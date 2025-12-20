2025耶誕在南科 羽愛相遇羽您同在

▲園區燈飾布置閃亮至2026年1月31日，歡迎您與家人朋友來臺南及高雄園區賞燈打卡拍照！

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「2025耶誕在南科」耶誕晚會在臺南園區行政大樓前廣場舉辦，南科管理局盛情邀請園區夥伴與周邊民眾提前歡度溫馨的耶誕夜，今年以自然生態、友善環境為核心主題，傳遞「與自然共好」的理念，希望在節慶氛圍中，讓大家看見這片土地蘊藏的生命力，也能更加認識南科鳥類生態的珍貴與獨特。

晚會活動安排闖關遊戲與小朋友互動，理解友善生態環境的重要性，另提供多種在地特色美食，用一口又一口的幸福，溫暖你我的心，今年的表演節目豐富多元，有南科實中國小部管樂團、合唱團及直笛團譜出的音樂饗宴，以及園區企業聯華電子-半調子樂團的精彩演出，最後壓軸由極限火舞團帶來熱力四射的火舞秀，點亮南科園區注入年節新氣象，場邊還有專為親子設計的遊樂設施-飛羽旋轉杯杯，轉出大家甜甜的笑容與幸福滋味，讓大小朋友們一起同樂，在充滿歡笑聲中留下難忘的耶誕回憶。

南科管理局持續與「台灣世界展望會」、「財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心」、「臺南市政府社會局」及「高雄市政府社會局」共同合作推動公益活動，以「在地關懷，讓愛紮根」為宗旨，每年受到園區企業熱烈響應，給予園區周邊資源相對匱乏家庭之扶助與關懷，提供醫療急難救助、孩童早期療育，協助解決生活困境，今年晚會活動邀請了群創光電股份有限公司南科廠、緯穎智造股份有限公司、金穎生物科技股份有限公司南科分公司參與設置公益攤位，並捐出義賣所得，號召南科人與公益同在，匯聚愛心共創在地美好生活。

今年南科管理局在園區裡佈置史上最高的15公尺耶誕樹，以及應景的年節燈飾，透過光影裝置、主題燈飾與互動式體驗，延伸出一段寓教於樂的生態旅程，也將南科的生態之美帶到光影裡，深化對南科鳥類多樣性的認識，表達出對自然保護的理念，讓南科的耶誕活動不僅僅是溫馨美麗，也具有更深層的教育意義，陪伴著園區夥伴們一起歡慶耶誕節及迎接璀璨2026年的到來!