2025聖誕倒數月曆推薦：LUSH、Jo Malone、DIOR、Nespresso…最有儀式感的交換禮物 這幾款堪稱「神仙打架」！

（圖片來源：LUSH、Jo Malone、Dior）

一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中，每日一格、每日一拆的驚喜，將期待值堆疊到最高點，讓人一路嗨到聖誕節！無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單。值得注意的是，倒數月曆多為限量發售，部分高人氣款式已缺貨，這次看到喜歡的就別再猶豫了！快來一起感受空氣中瀰漫的節慶魔法吧！

沐浴香氛霸主LUSH，是擅於製造驚喜感的節慶魔法師。每年推出的聖誕倒數月曆，常常一開賣即秒殺，像是另一款「高街29 ½號月曆禮盒」就已缺貨。（哭）「揪愛Mei」改推這款同樣很受歡迎的倒數月曆，以禮物盒為靈感，找來Artbox London藝術家合作設計，美到讓人想收藏；盒內準備了25款禮物，除了長年熱銷款外，還有2025聖誕節限定產品，以及10款只有禮盒專屬的隱藏版驚喜喔！

限量發售👉點我擁有

（圖片來源：LUSH）

LUSH聖誕限定系列商品👉點我看更多

（圖片來源：LUSH）

香氛控每年必搶的Jo Malone London倒數月曆，今年化身成為華麗圓形轉盤，呼應「放玩派對」主題，設計感直接滿分！25格抽屜裡藏滿多款經典香氛、芳醇香水、潔膚露和香氛蠟燭等，讓你天天被不同香氣包圍，直到聖誕節來臨的那日。別忘了把禮物都拆完後，盒子還能當作精緻飾品收藏盒喔！

限量發售👉點我擁有

（圖片來源：Jo Malone London）

DIOR 這次將巴黎旗艦店的門面縮小，變成你的聖誕倒數月曆！一開啟外盒，就如同打開精品店的大門，各式明星商品陳列其中，像是經典香氛J'adore、Miss Dior，還有頂級保養迪奧精萃再生玫瑰系列，以及彩妝熱賣款藍星唇膏等，就連聖誕掛飾也幫你備齊了，直接在高訂氛圍下度過極致奢華的倒數時光。

限量發售👉點我擁有

（圖片來源：DIOR）

小資族請鎖定！The Body Shop堪稱「聖誕倒數月曆界」的高CP值首選，用甜甜價就能擁有滿滿的節慶儀式感。今年推出兩款寶盒，其中單價較高的琥珀橙已售罄，而星夜藍也所剩不多，務必手刀購入！其中收錄24項明星商品，像是乳油木果系列、粉紅葡萄柚活力系列都是超人氣，從臉部、頭髮到身體保養一應俱全，讓你美美迎接聖誕節到來。

限量發售👉點我擁有

（圖片來源：The Body Shop）

每天都要來杯咖啡的你，絕對不要錯過Nespresso的聖誕倒數月曆。針對兩款不同的膠囊咖啡機，各自推出Original、Vertuo兩組月曆，皆內含24顆咖啡膠囊，其中3款為獨家節慶限量款，透過不同風情帶你用味蕾環遊世界！最貼心的是，第25天送上節慶限量款咖啡馬克杯，讓每一天的早晨都令人期待。

Original系列限時9折👉點我擁有 Vertuo系列限時9折👉點我擁有

（圖片來源：Nespresso）

想來點不一樣的？ 台灣文創品牌「森小姐的茶店」這次將招牌商品全數奉上，內含 20 款異國花果茶、花草茶與在地台灣茶，另有5款神秘小禮，讓你每天都能用一杯暖茶療癒身心！ 包裝設計上更是巧思滿滿，外盒是夢幻童話風的旋轉木馬，打開後每一格都是精緻郵票。這份禮物盒不只顏值爆棚，拆完後還能當作親子同樂的拼圖，一盒多用。

限時7折👉點我擁有

（圖片來源：Pinkoi）

家有愛美小公主的時髦爸媽看過來！來自英國的兒童髮飾Mimi & Lula，以精緻高質感又活潑繽紛的創意闖出名號。今年推出的聖誕倒數月曆，內含24款不同風格的髮夾、髮束，從亮片、星星到氣質蝴蝶結，應有盡有。讓小寶貝每天拆完禮物就能直接變換新造型，天天都有好心情！

限時87折👉點我擁有

（圖片來源：Pinkoi）

別以為只有小孩子會被插畫投影片吸引，它的魅力就連大人看了也會被喚醒童心，想起兒時的純真夢想。法國知名兒童品牌Moulin Roty，將旗下最暢銷的投影故事手電筒，變成倒數月曆主角，禮盒內含一支故事手電筒及23張故事投影片，畫風細膩、操作簡單，只要一面小牆，就能上演奇幻電影院，讓全家人每晚展開最浪漫的睡前儀式，共度無可取代的親密時光。

限量發售👉點我擁有

（圖片來源：Pinkoi）

