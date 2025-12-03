2025聖誕節活動一覽｜桃園巨型聖誕樹、公館史努比聖誕季、新北耶誕城、台北信義......聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書、klook ）

一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去，快揪上好友與家人，一起用笑聲和鏡頭留下最美好的回憶。

🎄2025聖誕節台灣必去：桃園 華泰名品城｜20米高的聖誕樹

（圖片提供：GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書）

北台灣聖誕季節的熱門亮點之一，以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為主題，將園區打造成百老匯復古風格的聖誕村，設有20米高的巨型聖誕樹「飄雪穿越聖誕樹」，現場會飄下浪漫雪花，並有聖誕市集、聖誕遊行，讓你一次收齊。更多資訊詳見官方臉書👉

時間：即日起至2026/1/1

地點：桃園市中壢區春德路189號

飄雪時刻表：每日 16:30 至 20:00，整點及半點會進行飄雪聲光秀

聖誕遊行時間：12/13、12/20、12/25(19:00 至 20:00)

免費參觀

🎄2025聖誕節台灣必去：公館聖誕季｜史努比聖誕花園

（圖片提供：臺北自來水園區）

今年主題與「史努比」合作，打造了史努比聖誕花園，有10米高的聖誕樹等裝置藝術供拍照打卡，預計於12/21舉辦聖誕音樂會，邀請知名音樂團體演出，現場還有暖心熱飲、按讚+填問券送湯圓、聖誕市集、互動遊戲攤位、胖卡美食攤等活動。更多資訊詳見官網👉

公館聖誕季-冬日幻響

時間：即日起至12/31

地點：自來水園區（台北市中正區思源街1號）

音樂會：12/21

當日全天免費入園

（圖片提供：臺北自來水園區）

🎄2025聖誕節台灣必去：新北歡樂耶誕城｜北台灣最閃的嘉年華

每年吸引百萬人朝聖的「新北歡樂耶誕城」，早已是全台最具代表性的聖誕節必訪熱點。今年以「馬戲嘉年華」為主題，將在11/14熱鬧登場，連續45天閃爆板橋！在LINE FRIENDS萌友們的熱情助陣下，不只有好看好拍的經典主燈秀、光雕藝術和各種沉浸式裝置，還有好逛好吃又好聽的童話市集、點心補給站、巨星演唱會，讓人從早玩到晚都不想離開！

新北歡樂耶誕城

時間：11/14～12/28（主燈秀每日17:30～23:00登場，每30分鐘一場）

地點：新北市市民廣場、萬坪公園、板橋車站站前廣場

開城秀：11/14 18:00開始

演唱會：12/13、12/14 18:00～22:00

免費參觀

此為場景示意圖。（圖片來源：新北市政府）

🎄2025聖誕節台灣必去：台北信義新天地｜浪漫燈海X城市光影

「2025繽紛耶誕玩台北」串聯台北市信義區15大百貨體系資源，將整座城市打造成冬日浪漫舞台。從統一時代百貨出發，一路漫步至Bellavita、新光三越香堤大道，沿途滿滿的燈飾與節慶裝置、夢幻聖誕樹無一缺席，走在其中彷彿置身歐洲冬夜，最後在台北101畫下完美句點。活動預計11/28啟動，將一路閃耀到新年過後，陪伴大家歡慶聖誕、迎接嶄新2026。

2025繽紛耶誕玩台北

時間：2025/11/28～2026/1/4

地點：信義區百貨周邊及市府東門廣場

免費參觀

（圖片來源：新光三越官網）

資料照。（圖片來源：Getty Images）

🎄2025聖誕節台灣必去：台北中山線形公園｜雪白聖誕樹閃亮登場

台北捷運中山站今年設置了《動物方城市》主題的聖誕樹，位於4號出口旁的「心中山線形公園」，展期至2026年1月15日。 這座以雪白為主色的聖誕樹，融入了茱蒂、尼克等經典角色和續集中的新角色「蓋瑞」，周邊還有許多相關造景，包括公車候車亭、壁畫和拱門，非常適合拍照打卡。

時間：即日起至2026/1/15

地點：台北捷運中山站4號出口旁的心中山線形公園

免費參觀

🎄2025聖誕節出國必去：香港迪士尼樂園｜20週年慶打造最夢幻派對

想飛出國感受更濃的節慶氛圍？距離台灣飛行時間不到兩小時的香港，是聖誕小旅行的絕佳選擇。香港迪士尼樂園「奇妙聖誕派對」11/14起盛大展開，今年恰逢園區20週年，兩大盛典交織，節慶氛圍格外濃厚。活動期間，不只是聖誕樂音環繞、絢爛布置滿場，不定時會降下人造雪，營造冬日浪漫奇景；入夜後，無人機燈光秀將點亮夜空，打造專屬聖誕魔法。還有以不同迪士尼角色設計的限量聖誕系列，讓人荷包失守有理！

香港迪士尼樂園 奇妙聖誕派對

（圖片來源：Klook）

🎄2025聖誕節出國必去：東京聖誕市集｜三大經典地標快筆記

台灣人最愛的冬季旅行目的地，非日本莫屬；而東京更是聖誕季的主舞台，每到年末，整座城市在璀璨燈海中閃耀，期間限定的聖誕市集更是百花齊放。編輯精選三大指標性市集，各有特色、風情百變，共譜出屬於東京的聖誕樂章。

位於東京繁華市中心的明治神宮外苑，每年到11月底會舉辦神聖誕市集，規模堪稱東京最大。這裡主打濃厚歐風，在14公尺高的「聖誕塔」之下，品嘗熱紅酒與德國香腸，特別能感受異國節慶的浪漫。

神宮前苑聖誕市集

（圖片來源：KKday）

被綠意包圍的麻布台之丘，是這幾年的東京打卡熱點。每年聖誕市集，規模雖不大卻攤攤精選，質感滿分，逛完別忘了上Sky Lobby 33樓展望台，登高遠眺城市夜景，一次打包兩大經典行程。

麻布台之丘 聖誕市集

時間：11/22～12/25，每日11:00～21:00

地點：麻布台之丘 中央綠茵

免費參觀

資料照。（圖片來源：Getty Images）

距離東京車程約1小時的橫濱，是關東近郊最具異國風情的港灣城市，融合海景、購物與歷史建築魅力。位於此處的紅磚倉庫，聖誕市集主打德式木屋攤位，懷舊又道地，12公尺高的聖誕樹在海風吹拂下閃耀，為冬季寫下最動人的篇章。

橫濱紅磚倉庫 聖誕市集

時間：11/21～12/25（活動首日17:00～21:00，其他日期11:00～21:00）

地點：橫濱紅磚倉庫廣場、紅磚倉庫公園

須購票入場

資料照。（圖片來源：Getty Images）

延伸閱讀》P人出遊必看！說走就走「出遊10大神隊友」清單不藏私 「Top 1」忘了帶會超焦慮