2025聖誕節行程推薦！社群爆紅「法式串珠掛繩、水磨石飾品盤、玻璃工藝體驗」手作課程 保證過節不無聊 | ELLE
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
2025聖誕節即將到來，還在苦惱節日行程怎麼排、去哪裡過節才不無聊？今年最好玩的約會行程 ELLE 幫你整理好！精選 4 款社群爆紅DIY課程——聖誕花藝品酒沙龍、法式串珠掛繩、爵石藝術課程、玻璃工藝體驗通通有，從實用小物到質感擺飾，一次滿足你的過節儀式感。無論是姊妹出遊、情侶約會、還是想犒賞自己的耶誕小確幸，都能在輕鬆有趣的手作時光裡收穫滿滿成就感，這個聖誕節絕對不無聊、好玩又好拍！
課程資訊&報名方式下滑解鎖！
ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石藝術手作課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
英國爵石是什麼？紅遍歐美時尚藝術圈，來自英國的安全環保媒材Jesmonite英國爵石，近期在全球掀起一股創作熱潮！Jesmonite英國爵石是一種結合天然礦石與水性樹脂的永續複合媒材，無毒、無氣味、快速成型、質地細緻，兒童也能安心使用，每一次創作都能兼顧美感與環保。
ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石飾品盤手作課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
ELLESHOP今年首度與Jesmonite Taiwan攜手合作，邀請你親手打造獨一無二的藝術作品，從色彩、質地的調配都能自由發揮，創作出與眾不同的精緻作品。課程中精選美觀又實用的飾品盤與花器，推出多款聖誕節限定造型，只在本次活動登場！
其中飾品盤除了超可愛的聖誕樹造型、蝴蝶結小盤外，今年還有首次亮相的「胖胖雲朵盤」，線條柔和、質感簡約，搭配大理石紋更顯高級，無論是收納飾品或當居家小擺飾都美到不行。
ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石花器手作課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
打破傳統花器框架，Jesmonite超人氣款式「簍空透視花瓶」也將在課程中登場！簍空結構不只讓花材更有表現空間，也能讓居家空間多點層次，放在書桌或玄關都超顯品味。
除了經典葫蘆造型，ELLE獨家的「不對稱圓形」線條俐落又前衛，非常喜歡具有設計感的學員挑戰。
ELLE x Jesmonite Taiwan「爵石手作課程」報名資訊
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
? 課程內容：品牌導覽、技法示範、色彩討論、實作體驗、作品拍攝
? 課程地點：台北市大安區大安路二段132巷22號
【ELLESHOP 課程早鳥優惠】
11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。
報名傳送門
ELLE x VAZZLE「串珠手作課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
今年年末，ELLE與串珠品牌Vazzle攜手打造專屬冬日的手作課程，帶領大家徜徉在優雅珍珠、繽紛水晶的細膩光影中。課堂中講師將會帶來搭配邏輯、收節技巧等知識，使用各式閃亮的珠材、掛飾、鏈條，為日常增添一份輕奢光芒，度過一段只屬於自己的療癒時光。
ELLE x VAZZLE「串珠手機繩+手鍊課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
手機掛繩除了防止心愛手機受傷，更是穿搭配件的一環！ 本次聯名課程推出「手機掛繩+串珠手鍊」的超實用組合，可以依照自己的風格隨心選擇想要的色系、墜飾，揹出門絕對不撞款！
?活動內容： 此課程可製作「串珠掛飾 + 手鏈」一組。
ELLE x VAZZLE「串珠小圓鏡課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
近期時尚圈掀起的「包掛」風潮你跟上了嗎？只需要一款簡單抓眼的小吊飾，就能讓包包變得更加時髦吸精！ELLE獨家課程帶你製作出兼具風格與實用性的「串珠小圓鏡」掛飾，自組喜愛的棉繩、配飾、客製化字母，在小圓鏡上發揮創意黏貼裝飾，不擅長手作也能輕鬆完成！
?活動內容： 此課程可製作「串珠小圓鏡」一組。
ELLE x VAZZLE「串珠手作課程」報名資訊
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
? 課程時間：2小時
? 活動地點：ivette Da An( 台北市大安區敦化南路一段270巷21號 )
【ELLESHOP 課程早鳥優惠】
11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。
報名傳送門
ELLE x For One Dream「玻璃工藝手作課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: For One Dream
今年ELLE和For One Dream限定聯名，為大家獻上有趣又獨特的「玻璃工藝體驗課」，一共推出4種形式的玻璃藝術課程，邀你在充滿溫暖氛圍的老宅內，輕鬆體驗光影之間流動與變化。
ELLE x For One Dream「韓國玻璃貼手作課程」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: For One Dream
成立於今年夏天的rita_rita_handicraft，引進韓國最新流行的藝術手作課程「KGAD Glass Art Class」，使用安全壓克力材質呈現近似玻璃的質感，裝飾採用不需焊接的金屬線，初學者也能輕易上手，完成又美又實用的專屬工藝品！
? 韓國玻璃貼手作課程提供「法式桌鏡」、「玻璃掛鐘」等兩種課程選擇。
ELLE x For One Dream「鑲嵌玻璃藝術體驗」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: For One Dream
KaKa Lazy Studio打造的「鑲嵌玻璃藝術」，使用真正的彩色玻璃帶領你完整體驗鑲嵌玻璃的製作過程，從銅箔包邊、焊接工藝、清潔與拋光，一步步創作出高顏值又充滿回憶的玻璃作品。
? 鑲嵌玻璃藝術體驗提供「復古檯燈」、「玻璃掛飾」兩種課程選擇。
ELLE x For One Dream「玻璃工藝手作課程」報名資訊
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: For One Dream
? 課程地點：
台北場｜臺北市大同區南京西路185巷6-1號3F
台南場｜台南市安平區安平路49號2樓
【ELLESHOP 課程早鳥優惠】
11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。
報名傳送門
ELLE x Floral & Vine「聖誕花藝品酒沙龍」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
聖誕節想來點獨一無二的節日儀式感？今年ELLE與台北質感花藝「Floral & Vine 花Pair酒」攜手推出超夢幻的「聖誕小樹、聖誕花圈」品酒沙龍，在花藝師的帶領下打造專屬自己的聖誕裝飾！
ELLE x Floral & Vine「聖誕花藝品酒沙龍」
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
花Pair酒特別將北歐過節必備的「手煮香料熱紅酒」帶到課程當中，沉浸在迷人酒香和雪松、松柏交織出溫暖氣息，不用飛出國就能感受滿滿的歐式聖誕氛圍。
ELLE x Floral & Vine「聖誕花藝品酒沙龍」報名資訊
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLESHOP
? 課程2小時包含花材解說、技法示範、酒款介紹、動手實作、品酒體驗、作品拍攝。
? 活動地點：ivette Da An( 台北市大安區敦化南路一段270巷21號 )
【ELLESHOP 課程早鳥優惠】
11/12 - 11/30期間下單，兩人同行現折 200 元。
報名傳送門
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: ELLE Taiwan
【延伸閱讀】
>>2025聖誕節去哪玩？盤點全台聖誕活動、聖誕樹，時間、地點、亮點一次看
>>2025聖誕節禮物買什麼？投資療癒高級感不會錯！Miffy絨毛吊飾、歐根紗手袋，12款不踩雷禮物推薦
>>2025新北耶誕城11/14開城！LINE FRIENDS主題，「演唱會卡司、亮點、燈區」全攻略
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 18 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 14 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 15 小時前