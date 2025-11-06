2025聖誕節活動一覽｜東京3大聖誕市集、新北耶誕城、台北信義區閃耀登場 時間地點一次看～飛香港玩迪士尼 機票比高鐵還划算
彷彿置身童話場景 國旅國外聖誕人氣行程一起打包
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去，快揪上好友與家人，一起用笑聲和鏡頭留下最美好的回憶。
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
延伸閱讀》雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...
🎄2025聖誕節出國必去：香港迪士尼樂園｜20週年慶打造最夢幻派對
想飛出國感受更濃的節慶氛圍？距離台灣飛行時間不到兩小時的香港，是聖誕小旅行的絕佳選擇。香港迪士尼樂園「奇妙聖誕派對」11/14起盛大展開，今年恰逢園區20週年，兩大盛典交織，節慶氛圍格外濃厚。活動期間，不只是聖誕樂音環繞、絢爛布置滿場，不定時會降下人造雪，營造冬日浪漫奇景；入夜後，無人機燈光秀將點亮夜空，打造專屬聖誕魔法。還有以不同迪士尼角色設計的限量聖誕系列，讓人荷包失守有理！
香港迪士尼樂園 奇妙聖誕派對
時間：2025/11/14～2026/1/4
地點：香港迪士尼樂園
🏰便宜遊香港 高CP值票券買起來🏰
🎄2025聖誕節出國必去：東京聖誕市集｜三大經典地標快筆記
台灣人最愛的冬季旅行目的地，非日本莫屬；而東京更是聖誕季的主舞台，每到年末，整座城市在璀璨燈海中閃耀，期間限定的聖誕市集更是百花齊放。編輯精選三大指標性市集，各有特色、風情百變，共譜出屬於東京的聖誕樂章。
位於東京繁華市中心的明治神宮外苑，每年到11月底會舉辦神聖誕市集，規模堪稱東京最大。這裡主打濃厚歐風，在14公尺高的「聖誕塔」之下，品嘗熱紅酒與德國香腸，特別能感受異國節慶的浪漫。
神宮前苑聖誕市集
時間：11/21～12/25（活動首日16:00～21:30，之後每日11:00～21:30）
地點：明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前・総合球技場
🎌爽玩東京 超值機票、門票買起來🎌
被綠意包圍的麻布台之丘，是這幾年的東京打卡熱點。每年聖誕市集，規模雖不大卻攤攤精選，質感滿分，逛完別忘了上Sky Lobby 33樓展望台，登高遠眺城市夜景，一次打包兩大經典行程。
麻布台之丘 聖誕市集
時間：11/22～12/25，每日11:00～21:00
地點：麻布台之丘 中央綠茵
免費參觀
✨麻布台之丘 周邊熱門景點✨
距離東京車程約1小時的橫濱，是關東近郊最具異國風情的港灣城市，融合海景、購物與歷史建築魅力。位於此處的紅磚倉庫，聖誕市集主打德式木屋攤位，懷舊又道地，12公尺高的聖誕樹在海風吹拂下閃耀，為冬季寫下最動人的篇章。
橫濱紅磚倉庫 聖誕市集
時間：11/21～12/25（活動首日17:00～21:00，其他日期11:00～21:00）
地點：橫濱紅磚倉庫廣場、紅磚倉庫公園
須購票入場
🎡橫濱這樣玩超划算 🎡
延伸閱讀》P人出遊必看！說走就走「出遊10大神隊友」清單不藏私 「Top 1」忘了帶會超焦慮
🎄2025聖誕節台灣必去：新北歡樂耶誕城｜北台灣最閃的嘉年華
每年吸引百萬人朝聖的「新北歡樂耶誕城」，早已是全台最具代表性的聖誕節必訪熱點。今年以「馬戲嘉年華」為主題，將在11/14熱鬧登場，連續45天閃爆板橋！在LINE FRIENDS萌友們的熱情助陣下，不只有好看好拍的經典主燈秀、光雕藝術和各種沉浸式裝置，還有好逛好吃又好聽的童話市集、點心補給站、巨星演唱會，讓人從早玩到晚都不想離開！
新北歡樂耶誕城
時間：11/14～12/28（主燈秀每日17:30～23:00登場，每30分鐘一場）
地點：新北市市民廣場、萬坪公園、板橋車站站前廣場
開城秀：11/14 18:00開始
演唱會：12/13、12/14 18:00～22:00
免費參觀
🏨板橋車站搶手住宿 手刀訂起來🏨
🎄2025聖誕節台灣必去：台北信義新天地｜浪漫燈海X城市光影
「2025繽紛耶誕玩台北」串聯台北市信義區15大百貨體系資源，將整座城市打造成冬日浪漫舞台。從統一時代百貨出發，一路漫步至Bellavita、新光三越香堤大道，沿途滿滿的燈飾與節慶裝置、夢幻聖誕樹無一缺席，走在其中彷彿置身歐洲冬夜，最後在台北101畫下完美句點。活動預計11/28啟動，將一路閃耀到新年過後，陪伴大家歡慶聖誕、迎接嶄新2026。
2025繽紛耶誕玩台北
時間：2025/11/28～2026/1/4
地點：信義區百貨周邊及市府東門廣場
免費參觀
🎆台北信義區吃喝玩樂 人氣行程玩起來🎆
