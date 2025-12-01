2025聖誕甜點禮盒推薦！ELLE限定「伯爵奶霜肉桂捲、糖霜薑餅人」自吃送禮都超滿足 | ELLE

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: (beanroom)、ELLESHOP

2025聖誕節的腳步悄悄靠近，除了和各處漂亮聖誕樹打卡，也不能錯過那些專屬冬季的夢幻甜點！ELLE 為你整理今年最具聖誕儀式感的甜點清單，從ELLE獨家聯名的讓人口水直流的「罪惡肉桂捲禮盒」、甜點控不能錯過的「手煮莓果可可戚風」，到造型萌翻的「薑餅人餅乾禮盒」，以及充滿香料氣息的手沖咖啡組，每一款都是讓你可以窩在家與親朋好友分享的好滋味。

廣告 廣告

2025聖誕節甜點禮盒推薦清單，一起下滑解鎖，把聖誕佳節變得更溫馨吧！

2025聖誕甜點禮盒：ELLEx肉桂捲製作所「聖誕肉桂捲禮盒」

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELLESHOP

今年聖誕節ELLE和人氣肉桂捲專賣「肉桂捲製作所」首度聯名，推出「Roll Into Joy 聖誕肉桂捲禮盒」，以療癒童趣的禮盒設計與冬季限定風味，打造讓人垂涎的超夢幻節慶禮盒！

禮盒視覺以充滿聖誕氛圍的紅白色系為主軸，搭配藝術家Ivy Tsai的繽紛插畫，麋鹿與聖誕樹踏著輕快步伐而來，就像是準備為這場甜蜜的耶誕嘉年華揭開序幕。「肉桂捲製作所」獨家設計的三角立體盒，不只手提方便時髦，更讓送禮從第一眼就留下深刻印象！

ELLEx肉桂捲製作所「聖誕肉桂捲禮盒」內容物介紹

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELLESHOP

「Roll Into Joy 聖誕肉桂捲禮盒」內含經典原味肉桂捲2入、迷你肉桂捲4入，以及本次限定登場的「伯爵茶奶霜抹醬」與「酒漬蔓越莓巧克力抹醬」。經典原味肉桂捲扎實帶勁，獨家調配的肉桂餡甜度適中不辣口，回烤到表皮金黃，微脆的口感搭上香濃滋味就是讓人想一吃再吃的經典！迷你肉桂捲一人享用剛剛好，甜而不膩的焦糖肉桂香氣越吃越上癮。

ELLEx肉桂捲製作所「聖誕肉桂捲禮盒」限定抹醬口味

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELLESHOP

本次禮盒特別精選兩款別具溫暖氛圍的限定口味，分別是茶控一口愛上的「伯爵茶奶霜」，以及大人系的「酒漬蔓越莓巧克力」。



「伯爵茶奶霜」在ELLE聯名禮盒全新登場！茶味濃厚的絲滑奶霜抹醬，搭配肉桂香氣，一口咬下是專屬冬季的幸福滋味。

「酒漬蔓越莓巧克力」經過酒漬的蔓越莓帶有淡淡酒香，拌入法國CACAO BARRY苦甜黑巧克力醬中，層層風味堆疊帶來超驚豔的味蕾體驗！

ELLEx肉桂捲製作所「聖誕肉桂捲禮盒」禮盒插畫家介紹

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELLESHOP

蔡思芸(Ivy Tsai） 目前居住於台中，於2022年10 月創立 Ivy Tsai Illustration Studio 擔任自由接案插畫師。Ivy Tsai Illustration主要為插畫圖像設計及藝術創作。Ivy曾參與過馬來西亞吉隆坡、曼谷及台北插畫藝術節，作品曾收入英國 Mélanie Johnsson 冬季及夏季日報，也曾受美國 Bold Journey 及 Memphis Voyager 邀請專訪。

