2025聖誕節行程推薦！社群爆紅「法式串珠掛繩、水磨石飾品盤、玻璃工藝體驗」手作課程 保證過節不無聊 | ELLE

2025聖誕節即將到來，還在苦惱節日行程怎麼排、去哪裡過節才不無聊？今年最好玩的約會行程 ELLE 幫你整理好！精選 4 款社群爆紅DIY課程——聖誕花藝品酒沙龍、法式串珠掛繩、爵石藝術課程、玻璃工藝體驗通通有，從實用小物到質感擺飾，一次滿足你的過節儀式感。無論是姊妹出遊、情侶約會、還是想犒賞自己的耶誕小確幸，都能在輕鬆有趣的手作時光裡收穫滿滿成就感，這個聖誕節絕對不無聊、好玩又好拍！

課程資訊&報名方式下滑解鎖！

ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石藝術手作課程」

英國爵石是什麼？紅遍歐美時尚藝術圈，來自英國的安全環保媒材Jesmonite英國爵石，近期在全球掀起一股創作熱潮！Jesmonite英國爵石是一種結合天然礦石與水性樹脂的永續複合媒材，無毒、無氣味、快速成型、質地細緻，兒童也能安心使用，每一次創作都能兼顧美感與環保。



ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石飾品盤手作課程」

ELLESHOP今年首度與Jesmonite Taiwan攜手合作，邀請你親手打造獨一無二的藝術作品，從色彩、質地的調配都能自由發揮，創作出與眾不同的精緻作品。課程中精選美觀又實用的飾品盤與花器，推出多款聖誕節限定造型，只在本次活動登場！

其中飾品盤除了超可愛的聖誕樹造型、蝴蝶結小盤外，今年還有首次亮相的「胖胖雲朵盤」，線條柔和、質感簡約，搭配大理石紋更顯高級，無論是收納飾品或當居家小擺飾都美到不行。

ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石花器手作課程」

打破傳統花器框架，Jesmonite超人氣款式「簍空透視花瓶」也將在課程中登場！簍空結構不只讓花材更有表現空間，也能讓居家空間多點層次，放在書桌或玄關都超顯品味。

除了經典葫蘆造型，ELLE獨家的「不對稱圓形」線條俐落又前衛，非常喜歡具有設計感的學員挑戰。

ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石手作課程」報名資訊

? 課程內容：品牌導覽、技法示範、色彩討論、實作體驗、作品拍攝

? 課程地點：台北市大安區大安路二段132巷22號

【ELLESHOP 課程早鳥優惠】

11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。

報名傳送門

ELLE x VAZZLE「串珠手作課程」

今年年末，ELLE與串珠品牌Vazzle攜手打造專屬冬日的手作課程，帶領大家徜徉在優雅珍珠、繽紛水晶的細膩光影中。課堂中講師將會帶來搭配邏輯、收節技巧等知識，使用各式閃亮的珠材、掛飾、鏈條，為日常增添一份輕奢光芒，度過一段只屬於自己的療癒時光。

ELLE x VAZZLE「串珠手機繩+手鍊課程」

手機掛繩除了防止心愛手機受傷，更是穿搭配件的一環！ 本次聯名課程推出「手機掛繩+串珠手鍊」的超實用組合，可以依照自己的風格隨心選擇想要的色系、墜飾，揹出門絕對不撞款！

?活動內容： 此課程可製作「串珠掛飾 + 手鏈」一組。

ELLE x VAZZLE「串珠小圓鏡課程」

近期時尚圈掀起的「包掛」風潮你跟上了嗎？只需要一款簡單抓眼的小吊飾，就能讓包包變得更加時髦吸精！ELLE獨家課程帶你製作出兼具風格與實用性的「串珠小圓鏡」掛飾，自組喜愛的棉繩、配飾、客製化字母，在小圓鏡上發揮創意黏貼裝飾，不擅長手作也能輕鬆完成！

?活動內容： 此課程可製作「串珠小圓鏡」一組。

ELLE x VAZZLE「串珠手作課程」報名資訊

? 課程時間：2小時

? 活動地點：ivette Da An( 台北市大安區敦化南路一段270巷21號 )

【ELLESHOP 課程早鳥優惠】

11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。

報名傳送門

ELLE x For One Dream「玻璃工藝手作課程」

今年ELLE和For One Dream限定聯名，為大家獻上有趣又獨特的「玻璃工藝體驗課」，一共推出4種形式的玻璃藝術課程，邀你在充滿溫暖氛圍的老宅內，輕鬆體驗光影之間流動與變化。

ELLE x For One Dream「韓國玻璃貼手作課程」

成立於今年夏天的rita_rita_handicraft，引進韓國最新流行的藝術手作課程「KGAD Glass Art Class」，使用安全壓克力材質呈現近似玻璃的質感，裝飾採用不需焊接的金屬線，初學者也能輕易上手，完成又美又實用的專屬工藝品！

? 韓國玻璃貼手作課程提供「法式桌鏡」、「玻璃掛鐘」等兩種課程選擇。



ELLE x For One Dream「鑲嵌玻璃藝術體驗」

KaKa Lazy Studio打造的「鑲嵌玻璃藝術」，使用真正的彩色玻璃帶領你完整體驗鑲嵌玻璃的製作過程，從銅箔包邊、焊接工藝、清潔與拋光，一步步創作出高顏值又充滿回憶的玻璃作品。



? 鑲嵌玻璃藝術體驗提供「復古檯燈」、「玻璃掛飾」兩種課程選擇。

ELLE x For One Dream「玻璃工藝手作課程」報名資訊

? 課程地點：

台北場｜臺北市大同區南京西路185巷6-1號3F

台南場｜台南市安平區安平路49號2樓

【ELLESHOP 課程早鳥優惠】

11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。

報名傳送門

ELLE x Floral & Vine「聖誕花藝品酒沙龍」

聖誕節想來點獨一無二的節日儀式感？今年ELLE與台北質感花藝「Floral & Vine 花Pair酒」攜手推出超夢幻的「聖誕小樹、聖誕花圈」品酒沙龍，在花藝師的帶領下打造專屬自己的聖誕裝飾！

ELLE x Floral & Vine「聖誕花藝品酒沙龍」

花Pair酒特別將北歐過節必備的「手煮香料熱紅酒」帶到課程當中，沉浸在迷人酒香和雪松、松柏交織出溫暖氣息，不用飛出國就能感受滿滿的歐式聖誕氛圍。

ELLE x Floral & Vine「聖誕花藝品酒沙龍」報名資訊

? 課程2小時包含花材解說、技法示範、酒款介紹、動手實作、品酒體驗、作品拍攝。

? 活動地點：ivette Da An( 台北市大安區敦化南路一段270巷21號 )

【ELLESHOP 課程早鳥優惠】

11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。

報名傳送門

