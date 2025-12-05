2025聖誕、2026跨年最強攻略：全台最美聖誕樹打卡點＋周邊吃到飽餐券優惠懶人包 高空景觀餐廳$1099就有
一年一度的聖誕節、跨年燈海季正式開跑！北中南各地陸續點亮特色聖誕樹與大型節慶裝置，從台北101、信義商圈、新北耶誕城，到台中百貨聖誕裝置、南台灣浪漫聖誕村，整座城市都沉浸在節慶氣氛中，本篇一次整理最熱門的聖誕樹景點、跨年拍照打卡點與聖誕、跨年餐廳餐券推薦，無論是想追燈飾、拍美照或享受大餐，都能輕鬆規劃你的節慶約會！
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
✨台北信義區最美！Disney玩具總動員、聖誕光雕一次拍到飽
台北101聖誕樹今年最吸睛的就是「玩具總動員」主題，胡迪、巴斯光年、三眼怪全都化身巨型光影裝置，展期一路到2026年3月，還能一路逛到新光三越信義新天地Christmas Express的豪華聖誕光雕展，20公尺高的「傳遞幸福之樹」閃著15萬顆暖白金燈，夜晚更有沉浸式燈光音樂秀，現場很有聖誕電影般的浪漫感；統一時代百貨的「愛·Sharing」威尼斯主題則走夢幻歐洲風，13公尺高的Purple Wish聖誕樹搭配威尼斯總督宮、夢幻水幕與貢多拉船，彷彿瞬間飛到義大利過聖誕。
🍽️ 看完燈光秀立刻吃！信義區頂級約會美食推薦
而到了節慶約會，重頭戲當然還是「吃什麼最有儀式感」，信義區周邊藏著數不盡的人氣美食，無論是想拍完聖誕樹再去大啖美食，或是先吃大餐、散步到跨年景點看夜景，都能把過節浪漫值拉滿。以下幾間餐廳是步行可達，且能線上買餐券免排隊，現在還有限時優惠，包含乾杯、饗食天堂都有折扣，非常划算：
饗食天堂饗賓餐旅集團好禮即享券500元 👉klook立即搶訂
乾杯集團好禮即享券1,000元起 👉klook立即搶訂
台北君悅酒店 - 彩日本料理 - 捷運台北101／世貿站｜klook限時優惠1,628元起👉立即搶訂
🎆跨年必搶！101煙火景觀餐廳搶訂攻略
首先必推「台北圓山大飯店金龍廳」，坐擁台北山城視野，被譽為「最有氣勢的夜景餐廳」，不只能一邊品嚐經典粵菜，一邊飽覽整片台北夜景，跨年夜還可以一路吃到宵夜場，能直接在飯店內看101、信義區煙火，是跨年最多人搶位的夢幻選擇；若想把信義區聖誕燈海一次看好看滿，「台北101捌伍添第」同樣是不敗選項：
台北圓山大飯店金龍廳 | 粵菜套餐券 | 需提前預訂｜trip.com限時優惠1,700元👉立即搶訂
捌伍添第｜台北101｜中華料理｜trip.com限時優惠3,960元👉立即搶訂
[加碼推薦] 台北喜來登大飯店餐券｜十二廚｜kkday專屬優惠899元👉立即搶訂
[加碼推薦] 台北茹曦酒店 SUNNY BUFFET 2人自助式早餐券 (假日不加價)｜kkday專屬優惠999元👉立即搶訂
🦊🐰動物方城市正夯！中山站聖誕氛圍人氣爆棚
捷運中山站《動物方城市2》聖誕活動則直接把電影搬到現場，9公尺高的銀白聖誕樹氣勢驚人，搭配多個電影場景拍照區，大人小孩都拍到停不下來，這個展期到明年1/5，也是跨年必訪亮點；另外怎能錯過板橋新北耶誕城，今年以歡樂馬戲棚為主秀，不只聖誕樹會開門，還加入動態齒輪時鐘塔、升降魔術帽等超浮誇機械演出，想感受最高密度聖誕氛圍，來耶誕城準沒錯！
🍽️ 走路就可到！高CP值吃到飽Buffet餐券推薦
