2025聖誕倒數月曆16款！Aesop首次推出《寓香之所》、Jo Malone明星香到齊





提早迎接聖誕節！2025聖誕倒數月曆出爐～每到年底最令人期待的倒數月曆，今年可說誠意滿滿驚喜不斷！10月登場的有DIOR、DIPTYQUE、MFK、阿蒂仙之香、YSL、SABON、肌膚之鑰、PAUL&JOE、LUSH，11月開賣的則有M.A.C、帕爾瑪之水、Jo Malone，Aesop寓香之所、Jo Malone，這也是Aesop首次推出聖誕倒數月曆！

Aesop 2025聖誕倒數月曆 寓香之所

Aesop 2025聖誕倒數月曆 寓香之所，NT.17,150圖片來源：Aesop

太驚喜～Aesop首度推出聖誕倒數月曆《寓香之所》！以想像構築的宅邸外型呈現，13扇門呼應Aesop一貫偏愛的奇數美學，門牌編號1至25還刻意跳過偶數，貫徹了創辦人Dennis Paphitis對奇數熱愛與堅持！內容物收入明星商品天竺葵身體潔膚露、澄瑩面部精華素、賦活芳香護手霜和厄勒俄斯芳香護手霜等，還加入室內噴霧、護唇膏、線香、青銅線香座和香氛擺件，是Aesop品牌歷來最具分量的禮盒，全台限量只有30組！

Jo Malone 25天聖誕倒數月曆

Jo Malone 25天聖誕倒數月曆，NT.17,550圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

香氛控要瘋了！這組倒數月曆怎能不收～今年以《放玩派對》為主題，遊戲輪盤、撲克牌、骰子造型設計成為趣味小亮點！25天倒數月曆以遊戲輪盤造型為靈感，收入滿滿明星香氛，男團CORTIS愛香《英國梨與小蒼蘭》、《鼠尾草與海鹽》、《黑莓子與月桂葉》全到齊！連最新《蜜漬杏桃香水》也加入！最驚喜的是聖誕限定香《苦橙香水》正貨大方入組。

Jo Malone 12天聖誕倒數月曆 NT.8,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

Jo Malone的12天聖誕倒數月曆，也是每年被瘋搶的焦點，單獨吊掛式禮盒設計，每一款都可以當作聖誕樹掛飾，為居家佈置帶來滿滿節日儀式感！內含經典香水、身體護理與香氛蠟燭，高人氣的《絲絨玫瑰與烏木》、《檜木與雪松》都是頂級黑瓶香水！

Acqua di Parma 2025金色假期聖誕倒數月曆

Acqua di Parma 2025金色假期聖誕倒數月曆，NT.29,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

Acqua di Parma與義大利設計師Cristina Celestino跨界合作，以阿爾卑斯地區傳統工藝「錘擊與刷紋」為靈感，打造充滿當代藝術風格又兼具節慶奢華感的《金色假期系列》！倒數月曆首度驚喜加入經典香《克羅尼亞經典淡香精》50ml正貨，3款聖誕香氛蠟燭也換上限定款燭杯，光是香水就多達13款，連最新《迷煙茉莉淡香精》也加入！還包括護手霜、香氛皂、身體潔膚露，讓12月的每一天都充滿驚喜！

DIOR 2025聖誕倒數月曆

DIOR 2025聖誕倒數月曆，NT.23,000圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

DIOR聖誕倒數月曆，年年都美到讓人心臟顫抖！今年以迪奧先生對馬戲團嘉年華的熱愛情懷為主題，推出華麗的「奇幻星願」世界！動物元素、雜技表演、不可或缺的幸運星圖騰，陪你度過難忘的聖誕佳節！24格收藏盒收入正貨包含迪奧粉漾緹花頰彩盤、精萃再生玫瑰賦活乳霜、癮誘粉漾潤唇膏，還有節慶限定香氛蠟燭《香氛世家奇幻星願香氛蠟燭》，是甜甜美食調焦糖杏仁棉花糖香！3款奇幻星願聖誕掛飾也是一大亮點，精致紙飾加入燦金動物吊飾，還可噴灑香氛置掛於聖誕樹！

