2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕單人票直降57折、九族文化村櫻花早鳥票$980限量搶
聖誕、跨年即將到來，想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值年末折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣，樂園也紛推聖誕活動！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！
盤點民眾討論度最高、全台最喜歡、好玩的遊樂園，網友大讚很適合帶小孩放電，不但開車就能到，沒車族也可搭大眾運輸＋接駁車就可以到，大推線上套票優惠深，從北部的小叮噹科學主題樂園、六福村、到中部的麗寶樂園、九族文化村，在網路上都有限定優惠票可搶，網友大推直接上網買接送＋門票更輕鬆又省荷包喔！
Trip.com精選🗺️日本、香港、韓國熱門樂園門票買1送1👉點我撿便宜
Trip.com🎇迎接2026！跨年飯店、春節早鳥飯店👉搶先訂
Trip.com精選⏱️12/19開搶台中新飯店$999、飯店住宿5折起👉點我撿便宜
Trip.com🔥新用戶專享！門票、體驗優惠5%、住宿最高優惠20%👉搶先訂
Klook優選🏨台灣飯店千元有找、每週二領限量優惠碼，搶住宿快閃優惠👉直接下訂
kkday🙌年終感謝祭！【全站適用】不限金額97折、週五點數3倍送👉立刻領取
kkday獨家♨️北投春天酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店限量5折！👉直接下訂
klook♨️全台溫泉大賞！ 秋冬泡湯買1送1起👉搶先訂
臺北市立兒童新樂園🤩雙人套票優惠
兒童新樂園不分年齡都能瘋玩！假日想不到去哪裡玩？那就來臺北市立兒童新樂園吧！親子粉絲不容錯過！遊園小火車券 3 人同行，1人免費，也可選擇200元的一日門票，無限暢玩13項指定設施，讓大人小孩都能玩好玩滿！
六福村🎅🏻六福村暗黑耶誕風 跨年限定早鳥票
被網友大讚一去再去也不膩的六福村，不但遊樂園好玩、有動物可以看、住宿有趣，從學生時期的畢旅到長大當了父母，都有不同玩法，遇到聖誕、跨年等節慶的限定活動，更是相當熱鬧！今年則是以萬聖節IP「墓碑鎮」為靈感，打造全台唯一的暗黑耶誕風格沉浸式場景，有惡靈遊行、暗黑劇碼《芮妮的暗黑耶誕禮物》等。網路上有不同限定套票優惠，KKday推出動物景觀房住宿+六福村門票+包車優惠；KlooK則推出跨年限定早鳥票，提前規劃出遊更方便！
KKday限定57折🛒【六福村】單人一日門票，特價799元(
原價1,400元)👉直接下訂
KKday獨家🛒【六福村】雙人一日門票，特價1,500元(
原價2,800元)👉直接下訂
KKday限定🛒六福村接駁直達特快車，六福村門票加接駁，4人成行699元起👉直接下訂
Klook 限定🛒【跨年4折】午後早鳥票（12/31 13:00後入園，特價399元起（
原價999元）👉直接下訂
Klook 推薦🛒【交通套票】六福村單日票＋直達共乘往返專車，1,450元👉直接下訂
🏘️必看的樂園周邊住宿推薦
kkday推薦限量5折🛒 動物景觀房（含早）平日加碼升等肯亞藍天房型＋ 六福村門票 ＋ 台中/新竹 → 六福莊 包車服務（單趟），特價7,750元起（
原價15,600元）👉直接下訂
kkday推薦限量55折🛒動物景觀房（含早）平日加碼升等肯亞藍天房型＋ 六福村門票 ＋ 台北/桃園 → 六福莊 包車服務（單趟），特價8,150元起(
原價14,950元)👉直接下訂
雲林劍湖山世界樂園🎆亞洲唯一摩天輪主體煙火🎡樂園暢玩14小時🎢
劍湖山世界主題樂園佔地約為60公頃，分為戶外樂活「摩天樂園」、親子共遊「兒童玩國」及亞洲首座「小威の海盜村」三大遊樂主題園區，設有各種水上設施和陸上設施。同時設有各種精彩刺激的遊樂設施，例如俯衝角度將近90度的「飛天潛艇G5」、體驗最夯恐龍元宇宙的「VR Dino 飛越恐龍谷」及彈跳式自由落體「擎天飛梭」等。此外，今年劍湖山世界此次跨年煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。想要一睹璀璨表演，不妨提前下訂票券！
小叮噹主題樂園🎅🏻750坪滑雪場 不用飛日本滑雪
家有活力無窮的孩子，這個超值選擇推薦給親子家庭！小叮噹科學主題樂園以體驗科學教育為主打，擁有全台首座750坪超大滑雪場，零下10度的雪白世界讓孩子滑雪滑到笑開懷，非常適合想要體驗「白色聖誕」的親子家庭，現在門票快閃優惠價329元起，還能選擇雙人套票或加價帶上孩子一起住園區，無限暢玩滑雪道、DIY手工皂，超值又有趣。