喜歡吃到飽的人，可以選擇中山、板橋周邊高CP值的飯店自助餐，吃完飯還能悠閒散步去拍聖誕造景：
台北老爺飯店2F Le Café 咖啡廳2人自助式午或晚餐券 (假日2人+$200)｜trip.com限時優惠2,180元👉立即搶訂
MEGA50板橋遠東50樓CAFÉ自助式午或晚餐券 (假日+$150)｜trip.com限時優惠1,099元👉立即搶訂
京賀家壽喜燒鍋物 - 捷運府中站｜klook限時優惠825元👉立即搶訂
🎄北部聖誕樹、活動景點
🎅桃園兩大必看：華泰飄雪聖誕樹、台茂粉紅熊煙火秀
桃園的節慶氛圍也是從聖誕節延續到跨年，華泰名品城20公尺高的「飄雪聖誕樹」，結合燈光與飄雪特效，打造宛如走進國外聖誕村的沉浸式場景；台茂購物中心則推出超夢幻「粉萌貝兒聖誕」，由500隻粉紅小熊堆疊成8公尺巨型聖誕樹，聖誕夜還會施放3000發煙火，是桃園年底最不能錯過的節慶景點。若跨年夜想住在桃園，「桃園蜜月世紀大飯店」是高CP值選擇，入住後只需加價250元就能享用自助式早餐，直接把跨年住宿和元旦儀式感一次打包！
桃園蜜月世紀大飯店自助式早餐券 (假日不加價)｜trip.com限時優惠250元👉立即買
桃園住都大飯店 - 波根第西餐廳｜klook優惠價720元👉立即買
桃園喜來登酒店優廚西餐廳午或晚餐券 (假日+$330)｜klook優惠價1,065元👉立即買
🎄桃園聖誕樹、活動景點
🥘台中極光聖誕約會攻略 聚餐選金典飯店Buffet、日法頂級燒肉
台中的12月充滿幸福感！廣三SOGO打造「極光璀璨聖誕奇境」，以極光色系光影營造夢幻氛圍；新光三越中港店則用12公尺植絨雪花聖誕樹與百米「流星隧道」成為情侶與親子最愛的打卡點，萬顆冰藍燈海彷彿走入冬季銀河。看完聖誕樹想吃大餐慶祝，台中美食選擇多樣，有適合家庭聚餐的飯店Buffet，也有升級儀式感的高質感燒肉料理，以下幾間熱門餐廳推薦給你：
台中金典飯店柏麗廳自助式午或晚餐券 (假日+$100)｜trip.com限時優惠1,199元👉立即買
【台中|燒肉】佐賀野仁日法燒肉放題｜trip.com限時優惠2,890元👉立即買
台中長榮桂冠酒店 - 咖啡廳自助餐 平日午餐 / 平假日下午茶券｜trip.com限時優惠903元👉立即買
【線上訂位】昭日堂鍋煮｜昭日雙人蝦饗宴套餐｜kkday.專屬優惠1,480元👉立即買
🎄中部聖誕樹、活動景點
🎉台南、高雄聖誕跨年這樣過 海景高空餐酒館 X 府城人氣吃到飽
南部也有滿滿的聖誕氛圍！台南三井OUTLET以「超人力霸王」打造8米高聖誕樹，從白天到夜晚都超好拍；高雄則有衛武營「花露露的聖誕樂園」市集、漢神巨蛋「光之歡樂聖誕節」、草衙SKM Park的雪境主題聖誕城與叮叮電車、夢時代威尼斯主題聖誕裝置。
逛完聖誕燈海，想找間餐廳延續過節儀式感，高雄和逸飯店Cozzi THE Roof位於30樓，可俯瞰85大樓夜景，乾式熟成牛排更是招牌；喜歡小酌的人則推薦眺吧餐酒館The Lookout可看高雄市景；台南大飯店歐式自助餐以「現點現做」海鮮、牛排廣受在地人喜愛；煙波大飯店食東西必吃府城現涮牛肉湯與豐富甜點；喜歡港式料理的人也能到點點心台南三井店享受充滿創意的可愛動物港點：
和逸飯店‧高雄中山館 - Cozzi THE Roof - 捷運三多商圈站｜klook優惠價880元👉立即買
台南大飯店 - 歐式自助餐平日午餐券｜優惠效期至2025/12/31｜klook優惠價1,240元👉立即買
煙波大飯店台南館 - 食東西自助餐廳 雙人平日早午餐券｜klook優惠價1,110元👉立即買
點點心 - 台南三井店雙人套餐｜klook優惠價990元👉立即買
🎄南部聖誕樹、活動景點
