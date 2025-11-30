2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！
盤點民眾討論度最高、全台最喜歡、好玩的遊樂園，網友大讚很適合帶小孩放電，不但開車就能到，沒車族也可搭大眾運輸＋接駁車就可以到，大推線上套票優惠深，從北部的小叮噹科學主題樂園、六福村、到中部的麗寶樂園、九族文化村，在網路上都有限定優惠票可搶，網友大推直接上網買接送＋門票更輕鬆又省荷包喔！
🗺️Trip.com精選｜日本、香港、韓國熱門樂園門票買1送1👉點我撿便宜
🎇Trip.com｜迎接2026｜跨年飯店｜春節早鳥飯店👉搶先訂
📍Trip.com精選｜台灣門票、活動體驗、一日遊產品最高折 TWD$100👉點我撿便宜
🔥Trip.com｜新用戶專享｜門票 / 體驗優惠5%｜住宿最高優惠20%👉搶先訂
⏱️Klook優選 ｜台灣飯店千元有找｜每週二領限量優惠碼，搶住宿快閃優惠👉直接下訂
🙌kkday｜年終感謝祭｜【全站適用】不限金額97折｜週五點數3倍送👉搶先訂
♨️kkday獨家｜北投春天酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店限量5折！👉直接下訂
♨️klook｜全台溫泉大賞｜ 秋冬泡湯買1送1起👉搶先訂
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
臺北市立兒童新樂園🫧雙人套票優惠
兒童新樂園不分年齡都能瘋玩！假日想不到去哪裡玩？那就來臺北市立兒童新樂園吧！親子粉絲不容錯過！一日樂FUN券 2 張＋遊園小火車券 3 張，優惠價550元，也可選擇200元的一日門票，無限暢玩13項指定設施，讓大人小孩都能玩好玩滿！
200元👉直接下訂
特價550元丨
原價640元👉直接下訂
六福村🎃六福村墓碑鎮65折起
被網友大讚一去再去也不膩的六福村，不但遊樂園好玩、有動物可以看、住宿有趣，從學生時期的畢旅到長大當了父母，都有不同玩法，遇到聖誕跨年等節慶的限定活動，更是相當熱鬧！今年則是以萬聖節IP「墓碑鎮」為靈感，打造全台唯一的暗黑耶誕風格沉浸式場景，有惡靈遊行、暗黑劇碼《芮妮的暗黑耶誕禮物》等。網路上有不同限定套票優惠，KKday推出動物景觀房住宿+六福村門票+包車優惠；KlooK則推出跨年限定早鳥票，提前規劃出遊更方便！
699元起👉直接下訂
1,200元👉直接下訂
特價7,750元起丨
原價15,600元👉直接下訂
特價1,425元起丨
原價2,800元👉直接下訂
特價399元起丨
原價999元👉直接下訂
1,450元👉直接下訂
小叮噹主題樂園🤩750坪滑雪場 不用飛日本滑雪
家有活力無窮的孩子，不知去哪玩？這兩個超值選擇推薦給親子家庭！小叮噹科學主題樂園以體驗科學教育為主打，擁有全台首座750坪超大滑雪場，零下10度的雪白世界讓孩子滑雪滑到笑開懷，現在門票快閃優惠價329元起，還能選擇雙人套票或加價帶上孩子一起住園區，無限暢玩滑雪道、DIY手工皂，超值又有趣；另一個小人國主題樂園則以1/25比例的百座世界微縮景觀迷你世界吸引人，結合「美洲探險樂園」、「歐洲室內樂園」等數十項遊樂設施，從刺激到溫馨的都有，適合全家大小一起玩，平日造訪免排隊，一票到底無限暢玩，雨天也不怕掃興。
【Klook 快閃】單日票329元起丨
原價760元👉點我去購買
露營套票（2人門票＋1營位）特價1,490元丨
原價3,740元👉點我去購買
【Klook獨家】三小時限定優惠｜初學者滑雪課程 特價3,299元丨
原價3,500元👉點我去購買
【Klook專屬】四人平日入園套票（適用日期至12/31） 特價2,180元丨
原價4,200元👉點我去購買
【Klook專屬】【交通套票】單日票＋直達共乘往返專車（台北車站、捷運西門上車）👉點我去購買
尚順育樂世界🤩5D虛擬體感 6層樓遊樂設施
