2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕單人票直降57折、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
聖誕、跨年即將到來，想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣，樂園也紛推聖誕活動！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！
盤點民眾討論度最高、全台最喜歡、好玩的遊樂園，網友大讚很適合帶小孩放電，不但開車就能到，沒車族也可搭大眾運輸＋接駁車就可以到，大推線上套票優惠深，從北部的小叮噹科學主題樂園、六福村、到中部的麗寶樂園、九族文化村，在網路上都有限定優惠票可搶，網友大推直接上網買接送＋門票更輕鬆又省荷包喔！
🗺️Trip.com精選｜日本、香港、韓國熱門樂園門票買1送1👉點我撿便宜
🎇Trip.com｜迎接2026｜跨年飯店｜春節早鳥飯店👉搶先訂
📍Trip.com精選｜台灣門票、活動體驗、一日遊產品最高折 TWD$100👉點我撿便宜
🔥Trip.com｜新用戶專享｜門票 / 體驗優惠5%｜住宿最高優惠20%👉搶先訂
⏱️Klook優選 ｜台灣飯店千元有找｜每週二領限量優惠碼，搶住宿快閃優惠👉直接下訂
🙌kkday｜年終感謝祭｜【全站適用】不限金額97折｜週五點數3倍送👉搶先訂
♨️kkday獨家｜北投春天酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店限量5折！👉直接下訂
♨️klook｜全台溫泉大賞｜ 秋冬泡湯買1送1起👉搶先訂
臺北市立兒童新樂園🤩雙人套票優惠
兒童新樂園不分年齡都能瘋玩！假日想不到去哪裡玩？那就來臺北市立兒童新樂園吧！親子粉絲不容錯過！一日樂FUN券 2 張＋遊園小火車券 3 張，優惠價550元，也可選擇200元的一日門票，無限暢玩13項指定設施，讓大人小孩都能玩好玩滿！
200元👉直接下訂
特價550元丨
原價640元👉直接下訂
六福村🎅🏻六福村暗黑耶誕風 跨年限定早鳥票
被網友大讚一去再去也不膩的六福村，不但遊樂園好玩、有動物可以看、住宿有趣，從學生時期的畢旅到長大當了父母，都有不同玩法，遇到聖誕、跨年等節慶的限定活動，更是相當熱鬧！今年則是以萬聖節IP「墓碑鎮」為靈感，打造全台唯一的暗黑耶誕風格沉浸式場景，有惡靈遊行、暗黑劇碼《芮妮的暗黑耶誕禮物》等。網路上有不同限定套票優惠，KKday推出動物景觀房住宿+六福村門票+包車優惠；KlooK則推出跨年限定早鳥票，提前規劃出遊更方便！
特價799元丨
原價1,400元👉直接下訂
699元起👉直接下訂
1,200元👉直接下訂
特價7,750元起丨
原價15,600元👉直接下訂
特價8,150元起丨
原價14,950元👉直接下訂
特價1,425元起丨
原價2,800元👉直接下訂
特價399元起丨
原價999元👉直接下訂
1,450元👉直接下訂
雲林劍湖山世界樂園🎆亞洲唯一摩天輪主體跨年煙火
劍湖山世界主題樂園佔地約為60公頃，分為戶外樂活「摩天樂園」、親子共遊「兒童玩國」及亞洲首座「小威の海盜村」三大遊樂主題園區，設有各種水上設施和陸上設施。同時設有各種精彩刺激的遊樂設施，例如俯衝角度將近90度的「飛天潛艇G5」、體驗最夯恐龍元宇宙的「VR Dino 飛越恐龍谷」及彈跳式自由落體「擎天飛梭」等。此外，今年劍湖山世界此次跨年煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。想要一睹璀璨表演，不妨提前下訂票券！
特價1,100元起丨
原價2,398元👉搶先訂
特價528元起丨
原價999元👉搶先訂
2026 🎆亞洲唯一摩天輪主體煙火🎡樂園暢玩14小時🎢
小叮噹主題樂園🎅🏻750坪滑雪場 不用飛日本滑雪
家有活力無窮的孩子，這個超值選擇推薦給親子家庭！小叮噹科學主題樂園以體驗科學教育為主打，擁有全台首座750坪超大滑雪場，零下10度的雪白世界讓孩子滑雪滑到笑開懷，非常適合想要體驗「白色聖誕」的親子家庭，現在門票快閃優惠價329元起，還能選擇雙人套票或加價帶上孩子一起住園區，無限暢玩滑雪道、DIY手工皂，超值又有趣。
【Klook 快閃】單日票329元起丨
原價760元👉點我去購買
露營套票（2人門票＋1營位）特價1,490元丨
原價3,740元👉點我去購買
