2025美利達盃單車嘉年華 單車界盛事吸引海內外選手回國共襄盛舉

第23屆「2025美利達盃單車嘉年華」於向山遊客中心熱鬧舉行。





第23屆「2025美利達盃單車嘉年華」於11月29日熱鬧舉行，年末單車盛宴吸引來自全國各地近三千名車友齊聚日月潭，享受路線上的湖光山色。今年更邀請到全錦賽雙料冠軍杜志濠、「粉紅小鋼砲」黃亭茵、「美利達-諾飛客車隊」（Merida-Novatec）巫帛宏、彭源堂、熊凱文、徐暄評及、單車阿賢李冠賢等美利達健將，與車友一同馳騁全球十大最美自行車道。清晨於向山遊客中心，眾多嘉賓共同為活動揭幕，美利達總經理曾上原表示，希望所有車友盡情享受騎乘、美食與交流的樂趣；南投縣政府機要秘書黃馨瑩也祝福大家一路順利，沿路享受日月潭的美景美食。

在83公里長距離挑戰組，單車阿賢李冠賢蟬連兩年首位衝線的選手。他表示：「每年來日月潭騎美利達盃，就像是在老家騎車的感覺，同時也彌補了今年環台賽取消南投站的遺憾。」身為南投在地車手，還熱情推薦許多南投的私房景點，感受南投的自然與人文風情。

嘉賓共同為活動鳴槍開騎。

除了專業選手外，今年活動也吸引許多高人氣創作者及藝人們、包含呱吉、視網膜、哲睿、卞慶華等人皆親自踩踏上陣，親身感受日月潭的獨特魅力。KOL們不僅全程投入，更在會場與參加者互動、參加趣味遊戲，使活動現場增添更多活力與歡笑，成功帶動嘉年華的熱度及話題。

年末單車盛宴吸引來自全國各地近三千名車友齊聚日月潭，享受路線上的湖光山色。

現場同步舉辦自行車精品展，Shimano、SRAM等國際品牌齊聚展示最前沿的技術與產品，美利達更甚於會場內舉辦電輔車試乘會，讓與會車友能近距離感受新型態單車魅力。美利達期盼透過嘉年華活動，推廣低碳、健康的生活模式，並透過騎行凝聚更多夥伴，共同以單車探索日月潭的每一寸美景。

本屆活動規劃83公里長距離挑戰組與29公里環潭逍遙遊兩大路線，讓不同程度的車友都能找到最適合自己的騎乘方式。長距離挑戰組穿越日月潭、魚池、水里等經典路段，全程攀升達993公尺，適合追求自我突破的參加者；環潭逍遙遊則以29公里的友善路線繞行湖畔，沿途景致優美，適合喜愛輕鬆享受風光的騎士。

今年活動更加碼舉辦總價近百萬元的超級抽獎，現場氣氛高潮迭起。最大獎為價值 142,000 元的 SCULTURA 7000 V2，由美利達工業股份有限公司總經理曾上原親自抽出並頒獎，最終由來自桃園的幸運車友抱回嶄新戰駒，也為本屆美利達盃單車嘉年華畫下熱鬧又完美的句點。