想與中高年級以上的孩子度過充滿歡笑的假期，尚順育樂世界可以滿足你！全台最大、唯一結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，無論晴天雨天都能盡情玩樂。樂園擁有6層樓、萬坪超大空間，匯集18項精彩遊樂設施，包括飆風碰碰車、攀岩牆、夯魚咖啡杯與球池等，讓孩子玩到欲罷不能，不僅如此，樂園還與尚順購物中心、尚順君樂飯店相連，爸媽可以逛街放鬆或享受飯店舒適設施，一站滿足全家需求。建議提早到場，刷QR Code即入場，快速方便，還能享受 Klook 平台特價優惠，單票只需 450 元！遊戲設施隨心換人使用，既彈性又划算。
特價450元丨
原價899元👉點我去購買
麗寶樂園🤩樂園放電＋賽車體驗一站滿足
台中麗寶樂園成功連霸「台灣最強遊樂園」是孩子放電的天堂，網路平台不定期會釋出優惠票券，可以不定時海巡一番，說不一定就可以省一筆呢！另外，大人享受賽車快感的熱點，麗寶國際賽車場由國際知名賽道設計師 Carlos Couto 親手打造，全長 3.5 公里，擁有摩納哥 F1 水準的23個彎道及高達5層樓的高低落差，是全台唯一高規格國際標準賽道！原價6,999元的自駕車體驗，現在特價只要3,999元，直接省3千。還可搭配 Klook高鐵假期優惠，75折起加購來回高鐵票、麗寶樂園門票及賽車主題旅店住宿，原價3,230元，特價2,680元起，超值划算！
特價680元丨
原價1,300元👉直接下訂
限量開賣👉直接下訂
特價680元丨
原價1,300元👉直接下訂
特價3,999元丨
原價6,999元👉直接下訂
特價2,680元丨
原價3,230元👉直接下訂
九族文化村🤩雙享套票超方便
趁著假期，出遊至九族文化村也是個不錯選擇！單人票加贈日月潭纜車，優惠價980元；選擇雙享套票，暢遊九族文化村體驗原民風情，搭船遊湖飽覽日月潭山水美景，文化與自然一次滿足！
不僅如此，高鐵75折票價優惠，搭配日月潭雲品溫泉酒店住宿的套票，通通在網路上都能完成，輕鬆規劃完整旅程，網友大推接駁服務貼心到位，免去交通煩惱，可以放空旅遊。
特價1,960元丨
原價1,300元👉直接下訂
特價980元丨
原價1,159元👉直接下訂
特價1,235元丨
原價1,280元👉直接下訂
特價1,100元丨
原價1,159元👉直接下訂
高雄義大遊樂世界🎠線上優惠 特價699元
優惠價699元丨
原價1080元👉直接下訂
優惠價750元起丨
原價899元👉直接下訂
高雄鈴鹿賽道樂園🏎️飆速超刺激 特價600元
特價600元丨
原價980元👉直接下訂
遠雄海洋公園🤩Klook有最佳價格套票
探索花蓮必玩景點－遠雄海洋公園，Klook推出限時買大送小單日票僅830元起！從花蓮市區出發僅需20分鐘車程，即可抵達這座擁有八大主題區、三大場館、五大主秀的海洋樂園。亮點包含探險島水族館與海獅劇場，近距離欣賞海洋生物的奇妙世界，感受「海獅巡警隊」的逗趣魅力！此外，trip.com也推出門票+賞鯨行程套裝，想省門票錢及交通費就趁現在！
特價990元丨
原價1,400元👉直接下訂
特價1,396元丨
原價1,790元👉直接下訂
其他人也在看
屏東王船文化館崙仔頂角特展 看見信仰歷史脈絡
（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣王船文化館推出七角頭系列特展之二，呈現東港「崙仔頂角」從漁村聚落、環境遷移到鎮海宮信仰行動的歷史脈絡，展期持續至明年3月15日，透過展覽了解在地文化。中央社 ・ 23 小時前
Mandy讚大S教得好 曝自己在家受歡迎主因「情緒比較穩定」
大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）去年5/27領證結婚，今年在北京補請婚宴，近日兩人默認有愛的結晶，馬筱梅直播時也大方秀出孕肚。最近馬筱梅在直播中談到大S兒子，她澄清小箖箖並不調皮，讚親媽也就是大S教的好，她也笑說自己在家會受歡迎沒什麼魔力，主要是因為情緒比較穩定。中時新聞網 ・ 4 小時前
高市四家觀光工廠轉型獲獎 打造文化體驗與食農教育新亮點
【記者 王雯玲／高雄 報導】經濟部產業發展署與工商輔導中心自2003年起共同推動觀光工廠輔導計畫，協助製造業轉台灣好報 ・ 19 小時前