【Klook獨家】三小時限定優惠｜初學者滑雪課程 特價3,299元丨
原價3,500元👉點我去購買
小人國主題樂園🎅🏻聖誕彩繪快閃活動
小人國主題樂園則以1/25比例的百座世界微縮景觀迷你世界吸引人，結合「美洲探險樂園」、「歐洲室內樂園」等數十項遊樂設施，從刺激到溫馨的都有，適合全家大小一起玩，現在園區內也有因應聖誕節於12月推出聖誕造景，彩繪和精靈快閃活動，穿著聖誕色系上衣（覆蓋80%以上）並戴聖誕帽，完成拍照集章可抽繽紛爆米花。平日造訪免排隊，一票到底無限暢玩，雨天也不怕掃興。
【Klook專屬】四人平日入園套票（適用日期至12/31） 特價2,180元丨
原價4,200元👉點我去購買
【Klook專屬】【交通套票】單日票＋直達共乘往返專車（台北車站、捷運西門上車）👉點我去購買
尚順育樂世界🤩5D虛擬體感 6層樓遊樂設施
想與中高年級以上的孩子度過充滿歡笑的假期，尚順育樂世界可以滿足你！全台最大、唯一結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，無論晴天雨天都能盡情玩樂。樂園擁有6層樓、萬坪超大空間，匯集18項精彩遊樂設施，包括飆風碰碰車、攀岩牆、夯魚咖啡杯與球池等，讓孩子玩到欲罷不能，不僅如此，樂園還與尚順購物中心、尚順君樂飯店相連，爸媽可以逛街放鬆或享受飯店舒適設施，一站滿足全家需求。建議提早到場，刷QR Code即入場，快速方便，還能享受 Klook 平台特價優惠，單票只需 450 元！遊戲設施隨心換人使用，既彈性又划算。
特價450元丨
原價899元👉點我去購買
麗寶樂園🎅🏻歡樂聖誕遊行＋賽車體驗一站滿足
台中麗寶樂園成功連霸「台灣最強遊樂園」是孩子放電的天堂，網路平台不定期會釋出優惠票券，可以不定時海巡一番，說不一定就可以省一筆呢！12月聖誕節，園區舉辦《繽紛聖誕大遊行》有雪花、音樂及聖誕老人等，讓遊客感受溫馨的節慶氣氛。另外，大人享受賽車快感的熱點，麗寶國際賽車場由國際知名賽道設計師 Carlos Couto 親手打造，全長 3.5 公里，擁有摩納哥 F1 水準的23個彎道及高達5層樓的高低落差，是全台唯一高規格國際標準賽道！原價6,999元的自駕車體驗，現在特價只要3,999元，直接省3千。還可搭配 Klook高鐵假期優惠，75折起加購來回高鐵票、麗寶樂園門票及賽車主題旅店住宿，原價3,230元，特價2,680元起，超值划算！
【Trip.com獨家】麗寶樂園探索世界單日票（含熊大的麗寶小鎮）
特價680元丨
原價1,300元👉直接下訂
限量開賣👉直接下訂
特價680元丨
原價1,300元👉直接下訂
特價3,999元丨
原價6,999元👉直接下訂
特價2,680元丨
原價3,230元👉直接下訂
九族文化村🤩雙享套票超方便
趁著假期，出遊至九族文化村也是個不錯選擇！單人票加贈日月潭纜車，優惠價980元；選擇雙享套票，暢遊九族文化村體驗原民風情，搭船遊湖飽覽日月潭山水美景，文化與自然一次滿足！
不僅如此，高鐵75折票價優惠，搭配日月潭雲品溫泉酒店住宿的套票，通通在網路上都能完成，輕鬆規劃完整旅程，網友大推接駁服務貼心到位，免去交通煩惱，可以放空旅遊。
特價1,960元丨
原價1,300元👉直接下訂
特價980元丨
原價1,159元👉直接下訂
特價1,235元丨
原價1,280元👉直接下訂
特價1,100元丨
原價1,159元👉直接下訂
高雄義大遊樂世界🎠線上優惠 特價699元
義大遊樂世界是台灣首創古希臘情境主題遊樂園，結合了文化藝術、購物美食、休閒度假等多元主題，擁有三大主題區，十二月推出聖誕村限定慶典創作劇團表演、限定日間遊行、聖誕精靈出沒、樂園打卡點等等活動，大人小孩都能玩得盡興。
優惠價699元丨
原價1080元👉直接下訂
優惠價750元起丨
原價899元👉直接下訂
高雄鈴鹿賽道樂園🏎️飆速超刺激 特價600元
特價600元丨
原價980元👉直接下訂
遠雄海洋公園🤩Klook有最佳價格套票
探索花蓮必玩景點－遠雄海洋公園，Klook推出限時買大送小單日票僅830元起！從花蓮市區出發僅需20分鐘車程，即可抵達這座擁有八大主題區、三大場館、五大主秀的海洋樂園。亮點包含探險島水族館與海獅劇場，近距離欣賞海洋生物的奇妙世界，感受「海獅巡警隊」的逗趣魅力！此外，trip.com也推出門票+賞鯨行程套裝，想省門票錢及交通費就趁現在！
特價990元丨
原價1,400元👉直接下訂
特價1,396元丨
原價1,790元👉直接下訂
