2025聖誕限定彩妝出爐！星鑽細閃小奢華實用眼影盤、水晶唇膏美到雲端





聖誕節限定彩妝出爐！兼具實用風格又加入小奢華元素，最夢幻的星鑽光澤和繽紛色彩都在這！DIOR首次推出雙頭唇釉，夢幻置頂的M.A.C放閃唇膏、還有嬌蘭、SUQQU、TOM FORD、RMK、油肌必備SNOW BEAUTY雪花香氛魔法盒也是美到雲端必收藏～

2025聖誕彩妝：嬌蘭 星芒奇想聖誕系列

2025聖誕彩妝：嬌蘭 星芒奇想聖誕系列，幻彩流星蜜粉球 NT.2,970圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

以摺紙藝術為靈感，致敬冬夜星空！嬌蘭以燦爛耀眼的金屬光與摺紙藝術幾何線條，呈獻奢華耀眼的聖誕限量彩妝《星芒奇想》，宛如鑽石切割閃耀的瞬間！必收明星商品《幻彩流星蜜粉球》，加入全新星狀金屬光澤蜜粉球，可單抹於鼻尖、顴骨，打亮立體輪廓！

2025聖誕彩妝：嬌蘭 星芒奇想聖誕系列，ROUGE G紅寶之吻星芒奇想限定版 NT.1,400、高訂唇彩殼 NT.1,430圖片來源：造咖編輯Show拍攝

紅寶之吻唇膏也推出2款全新色，#306玫瑰裸色適合溫柔日常妝，#877深紫緞光紅是適合秋冬妝容的莓果色，能襯托膚色提亮顯白，2款唇膏都是柔滑細緻的絲緞光質地，妝感高級不顯唇紋！特別的是唇膏膏體還雕刻著星芒圖騰，細節滿滿高訂質感，美到捨不得用～

2025聖誕彩妝：嬌蘭 星芒奇想聖誕系列，ROUGE G紅寶之吻高訂限量套組 NT.17,500、OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 NT.3,580圖片來源：造咖編輯Show拍攝

紅寶之吻星芒奇想唇膏也推出高訂限量套組，鏡面唇殼點綴2顆璀璨星星，搭配3款經典色號#06、#510、#159，全球只有805組！《高訂深邃四色眼影盤》以金銀2色金屬光眼影配深可可色與粉棕色，一盤滿足日常眼妝與派對眼妝需求！

2025聖誕彩妝：DIOR 奇幻星願限量系列

2025聖誕彩妝1.DIOR 奇幻星願限量系列，金緻雙頭唇釉 NT.1,750、經典五色眼影 NT.2,950、超完美持久亮采餅 NT.2,400圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

集結馬戲團夢幻元素，DIOR聖誕彩妝《奇幻星願》攜手義大利當代藝術家Pietro Ruffo，將絢麗色彩、白與金和耀眼幸運星，交織成流光溢彩的夢幻新品！系列包含首度推出的雙頭唇釉，還有經典五色眼影、藍星唇膏，亮采盤與氣墊換上限定外殼，耀眼光澤如魔法般帶來驚喜！

2025聖誕彩妝1.DIOR 奇幻星願限量系列，金緻雙頭唇釉 NT.1,750圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

首次推出的《金緻雙頭唇釉》，一端為飽和顯色的星砂柔滑質地，上唇後等待成膜，即可用另一端閃耀釉光質地疊加，為唇色披上璀璨星河，推薦(左)#220燦裸粉、#747星耀磚紅，(中)#100杏仁烤奶，是氣質低飽和裸色調，溫潤裸奶色調顯氣質又溫柔。

2025聖誕彩妝：M.A.C未來樂園系列

2025聖誕彩妝2.M.A.C未來樂園系列，晶透光感唇油棒 NT.900圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

M.A.C聖誕限量彩妝這次以薄荷綠位主角，為妝容注入閃光！最吸睛的新品放閃唇膏，夢幻水晶膏體根本就是仙女的唇膏啊！一抹融化為輕盈潤澤的透明唇油，細閃偏光彷彿幫雙唇灑上星鑽銀河，濕潤水亮的晶透感，不只能當護唇膏、亦能疊加唇彩或當打亮棒！

2025聖誕彩妝2.M.A.C未來樂園系列，六色眼影盤 NT.1,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