周華健高雄開唱追思屠穎！大螢幕紀念戰友情：台灣音樂的巨人
周華健高雄開唱追思屠穎！大螢幕紀念戰友情：台灣音樂的巨人EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
「理解隱性障礙 消除誤解歧視」 桃園市政府舉辦國際身心障礙者日表揚大會
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】為響應12月3日「國際身心障礙者日」，桃園市政府社會局今（29）日在市府B2大禮堂台灣好報 ・ 19 小時前
省錢不成反卡關！她訂中國籍航空機票遭拒登機 理由曝光一票人驚訝
一位女網友在社群平台分享自家妹妹的糗事， 精打細算訂了某家中國籍航空的機票，需要在芬蘭轉機。萬萬沒想到，就在準備登機時，卻因為沒有台胞證而被拒之門外，無法順利搭上飛機。這次事件讓原PO超傻眼，意外得知登機冷知識。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
「蜜雪薇琪」蜜雪嫁身價千億尪 露面大哭摔酒杯吐心聲
「蜜雪薇琪」的蜜雪 Michelle Hsu 回來了！她和身家3800億的企業家老公結婚17年，宣布推出最新創作《真心的擁抱》，以細膩的詞曲描繪了暗戀的心酸，明明渴望被愛、渴望被理解，但對方永遠不知道，也永遠看不見。在愛裡，最痛的不是離開，而是從未被選擇。自由時報 ・ 58 分鐘前
好市多黑五倒數！ 一票會員「點1問題」無奈喊：不去了
好市多24日起推出黑色購物週活動，每天好市多都會在官方臉書公布隔天的優惠主打商品，有許多商品都祭出超大折扣，包含民生用品、家電、食品甚至金飾都有打折，吸引不少人搶購，還有民眾早上5點就到店外排隊等待搶購。不過，隨著活動進入倒數階段，好市多官方臉書上陸續出現會...CTWANT ・ 1 天前
下週冷空氣增強轉涼！首波冷氣團將報到？鄭明典揭關鍵
[Newtalk新聞] 雖然台灣今天天氣晴朗，但12月2日晚上到3日就會有另一波東北季風南下轉涼，大家也在關注首波「大陸冷氣團」何時報到，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是大陸冷氣團的門檻，但下波冷空氣可能還不到標準。 氣象署指出，今天台灣天氣溫暖，但12月2日晚上開始就會有另一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度明顯轉涼，各地早晚偏涼，類似天氣型態將維持到12月3日，12月4、5日東北季風減弱。 對此，對於首波「大陸冷氣團」何時報到？鄭明典在臉書貼出「850百帕預報圖」指出，圖中的黑線就是850百帕高度，底色代表溫度預報，其中底色中綠色系和藍色系交會處代表6度，6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是大陸冷氣團的門檻，但被問下波冷空氣已是大陸冷氣團標準？他則回應「可能還不到」。查看原文更多Newtalk新聞報導南韓酷澎爆重大資安危機 3370萬筆個資外洩、台灣用戶未受影響 注意保暖！新竹關西清晨低溫僅10.5度 鄭明典：輻射冷卻的影響新頭殼 ・ 1 小時前
威力彩頭獎保證2億！4生肖「財運迎高峰」年底爽接錢
威力彩頭獎金額保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名，12月將有4個生肖迎來財運高峰期，包括屬鼠、屬龍、屬馬及屬豬者，各自有不同的發財契機，有望收穫大筆金錢進入口袋。中天新聞網 ・ 23 小時前
好市多「黑五折扣最後1天」 5優惠被罵爆：認真的嗎？
黑五購物節倒數計時！美式賣場好市多Costco官方也宣布今（30日）是折扣季最後一天，最後一波優惠包括Apple MacBook Air 13吋筆電折價3000元，以及CH. Smith Haut Lafitte 法國紅葡萄酒、民生用品等折扣，不過，不少消費者為此感到失望，「明天是認真的嗎？」太報 ・ 2 小時前
