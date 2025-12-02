2025聖誕限定「香氛禮物」6款！從千元到萬元的質感清單 最不踩雷的送禮排名看這篇！

（圖／品牌提供）

今年各大品牌的聖誕香氛禮盒都很會，把「好看＋好聞＋實用」做到滿分，完全就是交換禮物到正式送禮都能出場的高勝率組合！以下幫大家按照「售價由低到高」排列七款限定禮物，每一盒的香調、包裝與使用情境都不同，但共通點只有一個——收到的人一定會用。

1,580元｜KORRES白色希臘滾香3入組

這組堪稱香氛新手與香味偏好不明人士的救星XD，可一次收進清晨告白、海風輕語、白色無花果三種超受歡迎的白色系香調，每一支都是乾淨、清爽、不突兀的方向。滾珠設計好帶又不會失手，香氣像白日裡的自然光線，輕輕亮起卻不張揚，非常適合交換禮物或送給第一次接觸香氛的朋友。

廣告 廣告

KORRES白色希臘滾香3入組／1,580元 內含清晨告白10ml滾香+海風輕語 10ml+白色無花果10ml。（圖／品牌提供）

1,980元｜KORRES清晨告白香氛洗護禮盒

如果你要找「打開就會想直接拿去洗澡」的那種禮盒，這組就是！清晨告白的香氣以白色陽光、海風與清新花語為靈感，洗完後會留下非常柔和的乾淨氣味，身上像自帶一層薄薄的明亮濾鏡。香調溫和不挑人，不會太甜也不會太也不會太濃，是送長輩、送同事都很安全的高實用度組合。

KORRES清晨告白香氛洗護禮盒／1,980元 內含清晨告白淡香水50ml+清晨告白香氛沐浴露250ml。（圖／品牌提供）

2,580元｜ilapothecary暖光香氛療癒組

No.37蠟燭的清新調是整組的靈魂，用檸檬香茅開場、由迷迭香與岩蘭草收尾，點起來像在家裡增添一盞柔暖的黃光，並加贈三款小容量洗沐與身體乳的搭配讓整體更實用，無論房間、浴室或旅行都能使用，是那種「收到會立刻打開開始用」的療癒系禮盒。

ilapothecary暖光香氛療癒組／2,580元 內含No.37悠活當下精油蠟燭30cl+No.52 澄淨白千層髮浴40ml+No.101 SOS香莢蘭平衡沐浴乳40ml+No.88澄靜苦橙葉護手身體乳40ml。（圖／品牌提供）

2,980元｜Atelier Cologne沉靜時光禮盒

以藝術家David Aiu的金葉行星為主題，整盒禮物有種「一打開就很有故事感」的氣質~無極烏龍與茶花香頌的香氣既乾淨又有細節，小容量淡香精再搭上迷你蠟燭，散發出冬季獨有的安靜節奏。整組精緻但不張揚，很適合送主管、送朋友、或送給重視生活感的對象。

Atelier Cologne沉靜時光禮盒／2,980元 內含無極烏龍香氛工藝蠟燭35g+無極烏龍淡香精9ml+茶花香頌珍稀淡香精9ml。（圖／品牌提供）

3,600元｜ilapothecary藍鬱晚香釋壓組

這組完全是冬天的「安定神器」！晚香玉、快樂鼠尾草與苦橙葉的香氣層次很飽滿，但聞起來卻是沉靜、柔軟、不壓迫的類型。蠟燭、空間噴霧、精油滾珠一次擁有，無論是睡前、工作、或想把心情放鬆下來時都派得上用場，是送給壓力大或睡不好朋友的貼心首選。

ilapothecary藍鬱晚香釋壓組／3,600元 內含No.27藍鬱晚香精油蠟燭+No.27藍鬱晚香濃縮空間噴霧50ml+No.27藍鬱晚香精油滾珠10ml。（圖／品牌提供）

5,460元｜DOLCE&GABBANA摯愛之心香氛彩妝禮盒

DOLCE&GABBANA把義式浪漫通通濃縮在這一盒裡：心型Sacred Heart限量瓶扣住節慶氛圍，紅絲絨包裝又美又大氣，內容更是一盒搞定香氛＋眼妝＋唇妝！香氣是帶點甜感的花果木質調，搭上濃密睫毛膏與經典摯紅寶石唇釉，拆開的瞬間就像收到一份節慶專屬告白，是送另一半、閨蜜最能引起尖叫的禮物。

DOLCE&GABBANA摯愛之心香氛彩妝禮盒／5,460元 內含DG摯愛女性淡香精20ml心動限量版+ DG摯愛濃密睫毛膏黑色+ DG摯愛柔霧慕斯唇釉#405。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

乾唇星人搶著入手！冬天最強「寶藏級護唇膏＆護唇禮盒」一次看

「輕療癒」成為最高級的生活方式！三種冬日暖心儀式讓身心都被好好接住

真的是同一個人？志祺七七從「眼鏡胖弟→韓團歐爸」進化照帥到太扯！全網跪稱：志祺17 Pro Max！