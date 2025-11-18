2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦
STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款
日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。
成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣草精油、德國洋甘菊精油)，搭配燕麥、突厥薔薇花油、杏仁油、荷荷巴油等植物萃取，並含有維生素E。
再透過起源於法國18世紀的卡布奇諾高壓蒸汽機技術與日本職人手工製作，將植物油與花水充分融合成細緻滑順乳霜。
擦起來芳香療癒、穩定肌膚，讓秋冬肌膚輕鬆展現滋潤水光感。而且非常萬用，除了當成臉部保濕乳霜，還可當成妝前霜、按摩霜、身體乳霜，甚至擦髮尾。
價錢：NT640
LANEIGE蘭芝奇想樂園經典潤唇夢幻禮盒
LANEIGE蘭芝以「奇想樂園PLAY WITH WONDERS」為主題，推出限定迷你禮盒，以更輕盈、更精巧卻同樣高效的明星品，打造今年最不踩雷的聖誕禮物首選。
經典潤唇夢幻禮盒就是主打白天保濕、夜間修護的全面唇部保養。3款人氣迷你晚安唇膜一次入手，水潤、滋養、淡化乾皮，隔天唇況柔嫩超有感。
內容：果凍水光潤唇膏(小熊軟糖/芒果奶酪)各5g、睡美人極萃滋養晚安唇膜(甜莓/香草冰淇淋/泡泡糖)各3g。
價錢：NT700
哪裡買？蘭芝官方網站獨家販售。
LUSH小熊密友禮盒
LUSH 2025聖誕系列100%手工製作、繪製與包裝，蘊含滿滿心意與祝福溫度，更選用符合道德標準的原料製作產品。禮盒更從內到外都使用友善環境的材料，像是禮盒緩衝材是由膨化非基因改造玉米粉製成，均為可生物分解的成份，可當作堆肥，亦可放入工業堆肥廢料或一般垃圾。
小熊密友禮盒當中一口氣出現3隻小熊，代表3種「熊」窩心的暖浴：玫瑰、薰衣草、蜂蜜。每隻小熊皆以溫和的奶油泡芙汽泡彈配方為基底製作，帶來舒緩又溫暖的可可脂浸浴體驗。
價錢：NT800
NEAL'S YARD REMEDIES甜夢時光禮盒
每年NEAL'S YARD REMEDIES聖誕禮盒中，最暢銷的就是內含靜眠枕頭噴霧的組合，今年搭配泡泡沐浴露，全方位舒緩身心。
隨著沐浴露的薰衣草、西班牙馬鬱蘭和天竺葵等精油複方的天然氣息，以及枕頭噴霧揉合純正薰衣草、古巴香脂、岩蘭草的香氣，打造安穩氛圍，深層釋壓。
內容：香芬泡泡沐浴露100ml、靜眠枕頭噴霧8ml。
價錢：NT800
1千~5千交換禮物推薦
L’OCCITANE歐舒丹2025普羅旺斯童話聖誕分享禮盒
冬日最難忘的場景，莫過於與摯愛家人、好友共享節慶的喜悅與祝福。歐舒丹精心設計「聖誕分享禮盒」，以品牌專屬色佐以優雅燙金細節，向普羅旺斯的旭日之光致敬，共包含8款精選旅享容量經典香氛系列商品，傾心呈現愛意滿載的聖誕驚喜。
內容：馬鞭草沐浴膠30ml、馬鞭草護手乳10ml、杏仁沐浴油35ml、杏仁護手霜 10ml、乳油木沐浴霜35ml、乳油木護手霜10ml、櫻花沐浴膠35ml、櫻花護手霜10ml。
價錢：NT1,160
