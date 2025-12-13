《2025聖誕傳愛》暖心登場 200件毛帽圍巾送愛華山基金會

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】耶穌基督後期聖徒教會南高雄支聯會於12月13日舉辦《2025 聖誕傳愛》活動，以不同形式邀請社區家庭同樂參與並傳遞愛心，由教會慈助會姊妹發揮才能，於2025年起編織毛帽與圍巾超過200件，並捐贈給華山基金會，當日同步舉辦捐贈儀式並辦理精彩社區活動，從兒童聖誕劇、闖關市集、社區互動有獎徵答以及互動舞蹈、戶外伯利恆遊行、報佳音快閃以及胖叔叔說聖誕故事等活動，讓民眾下午沉浸在開心的時光中，透過耶穌基督精神、傳愛等活動建立更深厚溫暖的家庭關係。

教會活動熱鬧多元，在闖關市集方面提供有重視家庭關係的家譜遊戲、提供防災概念的72小時急救包、食物儲藏、個人自立發展，也辦理瑜珈課程、雪花熱縮片DIY、烙畫體驗、健康以及邁向成功講座等活動，民眾互動體驗相當開心，也獲得美好的家庭時光。

耶穌基督後期聖徒教會 南高雄支聯會黃献宗會長表示：「在聖誕節教會在各區都會籌備不同形式以耶穌基督精神為核心的活動，本次南高雄支聯會以及鼓山支會女青年以傳愛為概念，用不同形式傳愛表達愛，編織了超過200件毛帽圍巾送進華山基金會，讓獨居者能在寒冷的冬天獲得保暖，另外，邀請社區朋友共同到教堂來同歡，我們有多場活動可以幫助自己獲得健康快樂也促進家庭關係，希望每位參與者能在基督精神中感受到支持與力量。」

本次活動特別感謝華山基金會、高速公路局南區養護工程分局、高雄市新興衛生所、高雄市政府警察局新興分局前金分駐所、社團法人中華民國文化永續發展協會、大漢生活科技有限公司、蓮香拾億社等機構的共襄盛舉；同時也感謝財團法人基督教中華循理會吉露教會(青年）、潮州聖若翰天主堂（青年）等單位跨越宗教共同協辦。此外，也誠摯感謝胖叔叔說故事、小港山明里社區舞蹈團、雙前小港潮州支會初級會、迦南樂團、台灣高雄傳道部與南高雄支聯會各支會唱詩班的熱情參與，因為有各界投入，讓更多人能以行動傳遞愛心，並相互傳遞溫暖，感受耶穌基督精神，也同時在活動中留下美好快樂時光。（圖╱耶穌基督後期聖徒教會南高雄支聯會提供）