Diptyque 2025聖誕倒數月曆

Diptyque 2025聖誕倒數月曆，NT.16,400圖片來源：Diptyque

Diptyque以「燭金夜語」的童話世界為靈感，將倒數月曆幻化作一本魔法書！故事源自書店店主和貓咪Archibald，發現一個小松果浸在香氛蠟燭閃閃發光的蠟中，有一種奇特的吸引力，隨之展開12月的倒數旅程！打開月曆是一隻靈動的貓咪穿梭在書店其中，抽屜式拉盒藏有25份驚喜禮物，包含聖誕節必備的冷杉蠟燭，頂級香氛Les Essences De Diptyque系列的睡蓮粼波、潮汐月瑩也首次加入其中，此外，明星香氛肌膚之華髮香噴霧、爵夢香膏都是正貨！

MFK 2025限量跨年倒數日曆

MFK 2025限量跨年倒數日曆，NT.38,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

2025最頂奢的香氛聖誕倒數月曆！對調香師Francis來說，迎接新年的倒數7日更加神聖，今年是第三年推出跨年倒數日曆，沿著巴黎街景探索每一格窗扇後的香氛驚喜！除了藏有明星香氛Baccarat Rouge540水晶之燄香精70ml，同款水晶之燄香氛身體油也收入限量大容量200ml，此外還有耶誕必備的冷杉蠟燭，迷你香氛蠟燭也是最受歡迎的愛戀玫瑰、水晶之燄、絲緞情懷3款香味，日曆中更藏有一個神祕小驚喜，是首次出現在禮盒中的限量非賣品！

SABON 流光夜宴倒數月曆

SABON 流光夜宴倒數月曆，NT.8,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

SABON以最高規格迎接2025聖誕節！推出的倒數月曆是歷年來總容量最多最滿的香氛禮盒，限定香調流光夜宴以桂花、白木蘭、玫瑰、虎百合、奶油檀香、香草與麝香，溫潤的柔和暖香，為佳節注入美好香氣的祝福，倒數月曆設計靈感來自皇室宅邸，下層為抽屜、上層可立體展示24件香氛禮品，包含5款正貨、6款年度新品，以及鐵粉最愛的心型金湯匙。

SABON明星三部曲禮盒，NT.1,980圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

除了豪華香氛倒數月曆，也有適合交換禮物、送禮的《明星三部曲禮盒》，收入沐浴油100ml、身體磨砂膏60g、身體乳液50ml，並附有孔雀藍寶石收納包，香調包含限定版流光夜宴、最熱賣的茉莉花語；12/5～12/28還可預約手作活動，繳交預約金NT.1,500即可參加「小雪人造型毛巾架」活動，並全額折抵消費。

阿蒂仙之香2025聖誕倒數月曆

阿蒂仙之香2025聖誕倒數月曆，NT.18,000圖片來源：阿蒂仙之香

人氣水漲船高的小眾香阿蒂仙之香，2025聖誕倒數月曆驚喜藏有《冥府之路》正貨香水！以冬季森林妝點聖誕佳節氣氛，穿越這片夢幻冷杉林，每道門扉後方皆藏著香氛匠心之作！正貨香水除了冥府之路，還有陳喬恩婚禮香水《布列塔尼的空氣》，更收入防煙滅燭罩、燭芯修剪器、隨行香氛皮革套(顏色隨機)等香氛配件，以及7款10ml、6款5ml熱門隨身香氛！精緻又澎派，誠意滿滿！

M.A.C未來樂園系列 2025聖誕倒數月曆

M.A.C未來樂園系列 2025聖誕倒數月曆，NT.9,000圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

彩妝迷可以衝！M.A.C送上滿滿明星正貨的聖誕倒數月曆，不只包含傳奇彩妝，更有清潔、保養到妝前一步到位！初次登場的限量版有凝膠眼膜、愛心刮痧板，眼影、睫毛膏、唇膏、眼線筆更一應俱全，明星子彈唇膏也是實用的玫瑰、裸粉、紅棕0廢色！月曆禮盒有24盒精巧包裝，展開後還附上一個梳妝鏡，抽完禮物後還可以當作精巧梳妝台，設計十分用心。

