾，如微風臺北車站點亮全台室內最高、高達6萬多棵，以旋轉木馬造型打造出「A starry Christmas」22米聖誕樹等，很適合國內外大小朋友在11月至12月隆冬季節探索臺北市不同的風貌，讓整座城市洋溢冬日的熱鬧與歡樂。



光之覓境雙重抽總獎值達百萬元，掃QR code集章抽最高10萬元百貨禮券！

除璀璨繽紛的耶誕燈飾，今年首次以Line OA「光之覓境雙重抽」集章活動，歡迎大家來臺北邊賞燈飾外、邊集章、邊抽獎，總獎值超過百萬元的百貨好禮等你拿！活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」Line官方帳號，並踏尋本市16大百貨體系等處，掃描集章點位QRcode，完成集章任務，每集1、3、5、7、9個章就抽「尋光立即抽」，現場立刻開獎，有機會抽到新台幣200元、500元、1,000元、2,000元百貨禮券，還有各百貨精美禮品兌換券，讓你耶誕好禮拿不完！每集滿5個章自動加碼參加「尋光大獎抽」，收集5、10、15章各分別獲得1次抽獎機會，最多累積3次抽獎機會，有機會獨得抽中10萬元百貨禮券！這麼好康的抽獎機會不要錯過哦！邀請民眾沿著集章地圖路線，欣賞浪漫美景，也收穫耶誕好禮，快來踩點臺北市各大百貨燈飾集章點位，尋覓屬於自己的耶誕幸福光景！

超過40場次百貨聚客展演活動，一路狂歡到跨年！



還在煩惱耶誕節與跨年去哪裡玩？來臺北市就對了！這裡11月至115年1月有超過40場次的百貨聚客展演活動，週週無冷場，如臺北101「500趴」活動，以「做最好的決定」為主題，於12月5日至12月7日進行音樂演出及市集活動等，讓市民朋友在年末時分也能隨著音樂暢遊臺北；此外，統一時代百貨臺北店&DREAM PLAZA於12月25日至115年1月1日的「聖誕威尼斯」市集，結合藝術裝置物、燈飾及市集，營造獨特異國節慶氛圍；還有美麗華百樂園於12月5日至12月28日每週五六日及12月31日至115年1月1日的「星願童話市集」，透過各百貨精彩耶誕系列活動，吸引人潮前來遊逛與體驗本市耶誕氛圍，和燈飾拍照打卡及集章抽獎，營造耶誕滿滿的儀式感，還有很多活動等你慢慢探索！

來台北有購嗨 消費歡樂抽 總獎值超過3,000萬元 萬份好禮接續抽！



「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費登錄抽獎活動開跑啦！自114年11月11日起至115年3月8日到臺北市店家消費滿200元，並於114年12月1日起動動手指登錄發票或收據或透過自動匯入雲端發票，即可以獲得抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，台北市民也有獨享的專屬抽，總獎值超過新臺幣3,000萬元，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍，消費越多中獎機會越高！