在Ivy的作品裡常出現各式想像的空間及畫面，特別擅長用畫面說故事及精細的堆疊畫面氛圍，讓觀眾也能以自身的角度在作品裡找到屬於自己安在的樹洞及療癒時刻。

ELLEx肉桂捲製作所「聖誕肉桂捲禮盒」購買資訊

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELLESHOP

? 商品規格：經典原味肉桂捲 x2迷你肉桂捲 x4伯爵茶奶霜抹醬 x1酒漬蔓越莓巧克力抹醬 x1

? 取貨方式：全台宅配、門市自取。

⚡️12/7 前下享早鳥價、買十盒再享免運優惠

ELLE x 肉桂捲製作所，Roll Into Joy・聖誕肉桂捲禮盒，原價NT.560，特價NT.480。

點我訂購

2025聖誕甜點禮盒：咖啡豆禮盒

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: (beanroom)

有了甜點當然也不能少了暖心飲品，今年讓來自台北的咖啡文化品牌「(beanroom)」用一杯手沖咖啡溫暖你的心。(beanroom) 以「旅程」為靈感，透過咖啡展現多重感官的「風味地景 Gustatory Landscape」。每款配方豆皆邀請專業音樂媒體「樂手巢」製作 30 分鐘專屬歌單 Music For Coffee Journey.，讓味覺與聽覺交織出專屬的品飲體驗。



（beanroom)，地景系列｜咖啡禮盒-騷動台北，NT.1,030。



點我訂購

2025聖誕甜點禮盒：咖啡濾掛禮盒

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: (beanroom)

濾掛包採獨特錐型設計，展開後形成穩定立體結構，使熱水流速與萃取更均勻，完整釋放香氣與層次，讓每一次沖煮都成為一場細緻而優雅的咖啡旅程。

（beanroom)，地景系列｜咖啡濾掛臻選禮盒，NT.1,480。

點我訂購

2025聖誕甜點禮盒：Pierre Marcolini巧克力禮盒

COPYRIGHT: Hearst Owned

? 禮盒內含

經典榛果2入、杏仁咖啡 1入、焦糖海鹽1入、榛果牛奶1入

Pierre Marcolini，迷你耶誕樹小確幸巧克力禮盒5入，價格NT.620。

點我訂購

2025聖誕甜點禮盒：Pierre Marcolini倒數月曆

COPYRIGHT: Hearst Owned

? 禮盒內含

小確幸巧克力：四種口味各3入

松露可可：3入

愛心巧克力：五種個口味各1入

花椒巧克力：黑白各2入

✨️ELLESHOP獨家贈禮：結帳滿千到店自取，加贈品牌現製冰淇淋一球（價值150元）

Pierre Marcolini，2025聖誕倒數降臨曆，價格NT.3,280。

點我訂購

2025聖誕甜點禮盒：薑餅人餅乾禮盒

COPYRIGHT: Hearst Owned

? 禮盒內含

抹茶聖誕樹餅乾*1、覆盆子小紅人餅乾*1

莓果雪球*2包、核桃雪球*2包、珍珠糖泡芙*2包

空服員的手作甜點，莓果可可圓戚風蛋糕，價格NT.390。

點我訂購

2025聖誕甜點禮盒：莓果可可圓戚風蛋糕

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: 空服員的手作甜點

空服員的手作甜點，莓果可可圓戚風蛋糕，價格NT.620起。

點我訂購

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELLETAIWAN

【延伸閱讀】

>>2025聖誕節行程推薦！社群爆紅「法式串珠掛繩、水磨石飾品盤、玻璃工藝體驗」手作課程 保證過節不無聊



>>2025聖誕節禮物買什麼？投資療癒高級感不會錯！Miffy絨毛吊飾、歐根紗手袋，12款不踩雷禮物推薦



>>2025聖誕節去哪玩？盤點全台聖誕活動、聖誕樹，時間、地點、亮點一次看



＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載