BENEFIT 2025終極美妝魔方倒數月曆

BENEFIT 2025終極美妝魔方倒數月曆，NT.5,960圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

內容物總價值高達1萬4只賣NT.5,960，能不衝嗎～BENEFIT延續「90年代復古桌遊」概念，把聖誕倒數月曆變成超巨魔術方塊，三層抽屜式設計可分層轉動，藏著24盒美妝保養驚喜！明星正貨包含紅粉菲菲染唇液、壞女孩捲翻天睫毛膏、24小時眉彩定型膠，還有多款保養和周邊小物，甚至還有新款毛孔剋星嘖嘖稱齊毛孔隱形露！買不到的訂製捲捲髮圈、含收納袋的柔軟潔顏巾品質也超級好～

YSL 奢金流星聖誕倒數月曆

YSL 奢金流星聖誕倒數月曆，NT.15,000圖片來源：YSL

YSL首度打造雙層抽屜式倒數月曆，燦若流星的外觀，金色是最具魔力的色彩，代表光芒與無畏，而星星自始至終都是YSL設計裡的經典符號，正貨包含4色眼影盤#100、情挑誘光潤唇膏#1B、情挑誘吻晶亮蜜唇膏#15、情挑誘光水唇膏#44，與自由不羈等多款精巧版明星香氛，總價值高達NT.27,295，購買倒數月曆還贈奢華緞面唇膏系列正貨一支，24格充滿香氛、彩妝、保養明星單品驚喜，日日都有節慶儀式感！

肌膚之鑰 奇幻列車倒數日曆

肌膚之鑰 奇幻列車倒數日曆，NT.10,100圖片來源：肌膚之鑰

總價值高達NT.20,016的倒數月曆，萬元入手幾乎等於5折價！肌膚之鑰首度於台灣推出限量《奇幻列車倒數日曆》，靈感源自一趟通往全新秘境的奇幻列車，設計以繁星與金色光軌交織的包裝，華麗盒身藏有12天的驚喜，包含奇幻列車奢潤唇膏、精質光耀幻妍餅、星鑽光采四色眼影、光采無瑕妝前凝霜、逆齡光采防曬霜5款明星正貨與多項奢寵禮遇，從保養至彩妝皆精心挑選，花3個正貨金額就能得到5款正貨！

PAUL &JOE 巴黎假期倒數月曆

PAUL &JOE 巴黎假期倒數月曆，NT.9,270圖片來源：PAUL &JOE

以品牌最具代表性的巴黎風情為靈感，今年的聖誕倒數月曆化身為一只復古旅行箱！隨著品牌經典的貓咪夥伴Gipsy & Nounette，展開一段穿梭於巴黎午夜街頭的奇幻之旅！內容物除了明星商品糖瓷隔離乳、糖瓷淨透隔離蜜粉餅、西洋菊潤唇膏、貓咪紋章限量保濕護唇膏等彩妝，更有實用又可愛的美妝小物如攜帶式伸縮腮紅刷、西洋菊圓形立鏡、戀愛貓咪小方巾、棉被貓咪手機背袋、綠色泰迪化妝包，從經典彩妝保養到限定小物，每一次的揭曉都像走進巴黎街角的精品小店，發現意想不到的驚喜。

LUSH 2025聖誕倒數月曆

LUSH 2025聖誕倒數月曆，聖誕月曆禮盒 NT.11,000、高街29½月曆禮盒 NT.7,450圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

喜愛汽泡彈的朋友要瘋了～LUSH高街29½月曆禮盒每一格都是滿滿泡澡樂趣！禮盒靈感來自1995年LUSH第一家創鋪店址，內含25款浸浴驚喜，包括5款禮盒限定玫瑰小熊、瞌睡小熊、蜂蜜小熊汽泡彈，包裝也全數為回收紙材質製成，響應品牌的環保理念！雙層抽屜式聖誕倒數月曆則收入長年暢銷產品、聖誕節限定產品，平安之夜香氛蠟燭、沉靜香草香水都是禮盒專屬驚喜！還有泡泡浴芭、沐浴露、香氛皂到襪子都應有盡有！