AVEDA拉普蘭慶典禮盒
北歐拉普蘭地區被視為是聖誕老人的故鄉，由芬蘭人效法「聖尼古拉斯」悄悄送禮給需要的人，開啟了歲末表達感恩的習俗。
在「拉普蘭慶典」禮盒中囊括了三款 AVEDA 經典純香潤手霜，最適合在歲末時節分享給在乎的人，用美好香氣延續源自拉普蘭的無私善意。
內容：潤手霜-純香40ml+潤手霜-迷迭薄荷40ml+潤手霜-甜馨40ml
價錢：NT1,280
VANA聖誕限定擴香瓶禮盒
VANA聖誕限定「樺樹禮讚」擴香瓶禮盒，以柑橘森林調交織冬日清新氣息，搭配聖誕樹造型擴香枝條，為居家增添濃厚節慶氛圍。無論擺放在玄關、客廳或書桌，一眼就讓人感受聖誕的溫馨與療癒儀式感。
樺樹禮讚擴香前調以佛手柑、柑橘與無花果散發明亮果香，如剛步入溫暖的北歐桑拿，身心瞬間舒展；中調揉合雪松、綠薄荷與大黃，帶來如置身北歐冬日森林般的清透氣息；最後以麝香與茉莉收尾，留存柔和的甜美與寧靜，陪伴日常片刻的放鬆與沉澱。
內容：樺樹禮讚擴香瓶200ml、聖誕樹造型擴香棒、原裝擴香棒*5。
價格：NT1,490(原價NT2,240)
潘海利根月亮女神精巧禮盒
追隨月神的氣息，羊絨般柔軟的玫瑰在杉木香氣中輕盈起舞，點綴以明亮佛手柑，延續如在夜晚月下的優雅香氣。
LUNA護手霜全新包裝非常好看。
內容：月亮女神淡香水10ML、月亮女神護手霜30ML。
價錢：NT1,720
DIPTYQUE 2025聖誕限量驚喜包-迷你蠟燭
DIPTYQUE今年推出的聖誕限量驚喜包太可愛，外型宛如一本書，內藏三顆迷你香氛蠟燭，每一次打開都像翻閱故事書般充滿期待。
價錢：NT1,900
Jo Malone London季節限定香氛糅香組
簡約優雅的禮盒包裝，收納2款冬季節慶香氛，為冬日增添層次分明的香氛體驗，是最適合送給香氣愛好者的心意之選。
內容：檀香木與蜜漬杏桃香水9ml+苦橙限量版香水9ml
價錢：NT1,900
Omorovicza完美二重奏禮盒
每年僅於聖誕期間限定販售的「完美二重奏禮盒」是日常保濕及滋潤肌膚的好夥伴。以匈牙利皇后系列的柔嫩粉色作為禮盒外觀，搭配掛繩設計，適合作為聖誕樹掛飾或是贈送給身邊摯愛之人。
品牌明星商品「匈牙利皇后醒膚露」以匈牙利溫泉水為基底，調和橙花純露、玫瑰純露與鼠尾草純露，結合專利「礦泉護膚導入科技Healing Concentrate™」，讓肌膚日常也可以體會到溫泉饗宴，將礦物質保留在皮膚並滲入肌底，維持肌膚穩定。
長年人氣不墜的經典商品「完美修護潤唇膏」，蘊含玻尿酸微球體、寡胜肽、乳油木果油與尤加利油，使雙唇豐潤、柔嫩且光滑。Omega 6神經醯胺取自於初榨紅花油，幫助雙唇重現豐厚、恢復彈性，並加強肌膚防禦能力。
內容：匈牙利皇后醒膚露30ml、完美修護潤唇膏10ml
價錢：NT1,900
OLAPLEX歐啦瞬效水潤修護組
OLAPLEX以「無限可能的節慶修護」為主題，推出專為修護、強化與保護髮絲而設計的禮盒。這款瞬效水潤修護組就針對季節性乾燥問題，為髮絲注入深層水分，同時撫平毛躁、柔順修護、補給養分並改善糾結，讓髮絲呈現健康光澤。
當中透過 OLAPLEX 髮鍊結構科技™，恢復髮絲韌性與健康。同時蘊含「高效防護配方」與「高保濕濃縮配方」，可封閉毛鱗片縫隙、持續修補、補充保濕脂質，打造輕盈柔順、無負擔的水潤秀髮。
內容：歐啦0.5號頭皮青春賦活精華液5ml、歐啦4號溫和水潤洗髮乳100ml、歐啦5號溫和水潤護髮素100ml、歐啦5L號免沖洗髮芯柔韌護髮素100ml正貨。
