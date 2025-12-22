2025聖誕犒賞清單公開！女生最愛精品一次整理 年末優惠比平常更甜
什麼樣的聖誕禮物，能讓人一打開就立刻感受到「真的不一樣」！今年聖誕月各大百貨與精品品牌，不約而同轉向以金色為核心的節慶視覺，從櫥窗陳列、聖誕樹裝飾到精品專櫃佈置，大量運用暖金、香檳金與具有光澤感的設計，營造更耐看、也更具質感層次的節慶氛圍。這股「金色聖誕」趨勢，並非只限於金屬亮色單品，而是延伸至黃色皮革、奶茶色系與亮面材質等精品選品，透過材質光澤與線條結構，呈現低調卻有辨識度的節慶高級感，更象徵質感升級與年末好運的延續。
「金屬色＝節慶感＋高級感＋好運象徵」的聖誕促銷於12/19~12/31登場，集結多個精品品牌祭出年末最有感優惠，包括 agnes b.多款商品812元起即可入手，聖誕送禮人氣鑽飾直接下殺2折，年末盤點的精品包TOP10 也全面3折起，一次整理最適合送禮或犒賞自己的金色系聖誕清單，為年末轉換與新年好運提前布局。
金色聖誕精品聖誕大促
★12/19-12/31
★agnes b. 超值入手812起
★聖誕送禮人氣鑽飾 2 折
★年末盤點精品包TOP10 全面3折起
1.折扣%最多！LOEWE 羅威 Puzzle Fold 中型 可折疊切線牛皮拼圖包 托特包-多色可選
原價7萬1000元 特價4萬9822元
~12/31
年末正是整理生活、也重新設定下一年目標的時刻，許多人會在這個時間點替自己換一個新包，不只是實用需求，更像是一種象徵性的「轉換儀式」，年末犒賞自己不能錯過這波折扣力度最受矚目的LOEWE Puzzle Fold，這款中型可折疊切線牛皮拼圖包托特包，以經典幾何切線延伸出的可折疊結構，兼顧造型感與收納彈性，無論通勤或假日使用都相當合適，聖誕檔期特價49,822 元，折扣幅度誠意十足，活動至12/31止，是這波金色聖誕清單中最值得把握的一款精品包。
2.折扣%最多！CHLOE 蔻依 Marcie [專櫃44,700] 新版馬鞍包 斜背包-多款可選
原價44700元 特價21500元
~12/31
風水學中常說「相由心生、物以類聚」，你使用的物品會影響氣場與運勢，一個有質感的精品包不僅代表對自己的重視，更能帶來自信與好人緣，讓貴人運、事業運自然而然地提升，其中折扣最具吸引力的選項之一，是CHLOE Marcie新版馬鞍包斜背包，馬鞍輪廓與自然色系一直都是精品包熱銷主流，不張揚又耐看，正好符合年末「把日子過好」的心態，專櫃原價 44,700 元，聖誕檔期特價21,500 元，折扣幅度直逼對折，優惠只到12/31，把握年終優惠，用最划算的價格擁有夢想名牌包！
3.電商平台獨家！ISSEY MIYAKE三宅一生BAOBAO CARAT 4x4手提寶石包
原價1萬9200元 特價1萬6911元
~12/25
年終獎金到手，許多人開始規劃如何犒賞辛苦一年的自己，理財專家常說「投資自己永遠不虧本」，而一個經典不敗的精品包，正是兼具實用與保值的最佳選擇，日本時尚品牌ISSEY MIYAKE三宅一生可說是今年熱度最高的品牌，旗下經典系列BAOBAO更是搶手，以輕量化、可折疊的特性深受都會女性喜愛，4×4尺寸適合日常通勤使用，容量足以收納手機、錢包等隨身物品，這款包袋以獨特的立體幾何三角片組成，隨著使用角度變化呈現如寶石般的璀璨光澤，將藝術與實用性巧妙結合，拿在手上時尚感大增，這波超值價格限時特價16,911元，現省超過2,000元，想要很久的夢幻包快趁折扣下手！
