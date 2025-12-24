2025聖誕節開運！命理專家曝「6大方法」：燈光、衣服顏色都有講究

聖誕節即將來臨，這個充滿歡樂與溫馨的節日不僅是與家人朋友共度美好時光的機會，更是提升運勢的好時機。根據台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授的建議，透過一些簡單的布置與活動，我們可以在2025年的聖誕節中迎來好運。

▲ 2025聖誕節開運！專家曝「6大方法」：燈光、衣服顏色有講究。（圖／楊登嵙 教授提供）

一、燈光開運：

聖誕樹上的燈光不僅能增添節日氣氛，還能影響運勢。楊教授建議使用暖色系的燈光，如紅色、粉紅色、紫色、紫紅色和橘紅色，這些顏色能帶來溫暖和活力，讓家中充滿生氣。避免使用冷色系如白色和藍色，這些顏色在風水學上可能會帶來冷漠和不利的人際關係。

▲ 聖誕樹上的燈光不僅能增添節日氣氛，還能影響運勢。（圖／楊登嵙 教授提供）

二、飾品開運：

2025年是乙巳木蛇年，根據生肖三合原則，蛇、雞、牛是今年的吉祥動物。將這些動物的飾品掛在聖誕樹上，搭配燈燭、彩花和星星等裝飾，能象徵喜氣和豐收。將聖誕樹放置在大門玄關處，能吸收節日的好運氣，為家中帶來更多的祝福。

三、衣服開運：

在寒冷的冬季，選擇暖色系的衣物不僅能保暖，還能提升運勢。紅色、粉紅色、紫色、紫紅色和橘紅色等顏色的衣物能讓人心情愉悅，神采飛揚。穿著鮮艷、亮麗且舒適的衣物，能讓自己充滿活力，吸引好運。

四、聚會開運：

聖誕節是與親朋好友共度的好時機。楊教授建議，不要將自己封閉在家中，邀請親友來家中聚會，能增進人際關係，讓內心充滿溫暖。適當的社交活動能讓人心情愉快，提升整體運勢。

五、送禮開運：

在聖誕節這天，為家人和朋友準備一份精心挑選的禮物，不僅能增進彼此的感情，還能帶來好運。禮物的選擇應該考慮對方的喜好，讓對方感受到你的用心，這樣的心意能為你帶來更多的祝福。

▲ 在聖誕節這天，為家人和朋友準備一份精心挑選的禮物，能帶來好運。（圖／楊登嵙 教授提供）

六、聖誕餐開運

聖誕節的火雞大餐是不可或缺的傳統。楊教授建議，在冬季應適當進行食補，以抵禦寒冷。可以選擇牛、羊肉等高熱量食物，但也要多攝取新鮮蔬菜，保持營養均衡。這樣的飲食能讓人精神飽滿，為新的一年做好準備。

透過這些簡單的開運方法，我們可以在2025年的聖誕節中，不僅享受節日的歡樂，還能迎來更多的好運。讓我們在這個特別的日子裡，與家人朋友共度美好時光，迎接新年的到來。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

★《ENews》提醒您

民俗說法，僅供參考。

