2025繽紛耶誕玩台北 跟著史努比欣賞耶誕燈飾

（記者卓羽榛臺北報導）「2025繽紛耶誕玩台北」光之覓境雙重抽如火如荼進行中！你集章了嗎？快來瀰漫佳節氣氛的璀璨臺北，一起賞絢麗燈飾、消費、集章趣，留下年末最深刻的美好回憶！



今年市府攜手16大百貨體系，共同營造超過80處璀璨燈飾，與多達40場精彩展演活動，讓您週一到週日都不用再煩惱如何規劃行程，因臺北市各區都有漂亮燈飾，隨處有展演活動，遊逛之餘，還能參加「光之覓境雙重抽」Line OA集章抽獎活動，最大獎10萬元百貨禮券真的太吸引人了！也讓我們為您推薦位於臺北各區，豐富的活動及閃亮耶誕燈飾限定打卡點，每週都有新亮點！

「光之覓境雙重抽」×「Merry and Bright」史努比聯動快閃！和史努比一起尋光集章吧！



今年「繽紛耶誕玩台北」，結合了最受歡迎的Peanuts家族明星「史努比」，在東區頂好廣場設置期間限定「Merry and Bright」史努比大型裝置，搭配應景耶誕布置，就是要給大家滿滿節慶感受，民眾來此踏尋即可集1個章哦！走進各百貨分館還有更多驚喜，還有「2025繽紛耶誕玩台北」活動畫冊結合史努比，書腰上的可愛史努比能讓你拆下來、帶著走，數量有限，趕快到各百貨分館索取收藏吧！打開畫冊時，也別忘了同步開啟「光之覓境雙重抽」集章之旅，於本市16大百貨體系分館集章點位掃描QR Code集章，每集1、3、5、7、9章就抽「尋光立即抽」，立即抽、立即兌，集5、10、15章再加碼「尋光大獎抽」抽獎機會，有機會抽中10萬元百貨禮券，總獎值超過百萬元的百貨好禮等你拿！跟著史努比一起度過耶誕佳節，打開活動畫冊、沿著燈飾地圖，開始一場浪漫的耶誕約會！

臺北各區亮點耶誕燈飾推薦您 陪您渡過耶誕前夕！



全臺室內最高、燈泡最多的聖誕樹，在微風臺北車站閃亮登場！今年再升級，點綴超過6萬顆燈泡、總高超過22米，為來往旅人點亮冬夜，超萌吉祥物同步亮相，歡迎您在旅行路上停下腳步，感受專屬臺北的可愛爆擊，美照拍不停！



誰說聖誕樹只能有一個樣子？讓三創炫光立次方，融合科技、美學和光影的光感裝置，帶來充滿「SYN」意的聖誕潮流，看見臺北的未來城市感！喜歡獨特潮流風格的您絕對不能錯過。



充滿粉紅泡泡的主題聖誕樹，為寒冷冬天增添幾分浪漫溫馨，超大蝴蝶結和經典造型聖誕妝點，帶來專屬聖誕節的夢幻驚喜，早上拍、晚上拍，怎麼拍都好好看！



史努比控照過來！新光三越聖誕節特別企劃，打造一比一史努比禮物盒小屋，帶您一秒走進史努比家族世界，各個角度都出片，可愛的史努比和燈飾光影相互搭配，是必拍的耶誕打卡點。



阿凡達水母聖誕樹夢幻登場，融合電影元素打造主題聖誕樹，藍紫色水母在夜色中閃閃發亮，彷彿來到潘朵拉之星，歡迎您來看電影、逛百貨，打卡留下您的足跡。



本週更有12場精彩聚客展演等你來體驗！如遠百信義A13在本週六、日於1樓北面廣場舉辦「聖誕快閃派對」活動，4樓南面廣場還有「聖誕好玩市集」，好買又好玩；台北101在週末2日下午2時至5時，於4樓都會廣場「夢想舞台音樂會」帶來優美弦樂表演，邀請您在悠揚的音樂中享受美好午後時光；大葉高島屋1F中央水族廣場本週活動不斷電，本週六「30℃的音符-聖誕音樂會」和週日「40℃的帥氣-超人力霸王見面會」，是親子出遊最佳首選；ATT 4 FUN「繽紛玩夜祭」熱烈進行中，本週日限定「巧克力冒險工廠｜百老匯快閃演出」，《巧克力冒險工廠 THE MUSICAL》表演者帶來限定快閃秀，只有這天，錯過好可惜啊！



「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費登錄抽獎活動開跑啦！自114年11月11日起至115年3月8日到臺北市店家消費滿200元，並於114年12月1日起動動手指登錄發票或收據或透過自動匯入雲端發票，即可以獲得抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，台北市民也有獨享的專屬抽，總獎值超過新臺幣3,000萬元，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍，消費越多中獎機會越高！