4. 折扣%最多！COACH 新色款 / 拉鏈中夾(多款均一價)
原價7760元 特價2706元
~12/29
在華人傳統習俗中，錢包是「聚財之庫」，更是個人財運的重要象徵，錢包的狀態會影響財富流動，破舊、髒污的錢包會讓財氣流失，而嶄新、整潔的錢包則能「開啟財庫」，為新的一年帶來財運亨通，歲末換錢包迎財運想選精品款，不能錯過美國經典品牌COACH推出年度最狂折扣，多款新色拉鍊中夾以均一價僅2706元，直接現省超過5000元，折扣幅度高達65%，堪稱年度最強檔優惠，想要開啟豐盛財庫，無痛換皮夾，快把喜歡的放進購物車！
5. 【Just Gold 鎮金店】吉象平安黃金手繩(任選-網路限定)
原價4000元 特價3160元
~12/26
自古以來黃金就被視為財富與好運的終極象徵，更蘊含著「金玉滿堂」、「黃金萬兩」的吉祥寓意，黃金具有辟邪擋煞、招財納福的神奇力量，尤其是手腕作為人體氣脈匯聚之處，配戴黃金手繩象徵好運與財氣緊緊相隨，為配戴者帶來源源不絕的正能量，金飾品牌Just Gold鎮金店推出網路限定優惠，旗下人氣商品「吉象平安黃金手繩」任選優惠價3,160元，象徵黃金在手好運在手，無論自戴或作為新年禮物都極具心意，姐妹一人一條剛剛好！
6. 折扣%最多！SOPHIA 蘇菲亞珠寶 - 媞娜 14K金 鑽石項墜
原價7780元 特價4591元
~12/31
在這個充滿歡樂與祝福的時刻，沒有什麼比配戴一件亮晶晶的鑽石珠寶，更能襯托節慶的璀璨氛圍，金色與鑽石象徵著高貴典雅，更代表著永恆的祝福與愛意，聖誕佳節即將來臨，精品珠寶品牌SOPHIA蘇菲亞珠寶推出年度最大優惠，人氣商品「媞娜」14K金鑽石項墜以超殺價格回饋消費者，原價7,780元的專櫃正品，限時特價僅4,591元，直接現省3,189元，折扣幅度高達41%，創下品牌年度最低價紀錄，以不到六折的超值價格擁有專櫃品質的鑽石項墜，快放進購物車！
7. 折扣%最多！Folli Follie 全館2折
原價7800元 特價1560元
~12/31
看時尚穿搭時，總是會被不經意載在手上的腕錶吸引，在這個講究個人風格的年代，擁有多款不同風格的腕錶，能輕鬆應對各種場合穿搭出個人特色，週間上班需要俐落專業的金屬錶帶款、週末約會想要甜美浪漫的皮革錶帶款，朋友聚會適合率性時髦的運動錶款，不同的造型配不同風格的腕錶，讓人有「很懂」穿搭的感覺，Folli Follie以精緻工藝與時尚設計聞名，品牌風格融合希臘浪漫與現代都會感，旗下錶款從經典圓錶、優雅方錶到俏皮幾何造型應有盡有，款式多元且設計感十足，現在通通特價1560元，算起來幾乎只有2折，CP值堪稱無敵，選不同風格一次入手也划算！
8. 熱銷話題！天梭表。年獎推薦領券再享優惠
原價25800元 特價22704元
~12/31
對於剛踏入職場的新鮮人或準備晉升的上班族來說，總想要有一只入門級精品錶提升形象，也當作對自我的投資，它不會像奢華頂級錶款那樣造成經濟負擔，卻能展現你對品質的追求與對細節的重視，年終獎金到手的此刻，正是犒賞自己、提升形象的最佳時機，擁有170年悠久歷史的瑞士製錶品牌TISSOT天梭表，成為今年度最熱銷的話題商品，現在推出年終優惠方案，原價25,800元的錶款特價22,704元，結帳領券後還可再享額外折扣，總計現省超過3,000元， 入手精品錶就趁現在！