冰晶切割的寶石眼影盒，含6色眼影為派對妝藏驚喜！既有日常實用的裸棕色、亦有豐富層次的金屬色和高級珠光，亮點是清新明亮的丁香紫，為妝容注入霜雪般的晶透清新色彩。

2025聖誕彩妝2.M.A.C未來樂園系列，泰迪唇彩組 NT.2,650圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

M.A.C聖誕限量彩妝未來樂園系列最超值的禮盒組！彩妝迷一生推的泰迪色，一次入手4款正貨，質地包含奢華緞光、嘟翹水光、夢幻冰晶光、絲滑粉霧光，算下來一支只要662元，真的是專櫃唇膏史上最甜價！重點是Teddy色真的太美太實用，介於奶咖裸與紅茶棕之間，不挑膚色、素顏擦也有好氣色！

2025聖誕彩妝：SUQQU Hoarfrost Art冬日系列

2025聖誕彩妝3.SUQQU冬日系列，晶采柔艷頰彩，#113冬織 NT.2,200圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

又被SUQQU漸層腮紅美到了！彷彿冬日清晨的天空色調，粉紅與紫藍漸層交織，點點細閃光芒，彷彿呼吸一口清冷空氣的清冽感，完美融於肌膚呈現娃娃般晶透的妝感！無須害怕是冷調色彩，先刷上粉紅色頰彩、再疊加紫色調，偏黃肌也能呈現清透白皙、帶著淡淡血色的乾淨透明感。

2025聖誕彩妝3.SUQQU 冬日系列，晶采盈緻眼彩盤 NT.2,600、晶采絲絨唇膏 NT.2,050圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

SUQQU冬日系列彩妝源自於夢幻靜謐的冬日景致，冰霜般的晶盈細緻、融於肌膚的清冷珠光，讓妝容色彩像是鋪上一層纖細白霜般乾淨清透，眼影盤3款限定色#S01霜落葉，裸棕色調閃爍金綠色珠光；#S02霜華，裸粉紅棕調與細閃粉紅珠光；#S03霜来，米灰、冷棕色與冰霜藍珠光，在基礎實用色系上，點綴霜雪般的冰晶透明光感！唇膏則有低飽和裸棕、帶藍感的艷紅，絲滑細緻的光感賦予雙唇飽滿奢華感。

2025聖誕彩妝3.SUQQU 假日系列，晶采盈緻眼彩盤#149＋晶采潤澤液狀頰彩#103、晶采盈緻眼彩盤#150＋晶采潤澤液狀頰彩#104，NT.3,400圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

呈現多變幻的光漾姿態，SUQQU假日系列《幸福之光》推出眼頰彩妝組，不僅換上限定偏光雪白外殼，眼影盤亦推出2款限定色，#149舜華 是夢幻的紫丁香色，添加藍感粉紅色調，上眼乾淨而清透；#150光飾 像是被溫暖光芒包圍，絲絹般的金棕色調，點綴銀藍色系細閃光澤，兩款眼影皆搭配水潤的液狀頰彩，呈現冬日乾淨而帶著冰雪般細閃光澤的妝容。

2025聖誕彩妝：TOM FORD 冬日光芒太陽親吻系列

2025聖誕彩妝：TOM FORD 冬日光芒太陽親吻系列，太陽親吻紅毯超性感唇膏 NT.2,200、高級訂製四格眼盤 NT.3,750圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

宛如陽光映照積雪，折射出冬日晶瑩耀眼的純白光芒！今年TOM FORD以雪地光芒為靈感，打造銀白色的時尚包裝細節，3色唇膏色澤晶透飽滿，富含維他命E與楊甘菊花油，為雙唇增色同時長效保濕；眼影盤含柔和光暈與低調珠光質地，香草米白、裸棕與深梅可可，單用或疊加暈染漸層，都能呈現乾淨透明感深邃眼妝！

2025聖誕彩妝：TOM FORD 冬日光芒太陽親吻系列，太陽親吻限量訂製頰彩盤 NT.3,000圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

值得入手的還有《太陽親吻限量訂製頰彩盤》，霜轉粉質地太驚喜～柔滑的腮紅膏質地接觸肌膚即融化，能自然貼膚散發微醺感光潤腮紅、完全不顯粉感！#01 Alpine Blush是溫暖甜美的珊瑚粉色，有一種寶寶般的可愛粉嫩感！