價錢：NT2,000(總價NT2,855)
Aesop浴間悅曲-厄勒俄斯手部及身體二重奏
浴間悅曲禮盒內含兩款滋潤保濕產品，散發溫暖、木質、草本香氣。
一款是厄勒俄斯芳香護手霜，蘊含一系列柔膚植物乳油及保濕成份，可舒緩疲憊或乾燥肌膚。
還有同系列的厄勒俄斯滋潤身體潔膚露，具乳霜般的柔潤質地，享受療癒身心的沐浴時刻。
內容物：厄勒俄斯芳香護手霜75mL、厄勒俄斯滋潤身體潔膚露180mL。
價錢：NT2,100
Kiehl’s穩膚透亮金盞花禮盒
總價值近NT2,900的金盞花聖誕組。
內含全新升級金水250ml，也是全台目前唯一250ml尺寸的新版金盞花化妝水，超速調理搭配金盞花泡泡洗面乳，溫和保濕功效加乘，禮物質感再升級。
價錢：NT2,240
M.A.C未來樂園系列-泰迪唇彩組
以M.A.C經典的「Teddy泰迪色選」為靈感，化身最萌泰迪唇彩組。
從奢華緞光、嘟翹水光、夢幻冰晶光、絲滑粉霧光的四種質地泰迪唇色一次擁有。
內容物：MACximal極自我緞光唇膏#Satin Teddy、4D嘟嘟翹唇膏#Naughty Teddy、冰晶潤唇露#Shiny Teddy、絲柔粉霧奢緞唇膏#Edgy Teddy。
價錢：NT2,650
(MALIN+GOETZ) 2025小蠟燭禮盒
首度集結4款品牌經典香氛蠟燭迷你版，打造溫暖且風格別具的冬季佳節獻禮。
內容：皮革香氛蠟燭67g、蘭姆酒香氛蠟燭67g、佛手柑香氛蠟燭67g、草莓香氛蠟燭67g
Essential Parfums旅行香氛組
收錄4款品牌經典香氣，以及品牌香水收納袋，輕巧便攜，滿足年末旅行使用，隨時開啟由調香師引領的靈感旅程。
1.帝國之木淡香精10ml：非凡的亞基坎城木Akigalawood打造富震撼力的香氛作品。
2.狂熱廣藿淡香精10ml：廣藿香的濃郁和可可豆的香醇之間，達成絕美平衡的感性之作。
3.繆斯麝香淡香精10ml：蜂蠟包裹著麝香的動物氣息，營造出柔軟而親膚的氣味體驗。
4.仙橙花園淡香精10ml：橙花的清香與樹木的氣息交融，讓香氣在明亮與靜謐之間流轉。
LAURA MERCIER蘿拉蜜思琥珀香草美膚禮盒
今年聖誕，LAURA MERCIER蘿拉蜜思將法式甜點的迷人氛圍化為靈感，推出「甜漾聖誕限量系列」。
其中身體保養就推出琥珀香草美膚禮盒，琥珀與香草的溫潤香氣交織，喚醒冬日肌膚的柔嫩光澤。結合潔淨、泡浴與潤膚三步保養，為節慶時光增添放鬆愉悅的儀式感。綿密泡沫溫柔清潔、潤膚霜深層滋養，泡澡時加入蜂蜜泡浴露，更能釋放暖甜香氣，讓身心沉浸於法式甜點般的療癒時刻。
內容：香氛保濕沐浴露100ml、潤膚精華霜200ml、蜂蜜泡浴露85ml。
價錢：NT3,150
LE LABO香氛護手霜探索體驗組
今年推出的香氛護手霜在聖誕節驚喜推出了禮盒組！一口氣能得到30ml護手霜的三款。
護手霜質地富含白芒花籽油，豐盈的乳霜質地的能滋潤雙手，且讓雙手散發美妙的香氣。
今年LE LABO還推出限定包裝，像以牛皮紙盒搭配包裝麻繩、多用途包巾(僅形象店提供)、棉質束口袋、個人化的復古禮品標籤等等(包裝服務皆為限量提供，搭配方案請詳洽各店鋪)。
內容： ANOTHER 13香氛護手霜、檀香 33香氛護手霜、黑茶 29香氛護手霜。
開賣時間：2025/11/1形象店限定、2025/12/1百貨店限時販售。
Miller Harris典藏香氛旅行組節慶限定版
匯集5款品牌經典香氛，收藏於節慶專屬的限定禮盒之中。