【Klook 快閃】單日票329元起（
原價760元）👉點我去購買
【Klook獨家】三小時限定優惠｜初學者滑雪課程 ，特價3,299元（
原價3,500元）👉點我去購買
【Klook 快閃】露營套票（2人門票＋1營位，特價1,490元（
原價3,740元）👉點我去購買
小人國主題樂園🎅🏻聖誕彩繪快閃活動
小人國主題樂園則以1/25比例的百座世界微縮景觀迷你世界吸引人，結合「美洲探險樂園」、「歐洲室內樂園」等數十項遊樂設施，從刺激到溫馨的都有，適合全家大小一起玩，現在園區內也有因應聖誕節於12月推出聖誕造景，彩繪和精靈快閃活動，穿著聖誕色系上衣（覆蓋80%以上）並戴聖誕帽，完成拍照集章可抽繽紛爆米花。平日造訪免排隊，一票到底無限暢玩，雨天也不怕掃興。
【Klook專屬】四人平日入園套票（適用日期至12/31），特價2,180元（
原價4,200元）👉點我去購買
【Klook專屬】【交通套票】單日票＋直達共乘往返專車（台北車站、捷運西門上車）👉點我去購買
尚順育樂世界🤩5D虛擬體感 6層樓遊樂設施
想與中高年級以上的孩子度過充滿歡笑的假期，尚順育樂世界可以滿足你！全台最大、唯一結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，無論晴天雨天都能盡情玩樂。樂園擁有6層樓、萬坪超大空間，匯集18項精彩遊樂設施，包括飆風碰碰車、攀岩牆、夯魚咖啡杯與球池等，讓孩子玩到欲罷不能，不僅如此，樂園還與尚順購物中心、尚順君樂飯店相連，爸媽可以逛街放鬆或享受飯店舒適設施，一站滿足全家需求。建議提早到場，刷QR Code即入場，快速方便，還能享受 Klook 平台特價優惠，單票只需 450 元！遊戲設施隨心換人使用，既彈性又划算。
【Klook專屬】尚順育樂世界門票🛒刷QR Code即入場，特價450元（
原價899元）👉點我去購買
麗寶樂園🎅🏻歡樂聖誕遊行＋賽車體驗一站滿足
台中麗寶樂園成功連霸「台灣最強遊樂園」是孩子放電的天堂，網路平台不定期會釋出優惠票券，可以不定時海巡一番，說不一定就可以省一筆呢！12月聖誕節，園區舉辦《繽紛聖誕大遊行》有雪花、音樂及聖誕老人等，讓遊客感受溫馨的節慶氣氛。另外，大人享受賽車快感的熱點，麗寶國際賽車場由國際知名賽道設計師 Carlos Couto 親手打造，全長 3.5 公里，擁有摩納哥 F1 水準的23個彎道及高達5層樓的高低落差，是全台唯一高規格國際標準賽道！原價6,999元的自駕車體驗，現在特價只要3,999元，直接省3千。還可搭配 Klook高鐵假期優惠，75折起加購來回高鐵票、麗寶樂園門票及賽車主題旅店住宿，原價3,230元，特價2,680元起，超值划算！
【Trip.com獨家】麗寶樂園探索世界單日票，特價850元（
原價1,300元）👉直接下訂
【klook推薦】麗寶樂園探索世界 雙人單日票，特價1,275元（
原價1,529元）👉直接下訂
【KKday限定】台中麗寶國際賽車場🛒賽道自駕車體驗，特價3,999元（
原價6,999元）👉直接下訂
🏘️必看的樂園周邊住宿推薦
【KKday限定】加購高鐵75折起🛒台中麗寶賽車主題旅店＆樂園門票＆高鐵來回車票，特價2,680元（
原價3,230元）2026/3/31前出發加碼贈送米其林必比登推薦滬舍餘味生煎包乙份👉直接下訂
九族文化村🤩櫻花祭早鳥票開搶
趁著假期，出遊至九族文化村也是個不錯選擇！單人票加贈日月潭纜車，優惠價980元；選擇雙享套票，暢遊九族文化村體驗原民風情，搭船遊湖飽覽日月潭山水美景，文化與自然一次滿足！
不僅如此，高鐵75折票價優惠，搭配日月潭雲品溫泉酒店住宿的套票，通通在網路上都能完成，輕鬆規劃完整旅程，網友大推接駁服務貼心到位，免去交通煩惱，可以放空旅遊。
2026/1/31-4/6，九族文化村入園優惠
櫻花祭早鳥成人1日票+贈日月潭纜車票，特價780元（原價980元）👉KKday限定！直接下訂
櫻花祭早鳥成人1日票＋下午茶 1 份，特價1,050元（原價1,255元）👉KKday限定！直接下訂
Klook精選【櫻花祭早鳥票】單日票＋贈日月潭纜車＋櫻花貓吊飾＋觀光工廠來店禮👉直接下訂
KKday【雙享套票】九族文化村＋清境農場青青草原，特價1,235元（
原價1,280元）👉直接下訂
KKday【雙享套票】九族文化村＋日月潭遊湖，特價1,100元（
原價1,159元）👉直接下訂
KKday限定！九族文化村門票優惠加購高鐵票享75折起👉直接下訂
🏘️必看的樂園周邊住宿推薦
KKday限定！九族文化村周邊住宿優惠🛒日月潭雲品溫泉酒店加高鐵75折起👉直接下訂