延伸閱讀》雙11便宜溫泉券限時開搶：大眾湯、湯屋、客房泡湯...買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送
其他人也在看
每天都不想上班？試試魔法咒語吧！精神科醫教你「1句話」激勵自我
每天都不想上班？不妨試試魔法咒語吧！翰霍普金斯大學醫學院（The Johns Hopkins University School of Medicine，JHUSOM）兒童青少年精神醫學系助理教授池羅英於《核心思維，喚醒你的內在力量》一書中，提供豐富、創新且立即可行的心理學法則與技巧，幫助讀者在日常生活中管理情緒、調整心態，從內而外建立強大且穩定的「核心思維」。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
桌球》排名資格2次賽 世大運銀牌黃愉偼出線
115年度中華桌球排名資格賽今天在彰化大葉大學體育館結束第2次賽角逐，男子組林彥均、郭冠宏出線；女子組萊茵魯爾世界大學運動會單打銀牌黃愉偼擊敗隊友鄭樸璿，奪得席位，黃淨嘉也重返排名賽，在3年內生涯第2次入圍。TSNA ・ 6 小時前
王傳一被相聲大師評「不是人」！朱德剛曝：一到他地盤必被綁架
王傳一首度跨足相聲領域，與相聲大師朱德剛首次合作的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》將於明年2月28日起於台北、新竹、台中、高雄四地展開全台巡迴演出，門票6日下午正式啟售。朱德剛坦言完全不擔心王傳一在台上的表現，更稱讚他是「神」，笑說：「因為在台上演出相聲的橋段很難，要很專注，他兩天就練起來，他不是人啊，是神！」中時新聞網 ・ 3 小時前
欠賭債慘遭黑道凌虐！陳澤耀被「綑綁倒吊」全身癱軟險昏厥
欠賭債慘遭黑道凌虐！陳澤耀被「綑綁倒吊」全身癱軟險昏厥EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
櫃買中心攜證交所組「資本市場服務團」 助企業進軍資本市場
櫃買中心與證交所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，推動台灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團於6日與台新證券在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益，並提升公司治理，擴大營運規模，為進軍國際市場奠定堅實基礎。中時財經即時 ・ 2 小時前
中職》江坤宇創中職史上首位游擊6連霸金手套 失冠仍坦言低落：「休息後再出發」
中華職棒中信兄弟當家游擊手江坤宇，多次以精湛美技吸引球員目光，而本季他也不負眾望，再次拿下游擊金手套，完成中職史上首名達成6連霸的內野手，另外最佳9人5連霸也超越「大師兄」林智勝2006年開始所締造的4連霸。但對於球隊失利沒能拿下冠軍，他則表示心情雖然有些低落，但冷靜、收拾心情後，會繼續訓練再出發。Yahoo奇摩運動 ・ 15 小時前
夢幻王國蒙陰影！佛州迪士尼1個月4死
[NOWnews今日新聞]迪士尼樂園每天吸引著成千上萬的遊客，因為迪士尼迷想要體驗「世界上最幸福的地方」。當走進樂園，周圍充滿著米老鼠為主題的食物，還有各項有趣的遊樂設施，讓人覺得彷彿在迪士尼樂園中，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
沒豬肉可賣攤販怎辦？老闆改行賣「這個」 畫面曝光笑翻：有肉味
台中爆發非洲豬瘟，導致全台豬肉禁宰禁運，至今已長達半個月，行政院將在今天（5日）由院長卓榮泰宣布7日是否解禁，此次禁運也讓不少商家受牽連，包括主打豬肉的餐飲店直接宣布休息，豬肉攤販則「跳槽」改賣衣服，讓網友笑翻有肉味。中時新聞網 ・ 1 天前
戴錫欽：2026年北市議員選舉 藍最低標為31席
（中央社記者劉建邦台北6日電）國民黨台北市黨部主委戴錫欽今天表示，針對2026年議員選舉規劃，維持以31席為最低標，至於市長選舉，民眾黨若願支持市長蔣萬安連任，會建議蔣萬安可幫忙站台。中央社 ・ 9 小時前
2026藍白合誠心相對！ 戴錫欽：蔣萬安「當然可以」幫民眾黨站台
2026九合一選舉，「藍白如何合作」備受關注。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6日）接受媒體專訪指出，如果民眾黨北市議員及議員參選人都願意表態支持蔣萬安，「蔣當然可以幫他們站台」，藍白合既然要和，就一定中廣新聞網 ・ 11 小時前
北市議員「藍白合」蔣萬安可幫白營站台？戴錫欽：當然可以