1.伊島聖果淡香精7.5ml：柑橘海洋木質調，完美結合無花果與海鹽、希臘藏紅花及橡木。
2.常春藤淡香精7.5ml：猶如溫室中的明亮氣息，營造出生動清新的感官享受。
3.詼諧曲淡香精7.5ml：充滿色彩、深沉與甜美氣息的濃郁香氛，捕捉了無數花朵的芬芳。
4.嫣柔檀香淡香精7.5ml：將檀木的誘惑包裹於肌膚之上，帶來令人難以抗拒的舒適享受。
5.午後伯爵淡香精7.5ml：揉合義大利佛手柑和花香伯爵茶，交織出馬黛茶的濃郁與樺木的微妙煙燻氣息。肉豆蔻的清涼辛香則為這款清新迷人的香水增添一絲對比。
Acqua di Parma金色假期香氛皂禮盒
今年首度推出迷你香皂禮盒，滿足送禮需求。
香味分別是：藍色地中海阿瑪爾菲無花果、藍色地中海卡布里香橙、藍色地中海帕納里加州桂。
價錢：NT4,100
SABON流光夜宴香潤夜色禮盒
SABON今年的聖誕系列香味由法國調香師Laurence Leon，以桂花的蜜意暖香、白木蘭的柔美，遞近飄送檀香與香草的溫潤，創造繁華熱烈中的靜美。
流光夜宴香潤夜色禮盒可以完整收藏明星三部曲，還贈送沐浴油100ml方便隨帶旅行，用完時還能以大瓶沐浴油Refill沐浴油100ml空瓶。
萬元以上交換禮物推薦
Maison Francis Kurkdjian 2025奢華隨行香氛禮盒禮盒
去年首度推出即售罄的奢華隨行香氛禮盒，今年再度推出2025奢華隨行香氛禮盒。
不同於去年版本，今年嚴選全新五款經典香氣，以10ml迷你瓶身瓶精緻呈現，讓香氣優雅隨行外，更是許多香氛藏家鎖定必珍藏的品項之一。
內容：OUD satin mood絲緞情懷淡香精10ml、APOM 我之片影淡香精10ml、L'homme A la Rose紳士玫瑰淡香精10ml、Gentle Fluidity Gold自由之我淡香精(金)10ml、Baccarat Rouge 540水晶之燄香精10ml。
價錢：NT10,800
RéVive煥采新生-光之花影禮盒
嚴選三款最具代表性的明星保養，RéVive連續30年銷售NO.1的光采再生活膚霜，搭配同系列中的光采再生賦活眼霜，以及VIP必買的極緻光采潔膚霜。
從日常清潔、更新到深層保濕，層層啟動肌膚循環，晚間修護同步展開，一夜綻現年輕光采。
內含：光采再生活膚霜50ml、光采再生賦活眼霜15ml、極緻光采潔膚霜125ml。
限定優惠價：NT11,200(價值NT16,000)
BYREDO字母抱毯
BYREDO推出Byproduct聖誕居家系列，將節日氣氛延伸至生活空間。
鮮明的藍、綠與石榴紅色調，純白線條字母點綴。為冬日居家注入溫度，延續整季的感官故事。
哪裡買？BYREDO台北信義A11期間限定店獨家販售
嬌蘭藝術沙龍香氛星燦摯紅版聖誕限定包裝
嬌蘭今年以3款藝術沙龍香氛推出星燦摯紅版聖誕限定包裝，極具收藏價值。
1.迷夜橙花：明亮橙花香氣，利用非凡橙花調配清新氣味，隨後出現黑暗、深邃的一面作為對比，透露出煙燻茶香調，呈現出細膩的明暗對比。
2.白色擁抱：皮革變得柔軟、明亮，調和著耐人尋味的蠟橘花香，隨後融化成琥珀、纈草、香草的絲滑氣味。不羈的皮革，令人聯想到白麂皮的柔軟。
3.幽夜白芷：白芷的清新、翠綠苦澀，與香草的溫柔絲滑達成完美平衡。這款香氛讓原物料彼此對立卻又互相吸引，只呈現出完美和諧。
販售櫃點：微風信義藝術沙龍香氛藝廊、南西三越、台中遠百、高雄漢神巨蛋
價錢：NT19,600
