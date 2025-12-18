2025聖誕交換禮物推薦 Threads注音猜謎爆紅、創意小禮物最搶手

今年聖誕交換禮物最火的，不是禮物本身，而是那張讓人看了頭痛又停不下來的「注音提示卡」。近期 Threads 上，網友們紛紛貼出自己收到的注音題目，瞬間把整個社群變成大型語言推理現場。除了注音梗，Threads 上今年的交換禮物話題還被各式創意小物霸佔版面。網友們積極分享入手或準備送出的吸睛候選小物，讓交換禮物從單純實用，變成一場小小的潮流比拚。

聖誕女王瑪麗亞凱莉解凍 回歸掀熱潮上百萬網友朝聖

交換禮物變成解謎大賽 注音梗洗版 Threads

題目ㄧ：ㄆㄍㄓㄉ，辦公室／白色／文具

這題引爆各路脆友的暴走解讀，正經派猜「蘋果桌電」、「皮革桌墊」，劍走偏鋒派則一路暴衝到「屁股長大」、「膀胱炸掉」、「屁gen桌墊」、「屁股震動」，各種創意胡鬧的答案讓人笑到不行。

題目二：ㄧㄐㄐㄐㄕㄩㄨㄨ，生活用品

原 PO 才剛發文，立刻有注音高手秒解「宜家家居鯊魚娃娃」，讓大家驚呼：「不可能這麼厲害都猜得到！」可見今年大家的注音破譯能力，可能比送禮誠意還強。

題目三：ㄕㄌㄇㄧㄒㄅ，生活日常用品、預算 400–500、送女生

熱度最高的則是這題破 3 萬愛心的注音之謎，網友們從「3M 牙線棒」「Solone 眼線筆」一路推理到天邊，甚至有人胡鬧回「水蓮買一小把」、「摔老媽一下吧」，各種創意送禮五花八門。還有脆友直言：「板主最好交換完給我公布答案喔，我已經困在這裡兩個小時了😡」

今年的交換禮物趨勢不只好笑，更是一場全民參與的腦力馬拉松。

交換禮物也得有梗有創意 吸睛小禮物大比拚

像是有脆友發起集體購買 Type-C 復古電話聽筒作為聖誕禮物，立刻引起熱烈討論：「我覺得好可愛，缺點是沒有打電話的對象🤣」、「讚欸，感覺現在小朋友快不知道打電話的手勢了🤙🏻」、「妳告訴他這個話筒可以讓他隨時隨地 cos 成權志龍」，幽默留言把送禮氛圍推到最高。

復古電話聽筒（圖：Getty Creative）

另一款人氣小物是會轉動的胡蘿蔔榨汁玩偶，原 PO 調侃它是「無聊榨汁機」，卻意外成為網友搶著討論的焦點：「哪裡買的？我想要」、「血肉果汁機週邊不出這個說不過去吧」、「哈哈～介於療癒跟好廢之間🤣🤣🤣」。從可愛到荒謬，這些小禮物證明今年交換禮物的競爭力，不只靠價格，更要靠創意與話題度。這些小物不只可愛，也成了 Threads 上的熱門討論話題，讓送禮、收禮都變成社群互動遊戲。

當一回聖誕老人 — 公益禮物讓交換更有意義

除了搞笑與創意，今年 Threads 上也出現一股暖流。一位網友分享，他朋友打造了一個網站，讓社福機構的小孩可以寫下自己的聖誕願望，而有能力的網友就能認領這些願望並寄送禮物，化身真正的「聖誕老人」。

活動短時間內就吸引超過一萬個愛心按讚，網友留言熱烈：「喔喔喔喔排隊當聖誕姨姨」、「我要當聖誕阿姨 +1」、「蹲個禮物認領網站連結~排隊+1」，更有人感性回憶：「永遠忘不了小時候爸爸帶我聖誕夜遊在櫥窗閃亮亮的聖誕裝飾❤️」。不少熱心網友也推薦自己認為不錯的社福機構，讓社群討論度持續升溫。

主辦人看到大家踴躍留言，也特別回應感謝大家的支持，這股「送禮即送暖」的潮流，讓 2025 年的聖誕交換禮物不只是搞笑或吸睛的小物，更成為社群中共享善意、傳遞溫暖的互動遊戲。當每個人都能化身聖誕老人，點亮孩子的願望，這份節日喜悅也回到每位參與者的心裡。