台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導白委麥玉珍昨（29）日表態，願爭取代表民眾黨參選下屆台中市長，恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。對此，已宣布參選的資深藍委楊瓊瓔今（30）日受訪被問及此事時並未多所著墨，反倒是聚焦在論述自己未來對台中的市政發展願景與藍圖。民視 ・ 34 分鐘前
NBA／魯尼回娘家！柯瑞缺陣巴特勒繳全能數據 勇士末節擊退鵜鶘
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖因大腿挫傷缺陣，不過「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）繳出全能數據，小裴頓（Gary Payton II）替補出發也有19...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
好市多黑五Day6「APPLE 2夯品」下殺千元 金條現省2.6萬
美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物週Black Friday」盛大登場，共計超過500件商品特價，總優惠金額突破百萬元，期間全門市提前至上午8點營業；好市多公布第六天、29日優惠商品，500G黃金條塊現省2.6萬，APPLE WATCH 11代下殺1200元，還有一日限定法式烤布蕾折價80元，黑五週末預計將湧入大批人潮搶購。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玩命光頭？男子國道上突開車門「滾多圈再華麗起身」原因曝
一名網友在社群分享一段畫面，28日中午11點59分行駛於國道1號北向353.7公里高雄楠梓路段外側車道，突然前方白色車輛左後車門打開，1名男子摔落車道滾了好幾圈，所幸後方車輛及時閃避，未發生車禍，不過驚險瞬間引起警方關注，摔車原因也曝光。鏡報 ・ 5 小時前
直擊／好市多黑五最後一天「幾乎不補貨」厚奶茶售罄 民眾還瘋搶這1物
好市多黑色星期五購物週今（30）日進入最後一天，《三立新聞網》直擊汐止店現場，許多特惠品項已所剩無幾。據知情人士透露，由於活動倒數，業者今日不再追加補貨，「架上賣完就真的沒了」。像是第三天啟動優惠的義美厚奶茶（946毫升×3瓶），（原價149元、特惠價119元、現折30元），因數量有限，開店2小時即全數售罄。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
專訪/大哥回來了！李晧禎：以為粉絲會忘記我 曝決定回歸轉折
「大家好，我是李晧禎，我25+2歲，我住在釜山。」熟悉的自我介紹，終於再次在台灣的球場上響起，有「釜山女神」之稱的韓籍啦啦隊員李晧禎（이호정）睽違近1年重返台灣，正式宣布回歸富邦勇士啦啦隊，當富邦三本柱再度合體，讓許多台灣粉絲激動落淚，《中天新聞》也特邀李晧禎接受專訪，首度親口說明去年離開台灣與決定回歸的心情。中天新聞網 ・ 3 小時前
好市多黑五最後1天！隱藏優惠來了 300件夯品搶先入手
美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週Black Friday」明(30)日最後一天，APPLE 13吋MACBOOK AIR、明太子蝦餅禮盒登場，預期週日人潮爆滿，錯過就等明年；好市多「Cyber Monday 超級網購星期一」接力登場，超過300件商品下殺，黑鑽會員搶先開搶。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
今彩539頭獎開出1注 800萬獎落「這縣市」
台彩今（28）日派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注，獎金8百萬元，由嘉義市西區新西里上海路357號一樓「金好中彩券行」開出。開出頭獎商店。圖／翻攝自台彩官網大樂透本期頭獎槓龜，貳獎開出1注，獎金為1台視新聞網 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 6 小時前