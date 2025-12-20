「2025聖誕永康嘉年華」永康公園變身耶誕樂園

（記者卓羽榛臺北報導）耶誕前夕最暖心的驚喜來了！臺北市商業處與永康里共同舉辦「2025聖誕永康嘉年華」於20日永康公園盛大舉行。今年活動祭出免費限量手作聖誕襪體驗，完成即贈「100元現金抵用券及超值消費優惠」，絕對是年末最暖心的節慶好禮。現場還有小朋友最愛的「DIY棉花糖」與「耶誕跳床」體驗，集結親子手作、精彩舞台與特色市集，不用出國就能感受濃濃異國節慶氛圍，快來永康商圈感受冬季最熱鬧的嘉年華！



臺北市政府林奕華副市長表示，永康商圈作為本市指標性的國際觀光商圈，具備中西文化交融的獨特歷史底蘊，以其精緻異國美食及文創聞名國際，今天更透過「2025聖誕永康嘉年華」的節慶氛圍與多元活動內容，如DIY聖誕襪及市集活動等，形塑商圈品牌特色，進一步活絡在地商機與推動共融發展。



臺北市永康里李明螢里長表示，本次活動匯聚「親子體驗手作、舞台特色表演、耶誕氛圍市集」三大亮點，有效帶動現場人氣。其中「限量300份DIY聖誕襪體驗」為最具話題性的熱門項目！民眾不僅能親手製作極具收藏性的耶誕襪，完成後還可立即獲得新臺幣100元特約店家現金抵用券。憑親手製作的聖誕襪及此券，可於活動當日由12家特約店家（包括可夫萊、維格餅家、草原風蒙古火鍋等）擇一折抵，並加碼享受該店專屬消費優惠，機會稍縱即逝，搶完為止！此外，全時段也安排小朋友最愛的「DIY棉花糖」體驗攤位，用甜蜜滋味為親子時光加分，留下美好的耶誕回憶！



樂團等在地團體精彩演出，提供民眾豐富的視覺與聽覺饗宴。本次活動不僅有靜態舞台演出，更加入動態體驗，特別增設「耶誕跳床」互動時段，邀請大小朋友一起動起來，打造充滿健康與動感的節慶派對。同時，備受期待的耶誕市集亦同步登場，匯集手作、永續及美食品牌，有效展現產業創意與在地生命力。民眾可沿著攤位愜意散步，感受冬日市集的獨特氣息，別忘了把握機會來永康街一次體驗節慶美好！



透過親子體驗活動、音樂演出及市集互動，希冀民眾在年末以更輕鬆、溫馨的方式迎接聖誕節，並讓永康商圈成臺北最具魅力的城市亮點之一。誠摯邀請市民朋友與旅客一同走進永康公園，在冬季午後享受音樂、手作與市集帶來快樂時光，以最溫暖的方式迎接年底佳節。更多詳細活動訊息請上「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團或台北市大安區永康里粉專查詢。



「來台北有購嗨 消費歡樂抽」 繼續放大你的錢包

本處為配合中央普發現金政策，辦理「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起只要在臺北市店家單筆消費滿200元，並至活動官網登錄發票或收據（消費日期：114年11月11日至115年3月8日），即可獲得抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可再加倍，並推出週週抽、月月抽、市民專屬加碼抽及總獎等活動，有機會抽中1,000萬現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等，總獎值超過3,000萬元的萬份好禮等你帶回家，消費越多中獎機會越高！此外搭配耶誕至跨年的歡樂節慶期間消費(114年12月24日至115年1月1日)，抽獎機會再翻倍，歡迎民眾把握期間限定活動，於耶誕佳節前往北市遊逛，讓北市創造你的幸運、放大你的幸福！詳細活動辦法請見官網。