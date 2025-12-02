2025耶誕城點燈 Chill雪奇遇打造浪漫冬夜

▲耶誕城系列點燈啟動。（圖／苗栗縣政府提供）

[NOWnews今日新聞] 苗栗縣政府精心規畫的2025「Chill 雪奇遇」耶誕城，12月1日在竹南運動公園由縣長鍾東錦帶領來賓點燈後宣告啟動，即日起至明年1月4日連續35天，每晚在四大主題展區呈現光影、音樂與雪景交織美景，打造專屬苗栗的浪漫奇幻冬夜。鍾東錦盛情邀約遊客到苗栗聆聽音樂會，並體驗繽紛璀燦的耶誕節慶。

縣府文化觀光局長林彥甫介紹活動指出，今年主燈區位於竹南運動公園，最受矚目的焦點無疑是超過10公尺高的「下雪耶誕樹主秀」。這座鋼構耶誕樹，外層有暖白與冰藍雙色光芒，成為結合燈光律動與定時飄雪特效的新地標。耶誕樹指定飄雪時刻除今晚之外，於每周五至周日及元旦當日，每晚6至9點的整點時段，每次有5分鐘可以感受雪花紛飛的夢幻場景。

▲點燈啟動後雪花紛飛。（圖／苗栗縣政府提供）

第二展區「馴鹿雪原谷」則以馴鹿穿越雪原為主題，以金色燈光映照草地營造靜謐又溫暖的冬夜意境；現場另設置可供民眾入座拍照的大型雪橇車造景，搭配馴鹿燈飾與暖白光源，讓遊客身歷其境，今晚點燈後旋即吸引許多遊客拍照打卡。

另外，「貓裏喵雪國村」係由裝扮6款不同造型的「貓裏喵雪裝」，打造大小朋友都喜愛的童話小鎮，從經典迎賓款到趣味的奶茶雪暖款，成功地融合了地方特色與節慶趣味，洋溢溫馨歡樂的親子共遊氛圍。而「雪映之丘」則以「光映著雪，雪照著心」為主軸，設置多組互動腳踏板裝置；民眾在踩踏之間，感受雪丘的亮度變化，最終形成光帶交織的壯麗畫面；在整體光環境設計上，巧妙在中央走廊 16 株林木 以暖白光布置樹燈，搭配細條狀流星燈增添層次感。

▲主區亮起成為地標。（圖／苗栗縣政府提供）

林彥甫另預告，近日還有客家親子劇「怪燈」，還有演唱會和市集相繼登場，滿足遊客食、宿、遊、購等需求，正好與耶誕城系列活動相互輝映，值得各界期待。

點燈啟動儀式今晚在竹南運動公園舉行，邀請教會以聖誕歌舞開場後，縣長鍾東錦、夫人陳美琦伉儷偕同立委陳超明、邱鎮軍、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進與、造橋鄉長徐連斌、南庄鄉長羅春蓮，以及頭份、竹南地區的代表、里長及觀光協會與旅宿業者等來賓出席；鍾東錦帶領來賓按鈕啟動後，10公尺高的耶誕樹和各燈區同步亮起。聖誕老公公穿梭會場，樹梢雪花紛飛，加上來賓閃亮的頭飾，營造濃濃耶誕氣氛。

▲教會開場表演。（圖／苗栗縣政府提供）

縣長鍾東錦表示，今年光環境設計與場景配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方IP整合，呈現「夜間藝術、沉浸體驗、在地特色」三大成果，希望打造能提升城市魅力、促進夜間觀光的指標性冬季活動，期待耶誕城活動能帶動夜間經濟亮點，給遊客留下美好難忘的回憶。

鍾東錦表示，苗栗不只是個族群融合的城市，族群間彼此包容、尊重，新住民更拉高了國內的出生率；在宗教信仰方面也沒有衝突，像媽祖進香有數以萬計信眾參加，耶誕節活動同樣有很多民眾熱情參與，顯示社會對宗教信仰都能互相尊重，有助社會和諧，是件非常棒的事。

今天是縣長夫人陳美琦生日，鍾東錦在耶誕樹前祝福陳美琦生日快樂，兩人也祝賀鄉親有個歡樂、平安的耶誕佳節，並熱情邀約各地遊客到苗栗參加耶誕城年度盛會。

▲親子互動區。（圖／苗栗縣政府提供）

