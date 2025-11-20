2025耕元盃棒球賽開打 全國44隊齊聚台東八球場競技

2025耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽19日開打（圖／陳瑩辦公室提供）

2025耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽昨（19）日開打，44支來自全國各地的隊伍齊聚台東，於全縣八處球場同步點燃戰火。賽事分為青少棒、軟式少棒、硬式少棒三大組別，各地選手蓄勢待發，展現堅毅精神與蓬勃鬥志，再度掀起青春與運動活力的熱潮。

台東縣體育會棒球委員會主任委員、立委陳瑩表示，創辦「耕元盃」源於其父親、前台東縣長陳建年，為紀念陳瑩的祖父、前校長陳耕元於1985年創立。當年全盛時期，曾有逾百支隊伍參與，賽事盛況空前。然而舉辦五屆後停辦，直到陳瑩擔任立委後重新復辦，盼延續父親對基層棒球的承諾與熱情。

廣告 廣告

耕元盃今年已邁入第十四屆，從早期單一的硬式少棒，如今比賽內容已擴增有軟式少棒與青少棒，更特別加入啦啦隊獎，讓參賽形式更多元熱鬧。陳瑩強調，自復辦以來，耕元盃始終以推動基層棒球為核心，希望讓更多剛踏入棒球運動的孩子有上場的機會。友善且多元的比賽環境，不僅讓新手球員累積實戰經驗，也能透過實際觀摩提升技術，為台灣棒球未來的人才養成，奠定更厚實的基礎。

開幕式由U12世界盃國手，現讀卑南國中的選手胡誠恩代表全場運動員宣誓。胡誠恩表示，「將全力以赴，認真比賽；不亂丟手套、摔球棒、不會因為三振就皺眉」；「尊重裁判、尊敬對手，因為沒有他們，我們就沒得比賽，也沒得炫技」；「隊友失誤時絕不翻白眼，而是互相鼓勵」；「我們會用最快的速度衝壘，但不會因為滑壘太帥，而忘記觸摸壘包；也要學習陳耕元永不放棄的精神，贏球不驕傲、輸球要帥氣地說：下次我會更強！」

耕元盃自11/19-11/22開打，台東八處球場預計將湧入各地球隊。主辦單位邀請全國民眾相揪來台東，一同見證少年選手的精彩表現，用最響亮的加油聲，陪伴孩子們在球場上寫下屬於他們的光榮時刻。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友