高雄義大遊樂世界🎠線上優惠 特價699元
義大遊樂世界是台灣首創古希臘情境主題遊樂園，結合了文化藝術、購物美食、休閒度假等多元主題，擁有三大主題區，12月推出聖誕村限定慶典創作劇團表演、限定日間遊行、聖誕精靈出沒、樂園打卡點等等活動，大人小孩都能玩得盡興。
高雄鈴鹿賽道樂園🏎️飆速超刺激 特價600元
鈴鹿賽道樂園（Suzuka Circuit Park)是賽車愛好者和家庭的天堂。這個樂園引進了日本鈴鹿賽車場的精華，成為台灣唯一擁有海外授權的賽車場。在這片極速的天地裡，遊客可以感受到賽車的激情，參與酷奇拉駕駛和奇拉駕駛學校，由專業的教練團隊親自指導，帶您一探賽道的奧秘。不僅如此，鈴鹿賽車場還提供了適合大、小朋友的迷你鈴鹿賽道，讓整個家庭都能享受極速的樂趣。
【Klook 推薦】高雄鈴鹿賽道樂園🛒單日暢遊券，特價600元（
原價980元）👉直接下訂
遠雄海洋公園🤩Klook有最佳價格套票
探索花蓮必玩景點－遠雄海洋公園，Klook推出限時買大送小單日票僅830元起！從花蓮市區出發僅需20分鐘車程，即可抵達這座擁有八大主題區、三大場館、五大主秀的海洋樂園。亮點包含探險島水族館與海獅劇場，近距離欣賞海洋生物的奇妙世界，感受「海獅巡警隊」的逗趣魅力！此外，trip.com也推出門票+賞鯨行程套裝，想省門票錢及交通費就趁現在！
Klook 優選🛒單日票，特價830元（
原價990元）👉直接下訂
Klook 獨家🛒園區美食套餐限時9折起👉即買即用
Trip.com推薦🛒帶長輩出遊享優惠！雙人票（1成人+1長者），特價940元（
原價1,790元）👉直接下訂
Trip.com推薦🛒遠雄海洋公園門票+鯨世界賞鯨，特價1,396元（
原價1,480元）👉直接下訂
其他人也在看
12月穿戴裝置熱銷TOP10出爐！AirPods Pro 3沒有意外直接空降冠軍
年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發，傑昇通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項；傑昇通信公布穿戴裝置熱銷TOP10榜單，前十名中光是耳機就佔了七款。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定
2026馬年春節不到三個月，喜歡提早規劃春節出遊的民眾，早在今年九月就陸續以電話、訊息洽詢春節住房，福容大飯店花蓮店宣布，推出全方位年節團圓專案，包含經典春節住房、春節圍爐桌菜/自助餐，以及年菜外帶單品與組合桌菜，讓旅人和花蓮鄉親都能輕鬆歡慶佳節，為回饋粉絲回娘家，春節住房不漲價！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 21
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 4
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 3 小時前 ・ 59
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 27
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 21
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 7
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 14
出遊前要看清！39家旅行社解散、12家遭廢止執照 觀光署公布最新黑名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導寒假與春節連假將至，國內外旅遊市場逐漸升溫，不少家庭已開始規劃親子出遊行程。交通部觀光署近日公布最新旅行社營運狀況...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 44
余天證實曾罹癌！李亞萍罕見露面坦言「出現失智症狀」 最新病況曝光
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導77歲資深藝人余天先前證實多年前罹患攝護腺癌，並已完成攝護腺切除手術及99次電療，目前持續定期回診追蹤。73歲妻子李...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 35