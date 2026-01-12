2025美國建築大師設計賽 崑山科大空設系獲9項獎展現新銳實力

康丞竣的作品「關廟騎旅」。





2025美國建築大師學生競賽得獎名單公佈，崑山科技大學空間設計系在8個競賽類別中，分別榮獲2件大獎、2件優勝獎及5件佳作獎，表現優異。負責此次國際競賽的林秀慧老師表示，獲得9項獎，凸顯空設系在全方位設計教學上的引導力與實踐成果，並展現與國際接軌的卓越實力。

何松佑的作品「韌性啟航」。

美國建築大師獎獎項是表彰建築、景觀建築與室內設計領域中的創意與創新，並對全球開放徵件，歡迎來自世界各地的建築師參賽。參賽類別共41類，主要分為建築設計、室內設計、景觀建築設計等3大類。應徵條件為全球年滿18歲的參賽者，不限國籍或居住地。而學生作品與專業作品分開評選。

崑山科大校長李天祥表示，美國建築大師學生競賽是教育部極為重視的國際設計競賽，該校空設系參賽學生有畢業系友、大學部學生及碩士生。由吳禹賢老師指導2位114級畢業生參賽，康丞竣的作品「關廟騎旅」、何松佑的作品「韌性啟航」都獲得評審團肯定榮獲大獎。

夏偉良老師指導114級畢業生彭吉安的作品「水礱間再生」、張鈞期老師指導三年級江念嬨的作品「時間切片」則獲得優勝獎。獲得佳作獎作品有夏偉良老師指導114級畢業生楊丞凱與林育樺的作品「南科時光共棲所」及「靜謐樞紐」，曾維揚老師指導鍾亞璇的作品「綠展」，鄭景文老師指導江陳柏凱的設計作品「流蔓」，許家碩老師指導王綺婷的作品「森呼吸」。

林秀慧老師表示，參與國際競賽，學生必須在不同的文化背景與專業評審面前回應空間議題、提出設計策略與核心價值的方式，這樣的學習歷程不僅有助於培養更成熟的反思能力與專業自信，對未來設計生涯與國際溝通能力也有關鍵的影響。

空設系張郁靂主任說明，此次獲獎作品呈現學生對地方生活、社會與文化脈絡的細緻觀察。該學系教學不僅著重技術與表現形式，更重視學生如何透過設計反映高齡社會與空間文化的議題。未來將規劃更多課程，持續強化在設計教學與實務領域的連結，擴大學生參與國際競賽與合作計畫的機會。

