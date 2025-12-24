「2025義心相伴‧聖誕傳愛」系列活動 溫暖展開

迎接一年中最溫馨的聖誕節，義大醫療體系三院區於歲末共同啟動「二○二五義心相伴‧聖誕傳愛」系列活動，由義大醫院、義大癌治療醫院與義大大昌醫院，以醫療衛教、生命教育劇場、音樂表演與病房關懷等多元形式，陪伴病友、家屬與社區民眾在節慶中感受健康、希望與平安。今年活動自十二月中旬起陸續展開，以「健康、關懷、音樂」為三大主軸，讓節慶不只是歡樂時刻，更在院區間傳遞溫暖與力量。(見圖)

主辦單位今(廿四)日說明，該系列活動首先在義大癌治療醫院揭開序幕，一樓大廳化身溫馨舞臺，由高雄醫學大學醫社系學生帶來生命教育劇場《寄不出去的那封信》，以真摯演出引領觀眾省思生命價值與面對疾病的力量；隨後由天主教高雄教區溫馨病人之友社演出聖誕主題音樂劇「耶穌誕生的故事」，透過柔和歌聲陪伴病友與家屬，再次傳遞節慶中的平安祝福。活動現場亦設置健康闖關攤位，讓民眾在互動中獲得癌症照護與保健知識，在溫馨與專業兼具的氛圍中迎接歲末。

接續廿三日登場的是義大大昌醫院的聖誕活動，以「健康行動NOW」為核心，邀請家醫暨體檢科張凱婷醫師主講四癌篩檢與高齡健康管理（成老健）主題，強調預防及早期診斷的重要性；該活動並邀請高雄室內金色女聲合唱團獻唱聖誕組曲，優美歌聲在院內流動，營造幸福節慶氛圍。院方同步設置衛教攤位，提供癌症篩檢、安寧照護與「讓愛延續 善終三法」等資訊，鼓勵民眾從健康到生命末期照護都能更完整地認識與準備。

今(廿四)日義大醫院以健康講座與音樂饗宴迎接聖誕前夕，上午由心臟內科洪晨惠醫師主講「天氣忽冷忽熱 常見心血管疾病」冬季保健講座，提醒氣溫驟降時心血管事件風險提高，並分享自我監測與保健重點；講座後由高雄榮耀教會帶來聖誕平安音樂會，溫暖旋律在大廳迴盪，為前往就醫與陪伴的民眾帶來一份節慶慰藉。院內亦同步安排健康闖關活動，以活潑形式提升民眾健康識能。

血液腫瘤科病房也舉辦「義起幸福 點亮聖誕」關懷活動，海洋國家公園海漾樂團以烏克麗麗帶來療癒演奏，院內志工及專業芳療師則提供奉茶服務與精油紓壓按摩，讓病友在治療期間能獲得難得的放鬆與安定；醫療團隊精心準備的小禮物也為節慶增添一絲溫度，把祝福送到每位病患身邊。

「二○二五義心相伴‧聖誕傳愛」系列活動展現義大醫療體系長期秉持的「以病人為中心」與「關懷社會」理念，不僅追求醫療專業，更重視心靈支持與社區連結。透過戲劇、音樂、講座與陪伴交織的節慶行動，義大醫療期盼在歲末時刻，讓每位民眾都能感受到溫暖、平安與希望，共同迎向更健康與光亮的新一年。