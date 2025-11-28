2025美感教育國際論壇 跨界共創幸福永續教育

2025美感教育國際論壇全體合影。(教育部提供)

記者王誌成／台北報導

「二０二五年美感教育國際論壇」，於二十七與二十八日隆重舉行。此次論壇以「美感即生活：科技人文共舞」為主題，課程發展為題展開精彩實踐案例與論述，同時與現場近三百位來自全國各地關注與實踐美感教育、學校與地方協作創新、文化及科技等各領域之夥伴經驗交流。

教育部自推動《美感教育中長程計畫》迄今進入第三期，從美感課程與學習、美感空間環境、人才培育與支持系統四個面向整全推展，以點、線、面到網絡，透過五感萌發、在地國際、沈浸體驗、跨域協作、擴大美感社群等行動，實現「美感即生活」的目標。

兩天的論壇，強調永續、共融、參與與與未來性，此外特別關注科技ＡＩ與美感素養的雙向融合。ＡＩ不僅改變知識的取得方式，更重新塑造理解、表達與互動的模式；透過「ＡＩ × 美感素養」的教育觀點，期能強化學生面對未知時的思辨能力，並引導科技應用走向具有文化深度與倫理意識的方向。

國家教育研究院強調，論壇展現台灣美感教育的多元能量與國際視野，是深化美感素養、連結科技與人文、推進永續教育的重要里程碑。未來將持續透過研究、政策推動、師資培育與國際合作，擴大美感教育的深度與廣度，形塑美感成為全民日常生活的素養，並打造屬於台灣的美感教育新風景。