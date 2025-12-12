2025繽紛聖誕佈置推薦！摩達客以40年歐美外銷實力 打造幸福感
當新北耶誕城點亮夜空、街頭響起熟悉的鈴聲時，大家是否也想在家裡妝點一些「幸福」？全台網路最大耶誕品牌摩達客MODACORE聖誕優惠活動開跑，以 40 年外銷歐美的專業底蘊、MIT設計製造的堅實經驗與能量，打造專屬於台灣家庭的溫暖角落與滿滿幸福感。
推薦風格選品1：摩達客-1尺~15尺聖誕樹(多款可選)-售價$559元起
從家族工廠到領航節慶電商
出身聖誕工廠世家的摩達客創辦人暨總經理Grace Yang，在板橋聖誕工廠長大，父母白手起家，夜以繼日打造出口三十餘國的聖誕樹裝飾品，年營收達億元規模，一步步地累積，將台灣設計與製造的實力帶上國際舞台。
隨著大陸市場崛起價格比拼的挑戰，Grace在2008年金融風暴選擇勇敢創業，逆向思考堅持以台灣師傅「手工」結合溫度與專業做出差異化，看準電商崛起契機，將家族聖誕產品成功帶入電商市場，並結合虛實通路不斷擴大影響力。如今，摩達客的聖誕品遍佈國內外，Grace將童年的美好與父母的精神延續至品牌中，並在台灣持續發光。
推薦風格選品2：摩達客-聖誕裝飾樹藤條(多款可選)-售價1790元起
推薦風格選品3：摩達客 台灣製多尺寸花圈-售價$389元起
五大優勢 打造幸福感
「我們銷售的不是聖誕商品，而是幸福感」Grace說，「什麼是幸福？幸福就是去創造美好生活。」打開五感去感受空間，這就是營造幸福感開始的地方，她看過無數訂單來來去去，卻始終記得客戶因為一棵樹、一個花圈而感到溫暖幸福的小故事回饋，這些故事都成為品牌堅持前行的力量。
有別於一般大量進口商品，摩達客強調「珍稀台灣聖誕品牌」，多數供應台灣的商品系列都由本土專業設計，且約七成在台灣製造，花圈更由台灣師傅手工製作。Grace強調，通過台灣職人的專注與心意，能為商品注入美好與正向能量。
深耕聖誕產業40年，摩達客熟悉歐美各國市場偏好與品質標準，更將這份外銷代工累積的「聖誕專業經驗」，轉化為服務台灣消費者的能量。從辦公桌角落的1尺迷你聖誕樹，到20尺落地型大聖誕樹，摩達客提供「Total Solution聖誕一站式購足服務」，聖誕商品供應高達千品。摩達客也推出「配件豐盛的多元套組」，每組聖誕樹都搭配尺寸相符的豐富精緻配件，拆箱即可直接布置成繽紛的聖誕樹，讓忙碌的現代人也能輕鬆打造屬於自己的幸福節慶場景。
在設計美學方面，摩達客採「Multi-Style 多風格供應」概念，每年推出不同風格新品設計：經典紅綠、北歐白金、華麗宮廷、清新自然、時尚黑系等，滿足各式空間需求。摩達客豪華聖誕樹系列與特級松針樹系列更以枝葉茂密、裝飾配件豐盛見長，呈現濃厚的歐美節慶風格，讓家瞬間擁有「電影裡的聖誕感」。
推薦風格選品4：摩達客-小鹿擺飾(多款可選)-售價489元起
推薦風格選品5：摩達客-聖誕造型燈(多款可選)-售價$399元起
推薦風格選品6：摩達客-聖誕佈置(多款裝飾/擺飾可選)-售價$399元起
聖誕旺季 優惠活動同步開跑
這個聖誕節，摩達客想傳遞的不僅是產品，而是一份帶給他人幸福感的信念，無論是歡聚時光或獨處片刻，只要願意裝點那份溫馨，都能親手為自己創造美好幸福。即日起至12/31，精選聖誕商品3折起，快上Yahoo奇摩購物中心搜索摩達客。
