2025美國IDA國際設計賽 崑山科大獲得3金1銀2銅3榮譽獎表現優異





創立於2007年的美國國際設計獎，透過建築設計、室內設計、產品設計、時尚設計、形象設計等5大領域，表揚與推廣傑出的設計新銳與專業設計師。崑山科技大學視覺傳達設計系透過教育部114年度高教深耕計畫補助參賽，榮獲3金1銀2銅3榮譽獎，表現優異。

美國IDA國際設計賽於每年5月至9月徵集，每年超過70個國家、數千件精彩的設計相關領域作品參賽，分建築設計、室內設計、產品設計、時尚設計、形象設計等5大類評選。各類別選出多年度最佳設計作品、年度設計師、年度新銳設計師、金獎、銀獎、銅獎、榮譽獎等獎項頒獎表揚。

崑山科大校李天祥表示，該校視覺傳達設計系蔡銘君、曾薫誼、呂裕文、張聰賢老師指導學生設計作品，再透過教育部114年度高教深耕計畫補助，參賽美國2025國際設計獎，競賽結果公佈，共榮獲3金1銀2銅3榮譽獎。該校參賽作品創意來源以生活為出發，用設計專業站上國際，展現該校具備國際視野與競爭力的優異成果。

得獎作品名稱如下，由蔡銘君老師指導李昀庭、李茗富、陳昶任、方予岑的作品《RESTORA》獲得時尚類包款設計金獎。「Heal-Aid」作品獲得時尚類的包款設計銅獎。蔡銘君老師指導李家昌、蘇梓維的作品《Fading Edifices》、陳伯維、蔡宜珊、李奇倫的作品《MOL COLOR》、《ACCESS MOTOR Branding》作品獲得最佳榮譽獎。

曾薰誼老師指導4作品獲獎，林辰嘉、蔡昀庭、梁善茹的作品《Sin and Virtue, Their Joy》獲得平面類藝術表現設計金獎。《Kun Shan Monster》作品獲得平面類書籍設計金獎。《The general obeys the orde》作品由吳屹偉、陳詮翰創作，歌曲〈將爺聽令〉獲得平面類唱片封面銀獎。由呂裕文與張聰賢老師所指導蘇玟甄的作品《Good Morni MIT》，獲得平面類活動主視覺設計銅獎。

