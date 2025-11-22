2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季登場 (圖)

其他人也在看
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 9 小時前
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
社會中心／翁莉婷報導新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。民視 ・ 9 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 9 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 9 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 9 小時前
最新／北市青島西路工地鋁條砸落斑馬線 幸無人傷
即時中心／林韋慈報導昨（21）日下午3點左右，台北市青島西路一處正在施工的建築工地，突然有一根鋁板條從天而降，砸到斑馬線上，所幸當時沒有砸傷人。工地人員見狀，趕緊跑下樓，撿起鋁條，放回工地。這時路過騎士紛紛抬頭往上看，就怕再有東西砸下，整個驚險畫面也跟著曝光。民視 ・ 8 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 9 小時前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 8 小時前
高雄美濃白玉蘿蔔還有好豆季登場 展現農業永續能量
（中央社記者林巧璉高雄22日電）「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」今天登場，高雄市農業局表示，拔蘿蔔及採毛豆體驗已成為美濃食農教育重要品牌，透過親自體驗不僅促進產地與消費者的連結，也展現農業永續能量。中央社 ・ 9 小時前
花蓮19歲機車少年剎車摔車遭BMW壓車下 20天後仍不幸身亡
事故發生後，莊姓騎士全身多處擦挫傷，頭部與身體均受到衝擊，現場機車車頭幾乎全毀，零件散落一地，場面驚悚，警消人員緊急將莊男送醫急救，並轉往加護病房觀察，經過20天搶救後，仍傳出令人痛心的消息：莊男於11月19日下午16時許因傷重不治身亡，讓家屬與社區陷入深深悲痛...CTWANT ・ 9 小時前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 8 小時前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 9 小時前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 8 小時前
花蓮馥邑京華大樓農曆年後拆除 工期暫估6個月
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市馥邑京華社區在去年0403強震後受損嚴重，專家建議6棟全拆。花蓮縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，縣府近日辦地方說明會，預計明年春節開工，工期6個月。中央社 ・ 8 小時前
影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光
宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故，一輛計程車與小客車在路口相撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，兩名駕駛及所附載乘客共四人皆受傷送醫，事故瞬間全被監視器拍下。中天新聞網 ・ 9 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 4 小時前