[Newtalk新聞] 佈局2026選舉，外界關注藍白是否合作，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6日）接受專訪，對於台北市長蔣萬安是否能替民眾黨「小雞」台北市議員人選站台，戴錫欽說，當然可以；至於國民黨議員抗議的話，該怎麼辦？戴表示，這就是主委要協調的事。 戴錫欽接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談及2026選舉，他指出，目前在台北市長選舉的部分，會與民眾黨做好溝通，「藍白合」有譜，但可能附帶條件是蔣萬安要幫民眾黨議員人選站台，可不可以？「當然可以啊」。 戴錫欽直言，既然藍白要合作，在民眾黨議員沒母雞的情況下，對他們影響當然很大，民眾黨在台北市各區各選1席，在沒母雞的情況下，他們若願意表態支持蔣萬安，沒理由不幫他們站台，他的工作也是要說服其他議員，要合作一定要誠心相對。 戴錫欽說，以前馬英九也幫新黨、親民黨站台，蔡英文也幫忙黃珊珊站台過；至於觀察未來民進黨誰會選台北市長？社民黨北市議員苗博雅是可能人選？戴錫欽認為，苗一直是綠營內認為比較有號召力、有議題能力，及對年輕選民有吸引力，民進黨民調應該會把苗放進去，但最後會不會是苗，他不敢講，但苗會是民進黨考慮的人選之一。 戴錫欽直言，目前他新頭殼 ・ 7 小時前
戴錫欽曝蔣萬安2026連任機率：民進黨派「這2人」機會最高
對於2026台北市長選戰，台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6）日說，現任市長蔣萬安連任的機率超過5成；他也分析，民進黨最終派壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或社民黨北市議員苗博雅出戰的機會最高。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
快訊／美股開盤一片紅！道瓊上漲28.33點 台積電ADR下跌0.17%
今（5）日美股開盤4大指數波動，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲28.33點或0.06%、標普500指數上漲0.60點或0.01%、那斯達克綜合指數上漲20.40點或0.09%、費城半導體指數上漲61.16點或0.88%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超夯甜點百貨快閃！ 仙級布丁、貴婦蛋塔、人氣泡芙
台北百貨週年慶期間，多款網紅甜點快閃登場，吸引大批甜點控排隊搶購！板橋知名布丁店推出限定口味「培茶布丁蒙布朗生乳捲」及「紅心芭樂布丁生乳捲」；號稱甜點界「愛馬仕」的精品蛋塔，一天銷量超過1200顆；睽違5年再度北上的高雄人氣脆皮泡芙，更是吸引上百人排隊！業者估計，週年慶期間業績可望增加3至4成。想搶購這些超人氣甜點，手腳可得快！TVBS新聞網 ・ 1 天前
MLB／小熊意外不留人！今永昇太拒絕球員選擇權投身自由市場
小熊隊日本投手今永昇太即將成為自由球員，根據多家美國媒體報導，在球團拒絕啟動將他合約延長至2028年的選項後，今永也拒絕2026年球員選擇權，觸發成為自由球員的權利。 今永昇太與小熊的初始合約為...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長異動 達拉爾接任
（中央社記者張建中新竹5日電）台積電北美子公司執行長異動，明年1月1日起將由總經理達拉爾（Sajiv Dalal）接任。台積電表示，北美子公司執行長凱勒（David Keller）將於明年第1季退休，感謝他過去的貢獻。中央社 ・ 1 天前
不執行球員選擇權 Polanco進入自由市場
2025季後賽雖然整體打擊數據不出色，但有幾次打席為水手做出重大貢獻的Jorge Polanco今天緯來體育台 ・ 13 小時前
在台洗錢45億！連夜藏名車滅證 太子集團在台操盤人、2幹部收押1交保
偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢據點案，檢警調4日兵分47路發動搜索，拘提天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯等人，訊後聲押5人。辜淑雯已於6日凌晨，台北地方法院裁准收押禁見。另4人部分，北院6日下午4點10分召開羈押庭，晚間裁定王昱棠、天旭國際科技幹部李守禮、邱子恩收押禁見。被稱為和平大苑「守門人」的幹部涂又文則30萬元交保，限制住居。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏碁前三季稅後淨利27億元 每股盈餘0.9元 年減逾3成
PC品牌大廠宏碁（2353）今（6）日公布前三季稅後淨利為27.1億元，相較去年同期的41.11億元，衰退超過三成，每股盈餘（EPS）為0.9元。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前