2025聖誕彩妝：RMK 微風之憩假日系列

2025聖誕彩妝4.RMK 微風之憩假日系列，微風之憩眼頰彩盤NT.2,800、絲絨光彩口紅 NT.1,100圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

RMK跳脫簡約、難得出現彩染繽紛感！限量假日系列《微風之憩》，遠離日常之處的空氣、溫度、光、風與聲音，這些觸動五感的悸動濃縮在色彩對比中，出乎意料的色彩為妝容帶來新鮮感！

2025聖誕彩妝4.RMK 微風之憩假日系列，微風之憩眼頰彩盤NT.2,800、絲絨光彩口紅 NT.1,100圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

眼頰盤以銅棕色搭配萊姆綠，成為耀眼的點綴，閃爍珠光依然是RMK慣有的細膩高質感，疊加在色彩清透的眼影上，日常也很好駕馭，左右各搭配修容色與腮紅頰彩，冷暖膚色皆能搭配。《絲絨光彩口紅》新2色#EX-04帶著冷調藍感的玫瑰裸色、#EX-05淡淡黑茶棕色調，柔潤質地與薄膜般的天鵝絨光透感，能如潤唇膏般滋潤乾燥雙唇，同時賦予高級質感色澤！

2025聖誕彩妝：NARS 星漾幻境限量系列

2025聖誕彩妝：NARS 星漾幻境限量系列，星漾幻境6色頰彩盤 NT.2,400、星漾幻境打亮餅 NT.1,950圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

NARS攜手荷蘭高訂鬼才設計師 Iris van Herpen，以其前衛流動的雕塑設計風格，打造《星漾幻境系列》聖誕彩妝，最推必收的就是官網和Sogo限定《星漾幻境6色頰彩》，一次收齊NARS最熱門的6款腮紅色號！一盤就有腮紅＋修容＋打亮，目前官網已經熱賣到要排隊等補貨！

2025聖誕彩妝：NARS 星漾幻境限量系列，星漾幻境6色頰彩盤 NT.2,400、星漾幻境激情過後嫩唇露 NT.1,000圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

《星漾幻境系列》包含腮紅、四色眼影、氣墊和打亮餅，打亮餅細緻粉香檳金色光澤，可用於增加五官立體感和刷在鎖骨、肩膀上；質地透明水潤的《激情過後嫩唇露》含有紫色偏光細閃星鑽光，也很適合用於唇彩疊加，點亮派對妝容。

2025聖誕彩妝： SNOW BEAUTY 雪花香氛魔法盒

2025聖誕彩妝5.SNOW BEAUTY 雪花香氛魔法盒，2025年限定版，NT.2,150圖片來源：SNOW BEAUTY

每到聖誕假期必買的夢幻蜜粉餅！以晶瑩的雪花為主題的SNOW BEAUTY雪花香氛魔法盒，兼具定妝與養膚功能，今年靈感來自「冰羽雪湖」，湖水凝結成如羽毛般細緻的冰紋，美得如詩如夢！透明粉質能控油柔焦、提亮肌膚，修飾毛孔細緻到如磨皮濾鏡！含資生堂明星亮白成分4MSK、保濕舒緩成分甘草酸、乳油木果油，白天定妝用，晚上也能當亮白保養，2025限定版含一盒一蕊、日夜粉撲、化妝包，超推油肌人值得收！

2025聖誕彩妝：PAUL&JOE 巴黎女伶彩妝組

2025聖誕彩妝6.PAUL&JOE 巴黎女伶彩妝組，NT.2,170圖片來源：PAUL&JOE

重返20年代的奢華晚宴！PAUL&JOE重現華麗舞宴氛圍，推出限量《巴黎女伶彩妝組》，包含三色眼影盤、限量唇膏、亮采餅與方形化妝包，#001黛西，是香檳金眼影搭配紅銅色唇膏；#002卓丹，是玫瑰金眼影搭配溫柔玫瑰粉唇膏，眼影細緻的珍珠光澤與清透感色澤，呈現小華麗氛圍也很適合日常妝容，化妝包華麗刺繡靈感源自19世紀巴黎沙龍，質感精緻、輕巧好裝，送給自己的小奢華剛剛好！

