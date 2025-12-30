2025美股盤點／費半指狂飆45%！周經翔曝散戶瘋湧 將改變美股這規則

財經中心／余國棟報導

美國散戶今年加碼美股的資金規模，已創下歷史新高，且這波資金並未隨著指數創高而明顯退場，反而被市場視為將一路繼續推高美股，延續至2026年的重要結構性力量。（示意圖／PIXABAY、三立新聞網製圖）

2025年美股從川普重返白宮、注定是動蕩與激情並存的一年，4月關稅擾動全球，美股市值短短兩天蒸發了創紀錄的6.6兆美元，幾乎相當於美國政府一整年的財政支出。到美聯準會轉向降息路徑，美股在多重因素交織下延續牛市。4大指數頻創歷史新高，回顧今年以來的美股行情，若只從指數層面觀察，市場似乎仍由 AI 與大型科技股一手主導，觀察美股4大指數今年以來(截至2025/12/24)報酬率，號稱是全球半導體產業風向球的美國費城半導體指數，報酬率為45.9%、遠高於那指的23.1%、標普500指數19.3%、道瓊工業指數的16.5%，AI 叙事似乎主導了整個市場漲跌。

廣告 廣告

散戶錢潮改寫遊戲規則 美股告別法人單向定價

但若進一步拆解資金來源與股價，群益證券周經翔分析師指出，你會發現美股正進入一個，與過去十多年明顯不同的狀態。根據最新數據顯示，美國散戶今年加碼美股的資金規模，已創下歷史新高，且這波資金並未隨著指數創高而明顯退場，反而被市場視為將一路繼續推高美股，延續2026年上漲的重要結構性力量。美股不再只由法人與長線資金，單向塑造估值局面，而是逐步轉為「敘事與資金」共振的市場。

蘋果變現金流股 微軟與Google吃AI紅利

這樣的轉變，直接反映在今年科技巨頭，股價之間的表現差異。周經翔分析師指出，今年以來，蘋果股價僅小幅上漲，明顯落後於多數科技同業，市場對其評價已從單純的產品創新，轉為更務實地檢視AI功能，是否真能帶動換機循環，並進一步推升服務與訂閱收入。在成長動能相對溫和的情況下，如今投資人更傾向，把蘋果視為「現金流與回購定價」的核心資產，而非高彈性的AI成長股。而微軟今年一度上漲超過2成，市場顯然也更願意為其雲端與企業AI的變現能力提前給予評價。

群益證券周經翔分析師認為，今年以來，蘋果股價僅小幅上漲，投資人如今更傾向，把蘋果視為「現金流與回購定價」的核心資產，而非高彈性的AI成長股。微軟今年累計上漲近2成，市場顯然更願意為其雲端與企業AI的變現能力提前給予評價。（圖／周經翔提供）

亞馬遜的股價走勢則呈現另一種縮影，今年至今僅個位數上漲，周經翔分析師認為，投資人不再因「雲端龍頭」的身分給予高溢價，而是要求生成式AI工作負載，是否能實質推動AWS再度加速。同樣的對比，也出現在Alphabet身上。Google今年大漲超過6成，顯示市場重新肯定其在廣告領域的議價力，這樣的漲幅更像是現金流結構被重新定價，非單純情緒追逐。Meta與Netflix的股價表現今年則相對溫和。在散戶資金占比提高的市場中，這類「邏輯清楚、商業模式易於理解」的平台型企業，也容易成為法人長期持有的核心部位。

輝達5兆美元登頂 記憶體與設備股狂飆

2025年10月底，全球資本市場見證歷史性一刻，「全球股王」輝達市值一舉衝破5兆美元大關，成爲全球首家達成這一里程碑的企業。輝達市值從4兆美元躍升至5兆美元僅用時113天，而從3兆到4兆則耗時410天。高達5兆美元的市值，早已超過英、法、德等國家的股市總市值。輝達今年股價仍繳出上漲約4成佳績，資料中心AI加速卡需求尚未出現實質降溫。

周經翔分析師不諱言，AMD與英特爾的股價，今年漲幅平均都超過八成，像是一場「追趕型修復行情」。最具代表性的外溢效果，則落在記憶體族群。美光今年年初至今大漲超過2倍，充分反映AI伺服器對HBM與高階DRAM的結構性需求。SanDisk則受惠於NAND報價回升、庫存去化告一段落，股價更是大漲超過4倍，成為本輪記憶體行情中表現最突出的標的之一。

2025年10月底，全球資本市場見證歷史性一刻，「全球股王」輝達市值一舉衝破5兆美元大關，成爲全球首家達成這一里程碑的企業。輝達市值從4兆美元躍升至5兆美元僅用時113天。（示意圖/ AI製圖）

在這條AI資本支出鏈條中，設備與基礎設施的角色也逐漸被重新評價。ASML、應材與科磊等設備商，年內漲幅多在50%以上。相較之下，博通這類同時受惠於AI網通、客製晶片與軟體現金流的公司，今年股價顯得更具韌性。

波動放大操作難度 選股能力成2026年勝負

在科技股波動顯著放大的同時，周經翔指出，美非科技權值股不像台股傳統股聞風不動。摩根大通今年上漲近4成，反映高利率環境下淨利息收入與風控能力的雙重優勢；波克夏B股也有約2成的上漲，依舊被視為風險偏好與現金流品質的代表。支付龍頭Visa與MasterCard以及終端消費市場的沃爾瑪與好市多股價，也都有雙位數的漲幅。在通膨與消費分化的背景下，持續吸引偏好防禦的資金進駐。

2025年4月8日，隨着川普政府全球的關稅措施引發市場恐慌，VIX指數一度飆升至50上方，這是自疫情以來首次，也是金融危機以來的第二次。隨後美股指數一路走高，不過，根據美國銀行全球研究的數據，今年僅有22%的主動管理基金，跑贏了標普500指數，這是自2016年以來的最低比例，遠低於40%的歷史平均水平。而標普500指數約45%的漲幅來自「七巨頭」。

根據美國銀行全球研究的數據，今年僅有22%的主動管理基金，跑贏了標普500指數，隨着股票走勢的獨立性增強，選股者可能在2026年歡欣鼓舞美股正在進入一個，不再單純由法人定價的年代，而這個轉變才剛剛開始。（示意圖/ AI製圖）

今年的美股傳遞出一個清楚訊號，AI仍是長期主線，但不再自動等同高估值；而散戶資金的結構性進場，正在放大趨勢，也同步放大波動。市場對現金流、獲利能見度與敘事一致性的要求，只會愈來愈高。隨着股票走勢的獨立性增強，選股者可能在2026年歡欣鼓舞美股，正在進入一個不再單純由法人定價的年代，而這個轉變才剛剛開始。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

裝潢也能上市！這家今登創櫃 砸數億蓋總部野心曝光

銀髮族撐起3.6兆商機 杏輝新品狂推杏國將擴大營收！

台股盤前／美股黑雲壓境！台指夜盤急挫154點 台股才創新高恐回測

台股高檔怎麼投！含息、不含息有差嗎 長投它被算出來了

